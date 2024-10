Lionel Messi, en modo entrenador: la charla técnica a un grupo de jóvenes del Inter Miami que se hizo viral

La arenga de Lionel Messi a un grupo de juveniles del Inter Miami

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina campeona del mundo y bicampeona de América, sorprendió a los jóvenes talentos de la Academia del Inter Miami al visitar el Florida Blue Training Center en vísperas del trascendental duelo de esta noche por los playoffs de la MLS ante Atlanta United. En su paso, el astro argentino presenció algunos encuentros, se tomó fotos con las futuras promesas del fútbol y también compartió un momento con los chicos de la Juventus Miami Academy.

Uno de los momentos más destacados fue cuando la Pulga brindó una charla técnica a un grupo de juveniles de Las Garzas. En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se puede ver al rosarino animando al equipo, transmitiéndoles su experiencia y dejando en ellos un mensaje motivador que, sin dudas, recordarán siempre.

La presencia de Messi no solo emocionó a los jóvenes futbolistas, sino que también dejó en claro su compromiso con el desarrollo y el crecimiento de las nuevas generaciones en el fútbol. Uno de los compañeros de equipo de Mateo, hijo del astro argentino, utilizó sus redes sociales para retratar el momento. “Disfrutando el momento mientras dure”, escribió Mateus.

Lionel Messi se sacó fotos con los juveniles del Inter Miami

Esta visita se suma a la relación cada vez más cercana entre Messi y el Inter Miami, donde su influencia ya se extiende más allá del primer equipo y toca las vidas de los juveniles que sueñan con seguir sus pasos. Esto es algo que dejó en claro el ex futbolista y uno de los principales propietarios del club, David Beckham, en las últimas semanas: “Los chicos de la Academia ahora tienen a alguien a quien mirar en todo, porque ganó todo. Y él les está enseñando, lo cual es increíble. El otro día ocurrió algo gracioso durante una entrevista con uno de los niños de la Academia que está muy bien y le pregunté, ‘¿Cuál es el mejor consejo que Leo te ha dado hasta ahora?’. Y el chico me contestó, “Caminar más, me dijo que caminara más en los partidos porque así ves más’”. Y luego, añadió: “Aparte de todo eso, es muy humilde. Es alguien que, especialmente en Miami, nunca está solo. Es perseguido en todos lados, hay cientos de personas cada día en el campo de entrenamiento solo para verlo subirse a su auto e irse, pero desde el momento que llegó a Miami, él maneja su auto hacia el supermercado, hace las compras, va a su casa. La gente está asombrada, pero él es así. Es humilde, trabajador, tiene una familia encantadora, su esposa es increíble, sus niños son geniales, es simplemente un tipo común con un talento increíble”.

Este encuentro con los jóvenes de la institución se dio en la antesala al partido de la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Inter Miami, luego de quedarse con el primer puesto de la Conferencia Este y adjudicarse el Supporters’ Shield (título que se le entrega al equipo con más puntos acumulados en la Temporada Regular), chocará ante Atlanta United, conjunto que avanzó a esta instancia luego de finalizar noveno e imponerse en el Play-in ante Montreal Impact. Jugarán en el Chase Stadium de Fort Lauderdale a partir de las 21:30 (hora argentina).

Lionel Messi con los chicos de la Academia de Juventus en Miami

Esta Primera Ronda de enfrentamientos se jugará al mejor de tres partidos y, al término de cada encuentro, debe existir un ganador. Por esta razón, si hay empate en los 90 minutos, se desarrollará una serie de penales para declarar un vencedor de manera obligatoria.