La AFA realizará su Asamblea en medio de la polémica: de la reelección de Claudio Tapia a la anulación de los descensos

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, advirtió sobre la posibilidad de que el Ministerio de Justicia intervenga la Asociación del Fútbol Argentino si la reunión programada para mañana sigue adelante. “Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, expresó Vitolo en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.