El presidente Lula da Silva apuntó contra los jugadores de la selección de Brasil: “Ninguno de ellos es una estrella”

Endrick junto a Vinicius, dos de las nuevas caras de la selección de Brasil (REUTERS)

La selección de Brasil atraviesa un presente complicado. A pesar de la agónica victoria 2-1 ante Chile en Santiago por 2-1 por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, el equipo que dirige Dorival Júnior no logró conformar a los fanáticos. Y uno de los que se animó a criticar la actualidad de la Verdeamarela fue el propio Ignacio Lula Da Silva.

El presidente de Brasil brindó una entrevista a la radio O Povo CBN de Fortaleza en la que apuntó contra las máximas estrellas del combinado nacional. “Los futbolistas que están fuera no son mejores que los que están aquí”, mencionó el titular del gobierno brasileño luego del triunfo del seleccionado pentacampeón mundial gracias a los tantos de dos futbolistas que militan en Botafogo, líder del torneo Brasileirao y que es uno de los semifinalistas de la Copa Libertadores, como Luiz Henrique e Igor Jesus.

“Hace tiempo que propongo que la selección brasileña tenga jugadores que jueguen en el país. Los dos jugadores que marcaron los goles ayer juegan en el campeonato brasileño. Tenemos que dar oportunidades a los jugadores de aquí, no a los invitados del exterior”, analizó Lula.

Acto seguido, relató una situación que pensó mientras miraba el duelo que se disputó en el estadio Nacional de Santiago, capital chilena. “Estaba en el sofá viendo el partido y reconocí al arquero (Ederson), al central del PSG (Marquinhos), a Rodrygo y a Raphinha, a quien reconocí por su pelo. No conocía a los jugadores, y eso no puede ser. Convoquen para la selección a los jugadores que juegan aquí, en el campeonato brasileño”, repitió durante la nota con el medio de la ciudad del norte de Brasil. Vinicius Junior, figura del Real Madrid, no fue citado por sufrir una lesión en la espalda que le impidió sumarse al combinado para este doble fecha.

Lula Da Silva apuntó contra los futbolistas de la selección de Brasil (EFE)

Es más, durante su charla radial, el presidente de 78 años y que atraviesa su tercer mandato como presidente desde el 1 de enero de 2023 luego de liderar al país de Sudamérica de 2003 a 2011, remarcó una charla reciente que tuvo con el titular de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en la que le mencionó el mismo espíritu de su mensaje. “Fuera de Brasil no hay ningún Garrincha, ni Romario. Hay muchos jóvenes, pero ninguno de ellos es una estrella”.

Es importante mencionar que Lula es un confeso hincha del Corinthians, de Brasil, y es una persona muy cercana al fútbol y el resto de los deportes. Las declaraciones del presidente se producen en medio de una complicada situación que vive el seleccionado luego de lo que fue la salida de Tite tras la eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y el interinato de Fernando Diniz, que compartía su puesto como técnico de la Canarinha al mismo tiempo que era DT del Fluminense.

Disputadas nueve jornadas de las Eliminatorias camino al próximo Mundial, Brasil logró tres puntos de oro en su visita a Chile que le permitieron ascender en la clasificación: ahora se ubican en la cuarta posición con 13 puntos, dentro de los puestos de plaza directa para la Copa del Mundo 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Hay que recordar que en lo que va del clasificatorio mundialista, la Verdeamarela perdió su invicto como local -perdió contra Argentina en el Maracaná- y sufrió tres derrotas al hilo por primera vez en el historial de la competición que otorgará seis plazas directa y una más para disputar el repechaje de cara al máximo certamen del fútbol de selecciones.