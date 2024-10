Carabelli-De Jong, el gran duelo que definirá el Challenger de Villa María, el más grande del país

Camilo Ugo Carabelli va por un nuevo titulo ante Jesper de Jong, en el AAT Challenger Santander de Villa María. Desde las 12, con transmisión de TyC Sports (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

Llegó el último día del AAT Challenger Santander edición Villa María. El Sport Social Club se convirtió en un desierto de protagonistas. De hecho, la mayoría de ellos ya estará en otra parte del globo preparándose para una nueva semana. Porque el tenis, a diferencia de otros deportes, es así: nunca frena. Es domingo, ya no hay 32 jugadores en el cuadro de singles y la lluvia del lunes quedó en el pasado. Tampoco se escuchan multiples gritos en las canchas de entrenamiento. Se vive tensión y al mismo tiempo expectativa, producto de la gran final que disputarán Camilo Ugo Carabelli y Jesper de Jong para definir el campeón del torneo más grande que alguna vez realizó la Asociación Argentina de Tenis.

A partir de las 12, la ciudad cordobesa albergará una nueva jornada de tenis, aunque esta será especial. El duelo entre Ugo Carabelli y De Jong significará el acto de cierre de siete días históricos para el deporte en el interior del país, además del valor tenístico que aporta dicho cruce para el ranking ATP.

Jesper de Jong llegó a la final del AAT Challenger Santander de Villa María después de dejar en el camino a Román Burruchaga en semis (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

Camilo Ugo Carabelli es el único argentino en pie, luego de las derrotas de Juan Manuel Cerúndolo ante el propio Cami y la de Román Burruchaga frente a De Jong en las semifinales. El porteño cedió tan solo un set en cuatro partidos, y fue ante el paraguayo Daniel Vallejo, una de las joyas sudamericanas, en la segunda ronda. Al margen de aquel ínfimo traspié, su nivel está en alza y buscará coronarlo este mediodía. El sábado, durante un intercambio con Infobae en la sala de prensa, confesó que llegó a la provincia mediterránea con poca esperanza y tras haber dejado atrás situaciones adversas.

“No me venía sintiendo bien. Muchos problemas fuera de la cancha y cosas que me han pasando y que obviamente se ven reflejadas dentro de la cancha. Es un deporte en el que hay que estar muy entero de todos lados y yo no lo estaba. Me pude enfrentar a todo y por suerte sacar un gran torneo”, confesó. Al ser preguntado en cuanto a sus respaldos, agregó que se apoya en su familia, amigos y novia.

Jesper De Jong, por su parte, será el villano y quien intente arruinar, en el buen sentido, la fiesta albiceleste. El oriundo de la pintoresca Haarlem siente a la Argentina como su segundo hogar y consigue transmitirlo dentro de la cancha. El año pasado, en enero, alcanzó la final del Challenger de Tigre, en el club Hacoaj, además de las semifinales en el Racket Club hace unos días. Actualmente se ubica en la posición 107º del ranking ATP y es consciente que de ganar ingresará al Top 100 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

De esta manera, sumaría así uno de los logros más anhelados por un tenista en el país, al que aseguró volver. “Me encanta la Gira Sudamericana. Lamentablemente no puedo jugar más de ella. La próxima semana regreso a casa para disputar la de torneos de canchas rápidas bajo techo. Me encanta aquí y por ello es que seguiré viniendo”, explicó luego de un sólido triunfo ante Burruchaga el sábado.

Las autoridades del club y la organización del evento esperan nuevamente una gran convocatoria, al igual que sucedió desde el viernes feriado. Las plateas ya están agotadas y quedan pocos tickets disponibles en el sector Tribuna, que se podrán adquirir a través de Suticket. Además, estará abierto el patio comercial para complementar un día a puro tenis. El encuentro será transmitido por TyC Sports.