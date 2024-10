Las sensaciones de Carabelli: de la desconfianza a estar en la final del Challenger más importante del país

Camilo Ugo Carabelli en uno de los puntos con los que definió el duelo ante Juan Manuel Cerúndolo en las semifinales del AAT Challenger Santander de Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Camilo Ugo Carabelli y Jesper de Jong se verán las caras este domingo en la final del AAT Challenger Santander de Villa María. El bonaerense venció en sets corridos a Juan Manuel Cerúndolo, mientras que el europeo hizo lo propio con Román Burruchaga, el hijo de Jorge, el campeón del mundo en México 1986. En el primer turno del Court Central del Sport Social Club y con más de 1.000 personas en las gradas, Cami y Juanma se vieron las caras por novena vez y tenían hasta el momento el historial empatado, con cuatro partidos por lado.

Ugo Carabelli, cuarto preclasificado del torneo, se hizo cargo desde el inicio de los 42 puestos que los separan en el ranking mundial de la ATP y se impuso en sets corridos 6-4 y 6-2, para quedarse con el primer boleto a la final del domingo en la que enfrentará al neerlandés, Jesper de Jong.

Tras el encuentro, el bonaerense habló con Infobae y contó cuáles fueron sus sensaciones durante el encuentro con su compatriota y sobre la paridad como antecedente entre ambos. “A Juanma lo conozco un montón, sabía que tenía que jugar en un gran nivel para ganarle. Él viene de salir campeón hace dos semanas -en referencia al Challenger de Antofagasta-. Si lo dejás dominar, te hace correr mucho, sentís que corrés por toda la cancha. Sabía que tenía que ser muy ofensivo, mantenerme bien de la cabeza y por suerte lo pude lograr”, explico Camilo tras el cotejo.

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo se saludan tras el encuentro que definió al primer finalista del AAT Santander Challenger de Villa María (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Respecto a su rendimiento durante estos días, el tenista reconoció que no se imaginaba llegar al último partido por momentos difíciles que vivió en lo personal.

“La verdad que estoy muy contento de estar en una nueva final y por cómo se viene dando la semana, cuando empezó no me imaginaba estar acá. No me venía sintiendo muy bien, venía con muchos problemas fuera de la cancha. Hay que estar muy entero de todos lados y lo trabajo con psicólogos. No soy el único al que le pasa. Me apoyo mucho en mi familia, amigos, mi novia y salir de la rutina. Suma mucho que sean torneos cerca de casa, es un plus siempre estar acompañados”, se sinceró el actual número 112 del ranking de la ATP y que sueña con cerrar el año en el top 100.

A la hora de explicar de dónde sacó las fuerzas, contó que se siente muy cómodo en las canchas del Sport Social Club de Villa María, donde se impuso este sábado a la tarde: “Este club siempre me tiene muy buena energía, buena vibra, me encanta venir acá”

El último deseo antes de la final no se le pudo dar a Camilo, hincha fanático de San Lorenzo. A la hora de ser consultado acerca de si estaría atento al partido del Ciclón ante Godoy Cruz en Mendoza que concluyó en empate, el jugador había dicho en la previa que no podía creer la insólita lesión que había sufrido Gonzalo Luján al caer en una acequia, cuando fue a saludar a los hinchas que escoltaban al equipo en la puerta del hotel cuyano. “Ojalá ganemos, para mi tenemos un equipazo”, había augurado el tenista del 25 años que este domingo buscará coronarse en el AAT Challenger Santander de Villa María y sumar algunos puntos clave que le allanen el camino a cumplir con su objetivo.