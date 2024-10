De Jong, el neerlandés que vino a divertirse y sueña con ganar la final del Challenger de Villa María

Jesper de Jong firma autógrafos a la salida del Court Central del Sport Social Club de Villa María, donde este domingo se medirá con Camilo Ugo Carabelli en la final del AAT Challenger Santander (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

Cerca de una hora después de finalizada la primera semi que definió a Camilo Ugo Carabelli como el primer finalista del AAT Challenger Santander de Villa María, Jesper De Jong y Román Burruchaga se adueñaron del protagonismo en Sport Social Club. El neerlandés fue contundente desde el inicio y no dio margen para el ímpetu del prospecto argentino, que fue seguido de cerca por Jorge, su padre campeón del mundo, y su madre Fabiola. El encuentro se definió con parciales corridos, 6-2 y 6-3 y el jugador de los Países Bajos se quedó con la segunda plaza del encuentro cúlmine de este domingo que será transmitido por TyC Sports, desde las 12.

El público intentó levantar al crédito local en distintas oportunidades, especialmente cuando promediaba la segunda manga y Burru logró quebrar el saque de su rival, que rápidamente acomodó la situación. El del Viejo Continente cerrará su participación en la gira sudamericana con la posibilidad de jugar su primera final en la región durante este año, cuestión que no había logrado en los Challengers de Antofagasta -semifinal- y de Buenos Aires -cuartos-.

Jorge Burruchaga y su mujer acompañaron a Román en el duelo ante Jesper de Jong en el AAT Challenger Santander de Villa María (Foto: Omar Rasjido/Prensa AAT)

Tras el duelo del sábado en la ciudad cordobesa, el tenista europeo habló con Infobae y contó algunos detalles lo que él mismo definió como un partido perfecto. “Es de esos encuentros que uno juega con suerte dos o tres veces al año si tiene suerte y hoy fue uno de esos días”, explicó entre risas el joven de 24 años, que ocupa el puesto 118 del ranking de la ATP y que podría escalar al top 100 en caso de imponerse en la final ante Ugo Carabelli.

Respecto al objetivo de ingresar en ese selecto grupo, reveló que está atento y que lo sabe desde hace tiempo. “Saldré a la cancha para jugar de la misma manera que lo hice hoy y a divertirme. Es un match distinto, es una final y espero alcanzar esa meta”, reconoció. En ese sentido, sostuvo que el nivel mostrado este sábado le da “confianza” para el duelo ante Ugo Carabelli.

Al finalizar el cruce con Burruchaga, se notó que el jugador miró a su banco para agradecer con una mirada desafiante. Al ser consultado acerca de qué se le pidió desde su entorno, De Jong reconoció: “El entrenador me pidió un revés a la línea, es una bola que no juego muy seguido y él me insiste para que lo haga. Y solo fui por eso y hoy la bola entró, fue gracioso, por eso lo miré a él al finalizar”.

Por último, se refirió a su vínculo con Sudamérica y lo bien que se siente en estas tierras. “Amo la región, lamento la semana que viene no estar aquí y trasladarme para la temporada indoor, pero amo jugar aquí. Espero seguir viniendo”, contó el neerlandés que ama la carne de nuestro país y que disfruta del clima que lo beneficia en su juego.

Esa buena onda es recíproca y de a poco, durante esta semana, De Jong se metió en el corazón del público cordobés, aunque el domingo su rival será argentino y tendrá que trabajar el doble para seducir a los más de 1.000 asistentes. Las entradas ya están agotadas y se espera una jornada ideal para la práctica del tenis en el Sport Social Club.