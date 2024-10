La reacción de un futbolista de Uruguay cuando le hablaron de “una cama” a Bielsa tras la derrota ante Perú

El jugador de River Plate desterró el rumor que rebotó en las redes sociales después de la caída ante Perú

“Hay mucha gente que está convencida de que los futbolistas le hacen una cama a Bielsa para que se vaya. Y uno le contesta que no, que podrán rendir más o menos, pero no hay ninguna rebelión al entrenador. Quiero que lo digas vos...”. Así arrancó una de las consultas formuladas a Nicolás Fonseca después de la pálida derrota por 1-0 de la selección de Uruguay a manos de Perú en condición de visitante por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los durísimos dichos de Luis Suárez en contra del técnico argentino caldearon el ambiente de la Celeste en la antesala a esta fecha FIFA. El delantero lo acusó de tener malos tratos durante la Copa América, donde se cerró su participación en el tercer lugar del podio. Federico Valverde fue uno de los referentes en validar las declaraciones del Pistolero pero Josema Giménez salió en respaldo del Loco, que eligió no hablar en la previa a este encuentro y sí lo hizo después de la floja producción colectiva en lo que fue el tercer partido en fila sin convertir goles.

En este contexto, Fonseca, hombre de River Plate que disputó los 90 minutos en Lima, fue muy crítico de los que consideran que los Charrúas no desplegaron toda su energía con la intención de perjudicar el ciclo de Bielsa: “Me parece muy ridículo hablar de esto”. El volante central de 25 años se mostró enfurecido ante la consulta, en declaraciones divulgadas por la cadena radial Sport 890: “Me saca las ganas de contestar que se pueda pensar algo así. Somos una selección seria, con jugadores serios, de élite. Me sacaste las ganas de contestar la pregunta”.

El resumen de Peru vs. Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas

En este sentido, el ex jugador del Montevideo Wanderers de Uruguay manifestó que “no hay muchos días” para la planificación de los partidos, y agregó: “Parece fácil, pero no es lo que parece. Estamos trabajando, haciendo lo mejor para nuestro país, somos los primeros que queremos ganar y el martes tenemos revancha”.

Segundo antes, Nicolás Fonseca había analizado el encuentro contra la Bicolor y se enfocó en el duelo del martes desde las 20:30 (hora argentina) contra Ecuador en el Centenario: “Fue un partido trabado, como todos los de las Eliminatorias. Nos llevamos tristeza porque queríamos los tres puntos, pero esto es fútbol, tenemos que seguir trabajando, en tres días tenemos revancha, hay que estar tranquilos”.

Por lo pronto, el conflicto entre el plantel y el DT es uno de los temas que más atención atrae. En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa no pudo esquivar la pregunta sobre las frases de Suárez: “Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda afectada de algún modo, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección”.

Vale recordar, el delantero del Inter Miami, quien se retiró del combinado nacional el viernes 6 de septiembre contra Paraguay, reveló intimidades de la delegación liderada por Bielsa: “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección”.

Luis Suárez habló sobre su relación con Marcelo Bielsa

Agustín Canobbio fue otro de los protagonistas en salir con los tapones de punta: “Hubo mucha falta de respeto constante y yo, que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un punto en el que estallé”. “En 2023 hubo una fecha en concreto que a mí me impactó mucho: me echó la culpa de haber perdido un partido contra Ecuador. Había hecho el gol y generé otra situación de gol. Somos 11 en la cancha, un plantel grande y me echó la culpa de perder un partido”, contó el jugador sobre aquella situación, en la que dejó escapar a un rival, quien tiró el centro que derivó en el 2-1 final de la Tri en suelo ecuatoriano.

Tras la caída en Perú, el arquero Sergio Rochet admitió una conversación entre el plantel y Marcelo Bielsa para intentar zanjar las diferencias: “Tuvimos una charla, pero eso queda puertas adentro, como ya lo dije en su momento con los compañeros. Es algo que se habló. El equipo está bien, el grupo está bien. Así que simplemente precisamos un buen resultado para tapar esto”.