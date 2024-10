Los nuevos dardos de Ruggeri a Arturo Vidal tras las críticas del chileno a Gareca: “Hace dos Mundiales que no va”

Ruggeri cruzó a Vidal y lo criticó por sus polémicas declaraciones

Oscar Ruggeri volvió a arremeter contra Arturo Vidal tras sus constantes críticas a la selección de Chile que dirige actualmente el argentino Ricardo Gareca. El Cabezón defendió al Tigre, con quien mantiene una amistad y le dejó un contundente mensaje al futbolista del Colo Colo.

No es la primera vez que el ex defensor y campeón del mundo con la Selección critica fuertemente al volante chileno, ya que hace algunos meses tuvo unos dichos similares por el mismo tema: el descontento del Rey Arturo con el trabajo que viene realizando el Tigre Gareca en Chile.

Tras quedar penúltimo en las Eliminatorias tras la pasada fecha FIFA, Gareca dio a conocer la lista de convocados del cuadro chileno de cara a la doble jornada, en donde la Roja deberá enfrentarse a Brasil y a Colombia. Dentro de los citados llamó la atención la ausencia de algunos nombres pesados como el de Mauricio Isla, Charles Aranguiz y el mencionado Vidal. “No hay nadie mejor que yo en mi posición o que tenga la experiencia para enfrentar a Brasil. No podes enfrentarlos con cualquier jugador y sin experiencia. Te arriesgas a quedar afuera de otro mundial”, disparó el volante de Colo Colo.

A raíz de tales declaraciones, Ruggeri salió en defensa del entrenador argentino y rememoró las últimas actuaciones de Chile de cara a los mundiales, en las cuales Vidal integraba el plantel y era una pieza clave. “Es muy simple. Él dijo: ‘Otro mundial afuera’. Y ¿por qué con ocho años menos o cuatro menos no fuiste al mundial si eras y eran tan fenómenos?”, respondió el panelista en el programa ESPN F90.

Óscar Ruggeri defendió a Ricardo Gareca y arremetió contra Arturo Vidal por sus duras críticas contra la Selección de Chile EFE/ Osvaldo Villarroel

“Hace dos Mundiales que no van. ¿Ahora se la agarran con Gareca que no los llamó? Es increíble, tendrían que haber pensado todo lo que no hicieron antes, si no van a los Mundiales. Trajeron un técnico para tatar de ir al Mundial, es muy sencillo. Vidal, querido. Vidalcito, era 10 años antes, pichón. Ahora, si vos venías 10 años jugando Mundiales, bueno, hasta yo lo llamo a Gareca y le digo: ‘Che, ponelos a estos tipos’. Pero hace dos Mundiales que no van con las grandes camadas y Vidal en su plenitud, con ese jopo bárbaro. Están tratando de cortar esa racha y poner a Chile en un Mundial, es muy sencillo”, agregó el Cabezón.

Aunque en un principio el malestar expresado de Ruggeri tenía una connotación contra el combinado nacional, el ex marcador central prosiguió con el nivel del futbolista y le bajó el nivel a su carrera. “Pregunta si hay uno mejor que él. ¿Quiere decir que el que está en la selección es un desastre? Ni Messi dice eso, ni Maradona lo dijo, que son genios. Este es normalito, es un jugador más. Piensa que es el fenómeno de Chile y mirá que hubo fenómenos eh, como Bam Bam (por Iván Zamorano), que al lado de este chico es un monstruo. Pero él dice que es el mejor de todos… Hay que demostrarlo eso, todos los días y todos los años, no ahora, si ahora ya está para dejar”, ponderó.

Óscar Ruggeri defendió a Ricardo Gareca y arremetió contra Arturo Vidal por sus duras críticas contra la Selección de Chile (AP Photo/Gustavo Garello)

Al mismo tiempo, tampoco se olvidó de su paso con la camiseta de River y le recordó al chileno sobre la eliminación de Colo Colo en manos del cuadro de Marcelo Gallardo por la Copa Libertadores. “A este le gusta hablar, mamita querida… Con River también, habló y lo eliminaron. Yo lo vi el partido, no hizo nada del otro mundo, patearon un tiro al arco en el segundo tiempo a los 80 minutos y él no sobresalió”, disparó el oriundo de Corral de Bustos.

Los polémicos cruces de Vidal en contra de la selección de Gareca son constantes hace algún tiempo, desde que dejó de ser llamado para vestir la camiseta roja. Aunque el ex DT de Vélez aclaró: “Nadie tiene las puertas cerradas en la selección. Me hablan de Vidal pero nosotros no tenemos problemas con nadie y solo queremos el bien de la selección. No tengo que opinar nada de Vidal”.

Las declaraciones cruzadas entre Vidal y Ruggeri se rememoran desde hace algunos meses, cuándo el campeón del mundo con la selección argentina aseguró que el chileno criticaba al equipo de su país: “porque no lo llamó, esas son declaraciones porque no lo llamó”. Ante la fuerte postura que tomó el ahora panelista contra el ex jugador de Barcelona, que nunca le escapa a tales situaciones, las redes están expectantes a las próximas publicaciones del King y si sale a defenderse de los dichos del Cabezón.