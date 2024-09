Óscar Ruggeri defendió a Ricardo Gareca y arremetió contra Arturo Vidal: “No puede dirigirse así al entrenador”

El futbolista chileno atacó al 'Tigre' por la goleada de la 'roja' ante Argentina por Eliminatorias 2026. (ESPN)

La selección de Chile cayó goleada 3-0 ante Argentina por la fecha 7 de Eliminatorias 2026. A raíz del resultado, el jugador Arturo Vidal no tuvo reparos de lanzar fulminantes palabras contra el entrenador Ricardo Gareca durante una transmisión en vivo. Esto ya tuvo su primera respuesta.

Óscar Ruggeri, campeón del mundo y amigo del ‘Tigre’ durante varios años, no dudó en defender al director técnico y arremetió contra el mediocampista de Colo Colo en la última edición del programa deportivo ‘F90′ transmitido por la señal de ESPN Argentina.

“En contra de mi amigo, yo lo voy a defender siempre, no me importa quién sea, este que me importa, con eso coso en la cabeza (look), que me importa lo que dice, el ‘Flaco’ es un entrenador que está toda la vida se la está pasando mirando partidos”, declaró.

Además, el ‘Cabezón’ asoció el descargo del futbolista ‘mapocho’ con su no convocatoria. “Al ‘Flaco’ lo va..., lleva dos meses, porque no lo llamó, estas son declaraciones porque no lo llamó”. Y explicó la razón de su no inclusión en el conjunto chileno. “Recién se incorporó, pero estaba lesionado”.

Ruggeri, por otro lado, descartó que Gareca se fijara más en la Liga Profesional de Argentina en lugar de la Copa Libertadores, argumentando que la ‘roja’ no atraviesa un buen momento y el entrenador de 66 años siempre tratará de contar con los mejores para cambiar la situación adversa.

“Te parece que las condiciones en las que está Chile, que no está bien, hace dos Mundiales que no van, te parece que el ‘Flaco’ va a mirar lo que hay acá y si hay un tipo que la está rompiendo en otro lado. Dale..., no vas a ver, con las informaciones que hay hoy, que se tienen, ¿la va a dejar pasar?”, acotó.

“No le puedes decir huevón al entrenador de tu selección”

Instantes después, luego de volver a repetir un clip de las declaraciones de Vidal, Ruggeri se mostró enfadado porque el volante de 37 años le dijo ‘huevón’ a Ricardo Gareca. El panelista de ESPN apuntó que aún podría ser convocado en un futuro.

“Es todo para Gareca, ahora más allá de las cosas que le puede decir a Gareca, no puede dirigirse así al entrenador de la selección de su país, ‘ese huevón no mira’, es un jugador en actividad, no está fuera, todavía puede ser convocado”, agregó.

Sus compañeros del programa deportivo trataron de explicar que el ‘Rey’ expresó ese término como jerga; no obstante, de igual manera, Óscar señaló que se equivocó. “¿Cómo le vas a decir huevón a tu entrenador? A ver anda a decirle huevón a Bilardo, pero qué chavón, huevón es agresivo”.

Próximo partido de Chile de Ricardo Gareca

El ‘Tigre’ Gareca deberá reponerse del duro golpe provocado por la goleada sufrida a manos de Argentina. No tendrá mucho tiempo porque a inicios de la siguiente semana recibirá a Bolivia en Santiago por la fecha 8 de las clasificatorias sudamericanas.

El encuentro, programado para el martes 10 de setiembre a las 16:00 horas de Perú en el Nacional, no será nada fácil. Y es que su rival de turno llega con un envión anímico importante luego de aplastar 4-0 a Venezuela en el estadio Municipal de El Alto.