Los dardos de Arturo Vidal contra Ricardo Gareca que generaron un escándalo en Chile

Los dardos de Vidal a Gareca en Chile

Controvertido, transgresor y polémico. Arturo Vidal volvió a aparecer en la escena pública y sus explosivas declaraciones acapararon la atención del mundo futbolístico. En este caso, el volante campeón de América con Chile en las ediciones de 2015 y 2016 protagonizó una conferencia de prensa en la que le dedicó varios dardos a Ricardo Gareca, máximo responsable del combinado andino.

El capitán del Colo Colo volvió a encender la llama cuando se refirió al estratega argentino con pasado en Vélez, en la previa de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. Todo empezó cuando el Tigre dio a conocer su lista de convocados para los próximos compromisos ante Colombia y Brasil, dado que uno de los periodistas presentes le consultó al Rey Arturo sobre su ausencia.

Como Gareca explicó que no había tenido en sus planes al experimentado volante porque no recibió respuesta de su llamado, el ex Barcelona y Juventus le salió al cruce. Es que además, el presente de La Roja no acompaña, dado que lleva 5 fechas sin conocer la victoria, marcha penúltimo en la tabla y si no reacciona podría comprometer su futuro en la Copa del Mundo.

Arturo Vidal fue tajante al mencionar que “en ningún momento hubo una comunicación” con él. Es más, resaltó que solo una vez habló con el entrenador y fue durante sus primeros días al frente de la selección chilena. Además, le pidió al DT ser más claro y lo desafió a decir qué jugador no le contestó el llamado a la convocatoria.

“Si yo digo lo que siento, me matarán; pero no entiendo por qué no dicen los periodistas qué está pasando en la Selección”, deslizó el mediocampista. Y de inmediato le preguntaron sobre situaciones extrafutbolísticas: “¿A ti te sorprende que no esté?”, argumentó el futbolista. Y agregó: “Chile nos necesita. Hay un entrenador que está en otro proceso, pero no podemos enfrentar a Brasil y Colombia con cualquier jugador. Estamos arriesgando a quedar afuera de otro Mundial ¿Cómo no vamos a enfrentar a Brasil con jugadores grandes? Lo que pasa, es que están esperando que lo diga yo en Twitter”.

“Me gustaría que los periodistas se mojaran el potito en esta parada. Por qué algunos no dicen la verdad o no dicen qué está pasando con la selección, eso me gustaría preguntar a los periodistas. Por qué esperan que yo lo diga”, insistió. Además, alzó su voz en protesta por su exclusión y la sus compañeros con jerarquía como los casos de Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Gabriel Arias. Aseguró que no se puede enfrentar a la Canarinha sin jugadores de peso porque se está poniendo en juego la ansiada clasificación al Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“Lo de Vidal es algo que no tengo nada que opinar, es simplemente la lista que dimos es lo más conveniente para Brasil y Colombia. Los jugadores se expresan en redes, ustedes también lo hacen personalmente, pero no tiene nada que ver. Nos interesa mucho los muchachos que quieren y desean estar en selección, lo tomo muy en cuenta. También escucho si hay un deseo particular y dan opciones a otras situaciones o quieren estar un poco alejados de todo lo que tenga que ver con la selección, estamos abiertos a eso. Hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico y bueno uno respeta”, fueron las palabras de Gareca después del anunció de cara a la nueva fecha FIFA.

La última vez que Colombia y Chile se vieron las caras por las Eliminatoria en Barranquilla fue el 9 de septiembre de 2021. En aquella ocasión el seleccionado dirigido por Reinaldo Rueda se impuso con autoridad ante el conjunto que dirigía Martín Lasarte. Fue 3 a 1 con dos goles de Miguel Ángel Borja y otro tanto de Luis Díaz, mientras que Jean David descontó los chilenos.

LOS CONVOCADOS POR GARECA PARA LA SELECCIÓN DE CHILE

Arqueros: Brayan Cortés, Vicente Reyes y Lawrence Vigouroux.

Defensas: Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Marcelo Morales y Thomas Galdames.

Volantes: Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Williams Alarcón, Esteban Pavez, Diego Valdézs y Luciano Cabral.

Atacantes: Carlos Palacios, Darío Osorio, Víctor Dávila, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Tapia y Lucas Cepeda.