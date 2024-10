Los favoritos cumplieron con la lógica y avanzaron en el segundo día del Challenger de Buenos Aires

Francisco Comesaña celebra su triunfo en el Challenger de Buenos Aires

El marplatense Francisco Comesaña se hizo conocido para el mundo del tenis a mitad de año cuando en Wimbledon, su primer torneo de Grand Slam, vencía en el debut al ruso Andrey Rublev, número seis del mundo, y llegaba hasta la tercera ronda, hecho que repetiría pocos meses después en el Abierto de los Estados Unidos. Ahora, jugando en casa, cerró la segunda noche en el Racket Club, para coronar una buena jornada de tenis.

Si bien lo suyo no fue parecido a lo que se le vio en los grandes escenarios, le alcanzó con no bajar los brazos e intentar ese juego agresivo que le demandan desde el banco. El peruano Gonzalo Bueno ya ha tenido buenas campañas en Argentina, durante el año pasado, y era de esperar que intentara repetir. Por eso, no extrañó lo parejo del primer set y la escaza diferencia en el segundo. Pero con un quiebre en cada uno de ellos le bastó a “Come” para cerrar el 7-5 y 6-4, con el que obtendría el pasaje a segunda ronda.

En el match anterior, Juan Manuel Cerúndolo no decepcionó en su presentación. Había llegado el día anterior, después de haberse coronado campeón en Antofagasta para enfrentar al jugador que asombró al país por su aparición repentina e inesperada, Federico Gómez.

Juan Manuel Cerúndolo en su debut en el Challenger de Buenos Aires ante el argentino Federico Gómez, en el Racket Club de Palermo

Se esperaba bastante más de este encuentro, porque impresionan los momentos de golpes dañinos de Fede, pero que en la noche del martes se convirtieron en errores no forzados o en devoluciones acertadas de Juan Manuel, quien aportó precisión, regularidad y manejo discrecional de ángulos, para generarse los huecos por donde superar a su rival en el barrio porteño de Palermo.

Luego del triunfo por 6-3 y 6-2, Cerúndolo comentó que estuvo “positivo todo el día” y que se “sentía confiado”. “Venir de ganar cinco partidos consecutivos te genera mucha confianza y eso lo trasladás a la cancha”, afirmó.

Respecto a los vaivenes tenísticos y de ranking, para regresar al Top 100, Juanma reflexionó: “Se tienen que dar un par de combinaciones, lo mental y lo físico es fundamental, porque lo tenístico ya lo tenés. Cuando me metí en el Top 100 por primera vez, se me complicó con lo físico, la segunda vez me parece que no estaba muy preparado desde lo mental”.

Román Burruchaga celebra su triunfo en la primera ronda del Challenger de Buenos Aires en el Racket Club de Palermo

Otra de las victorias argentinas fue la de Román Burruchaga. Es difícil hablar de él sin que el cerebro lo una inmediatamente a su padre campeón del Mundo, pero cada día se gana su lugar y va dejando atrás esa referencia, por derecho propio.

El match se le presentó difícil, primero debió luchar contra él mismo, para después poder derrotar al paraguayo Adolfo Vallejo, por 3-6, 7-6(7) y 6-1, luego de haber levantado tres match points en contra.

“Fui de menor a mayor, creo que salvé tres match points en el segundo set y pude ganar el tie break. Eso me dio mucha motivación para ganar el tercero de la forma en que lo hice. Nunca es fácil jugar en casa, pero por suerte pude ganar”, dijo Román después de ganarse el pase a los octavos de final.

Survival mode 😅



Burruchaga saves THREE match points en route to defeating Vallejo 3-6, 7-6(7), 6-1 in Buenos Aires.#ATPChallenger | @ChallengerBA pic.twitter.com/bSF9Z2oMST — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 1, 2024

Su próximo rival será el peruano Juan Pablo Varillas, dirigido por el argentino “Chuky” Junqueira, que llegó a meterse entre los 100 del mundo. “Sé que no pasa por su mejor momento, pero no deja de ser peligroso. La verdad es que el cuadro de Buenos Aires está muy duro, todos juegan muy bien y todos los partidos son peleados, así que a prepararlo de la mejor manera y ojalá pueda ganar”, se esperanzó Román, uno de los 10 mejores tenistas argentinos en la actualidad.

En otras de los resultados más importantes de la jornada, el tenista de Países Bajos Jesper de Jong derrotó al argentino Facundo Mena, quien pareció sentir haber perdido un primer set muy parejo y cedió por 6-4 y 6-0.

En el duelo de argentinos, (Q)Gonzalo Villanueva se quedó con el triunfo ante Genaro Olivieri, por 7-6 y 6-4, mientras que los otros tres compatriotas restantes, Nico Kicker, (Q)Valerio Aboian y (Q)Luciano Ambrogi, no pudieron pasar el debut.

El programa del miércoles en el Challenger de Buenos Aires, en el Racket Club

Cancha Central

11:00 hs: (4)Camilo Ugo Carabelli (ARG)-Murkel Dellien (BOL)

13:30 hs: (1)Federico Coria (ARG)-(Q)Gonzalo Villanueva (ARG)

18:00 hs: Juanma Cerúndolo (ARG)-Juan Bautista Torres (ARG)

Cancha 7

10:30 hs: Enzo Couacaud (FRA)-Gustavo Heide (BRA)

Cancha 8

2° turno: (Q)Tomás Farjat (ARG)-Andrea Collarini (ARG)