Nuevas revelaciones en el escándalo por la “doble vida” de Kyle Walker: el “plan” de su esposa y desde cuándo conocía sus infidelidades

Kyle Walker afronta nuevos problemas con su esposa Annie Kilner

Kyle Walker ha sido portada en los medios ingleses en los últimos tiempos más por sus problemas personales con su pareja que por su rendimiento dentro del campo de juego en Manchester City y su selección. Los conflictos con su esposa, Annie Kilner, sigue sumando nuevos capítulos a una historia plagada de infidelidades y escándalos.

La esposa de la estrella del City y madre de cuatro hijos con el futbolista de 34 años ha estado planeando asegurar su futuro financiero en caso de infidelidades por parte de su marido desde hace varios años, según el medio británico The Sun. De acuerdo a lo publicado este martes, con citas de fuentes cercanas a Kilner, la mujer que comenzó a salir con Walker a los 16 años, buscó el consejo de al menos cuatro esposas de futbolistas antes de casarse con el defensor en 2021.

En 2019, Kilner rompió su relación con Walker tras descubrir su aventura con la estrella del reality show Ex On The Beach, Laura Brown. Sin embargo, Annie decidió retomar la relación y casarse con una de las figuras del equipo de Pep Guardiola, consciente de la posibilidad de futuras infidelidades. En mensajes de hace cinco años a los cuales accedió el diario, la mujer de 31 años admitió que su marido había sido infiel durante una década y pidió opiniones a sus amigas sobre cómo protegerse económicamente. “Es la misma mierda de siempre, él ha estado haciéndolo durante diez años”, admitió, pensando como protegerse económicamente con la fortuna del jugador.

Recientemente, Annie ha exigido 15 millones de libras (unos 20 millones de dólares) a Walker para salvar su matrimonio después de que se revelara que el futbolista tuviera dos hijos con su amante, Lauryn Goodman. En enero de este año, Kilner expulsó al futbolista de su mansión en Cheshire, valorada en 4 millones de libras, tras descubrir la segunda paternidad con Goodman.

Annie Kilner, esposa de Kyle Walker y Lauryn Goodman, la amante del futbolista del Manchester City

“Annie es muy astuta y no es ninguna tonta. La gente puede pensar que es una víctima, pero ella ha estado planeando su salida en términos financieros desde hace tiempo”, agregó una de las fuentes citadas por el medio británico. Es por eso que el círculo cercano de la mujer cree que es solo cuestión de tiempo antes de que ponga fin a su relación de 17 años con Walker. “Aunque se casó por amor, también era consciente de la necesidad de asegurar un futuro financiero para ella y sus hijos”, completaron.

“La gente puede asumir que ella es una felpuda, pero Annie es inteligente y era consciente de que necesitaría casarse con Kyle para tener acceso a su dinero. Cuando abandonó a Kyle por primera vez en 2019, Annie pidió consejo a sus amigas casadas con futbolistas sobre sus opciones y lo que debería hacer. Algunas dijeron que debería dejarlo en ese momento, asumir las pérdidas y huir. Pero otras le advirtieron que casarse con él sería la única forma de asegurarse económicamente”, indicó The Sun.

Los amigos consultados por el medio dijeron que Annie aceptó más tarde y les reveló: “Casarme con Kyle me daría seguridad si alguna vez lo vuelve a hacer”. Tras el escándalo de infidelidad con Goodman, Kilner hizo una autocrítica y le escribió a una amiga: “He sido su columna vertebral durante todos estos años. Ayudé a convertirlo en lo que es”.

Otro de los puntos claves para que Annie utilizara esta estrategia de quedarse con una parte de la fortuna de su marido es para salvaguardarlo de Laurin Goodman, quien estaba usando a Walker como “una chequera abierta” para exigirle, entre otros lujos, uno campo de fútbol con césped sintético y aire acondicionado para su mansión. “Annie creó esta unidad familiar con Kyle y ha estado a su lado en las buenas y en las malas. Ella ha sido una compañera leal y una buena madre para sus hijos, y quiere lo que le corresponde por derecho. Ella no tenía idea de cuánto dinero le había estado pagando Kyle a Lauryn hasta que llegó el juicio y se puso furiosa. Odia la idea de que ella se quede sin dinero”, ampliaron las fuentes al citado medio.

Annie Kilner y Kyle Walker durante el Mundial de Qatar 2022 (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)

Hay que recordar que Walker desató un escándalo cuando en enero de este año se conoció que había tenido dos hijos extra matrimoniales con su amante Goodman, mientras a la par su esposa cursaba el embarazo del cuarto hijo en común.

En la línea de tiempo, el escándalo por la “doble vida” de Kyle Walker tuvo un momento clave cuando, en 2019, el futbolista tuvo un impasse con su pareja y madre de cuatro de sus hijos. La amante del jugador quedó embarazada y su hijo Kairo nació en abril de 2020.

Luego del primer conflicto, Kyle y su pareja Annie Kilner retomaron su relación y se casaron en 2021. Luego de eso, un año más tarde, Walker tuvo nuevos encuentros con Lauryn y ella dio a luz a su hija Kinara en agosto de 2023. La esposa del futbolista se enteró de la otra relación del defensor de Los Ciudadanos a través de un mensaje que recibió en diciembre del año pasado.

En una entrevista exclusiva con The Sun, Walker analizó su conducta y remarcó las malas decisiones que tomó en los últimos tiempos fuera del campo de juego: “Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad”, dijo el jugador. Annie, tras saber de la infidelidad de su pareja, se separó oficialmente tras enterarse de que había tenido un segundo hijo con Goodman. Hace algunas semanas, cuando el futbolista intentó trasladar algunas de sus pertenencias a la casa donde vive Kilner, ella le respondió “sobre mi cadáver”.