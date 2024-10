Neymar regresó a los entrenamientos tras su dura lesión: la foto que ilusiona a los fanáticos y cuándo volvería a jugar

Neymar con la casaca del Al Hilal (AP Foto)

Neymar ha vuelto a los entrenamientos grupales con el Al-Hilal de Arabia Saudita casi un año después de haber sufrido una grave lesión en la rodilla izquierda. El delantero brasileño, de 32 años, se lesionó el 17 de octubre de 2023 durante un partido clasificatorio para el Mundial de 2026 contra Uruguay, en el que Brasil perdió 2-0. El artillero había llegado al club saudita en agosto de 2023 tras dejar el París Saint-Germain.

El regreso de Neymar a los entrenamientos fue anunciado por el mismo delantero de 32 años en su cuenta de Instagram, donde expresó su felicidad por su regreso a los trabajos junto a sus compañeros. “Contento de estar de vuelta con el grupo. Ahora todo es alegría”, escribió el paulista, que acompañó el mensaje con varias fotografías en la cancha junto a sus compañeros y el entrenador portugués Jorge Jesús. Desde julio, Neymar se había estado entrenando por separado debido a la gravedad de su lesión, que afectó tanto el ligamento cruzado como el menisco de su rodilla izquierda.

El atacante, que cobraría un salario anual de 100 millones de euros (111 millones de dólares), practicó de forma diferenciada desde julio. Su retorno “depende de la preparación técnica y de la decisión del entrenador”, indicó a la agencia AFP un responsable del Al-Hilal, quien no quiso dar su nombre.

Neymar se mostró en su vuelta a los entrenamientos en el Al Hilal (@neymarjr)

El club saudita aún no ha incluido al punta brasileño en la lista de jugadores para el campeonato local, sí figura en la del Copa de Asia, que ya ha comenzado y que es uno de los máximos objetivos del Al Hilal.

La ausencia de Neymar no ha afectado significativamente al Al-Hilal, que ganó la última liga saudita, con una serie histórica de 34 victorias consecutivas en diversas competiciones a nivel local e internacional. Sin embargo, su retorno es una noticia esperanzadora para la selección de Brasil, que ha tenido resultados pobres desde el Mundial de Qatar 2022, donde fue eliminada en cuartos de final por Croacia.

El seleccionador brasileño, Dorival Júnior, comentó la semana pasada que la lesión de Neymar no era sencilla y que el jugador debía estar completamente recuperado y confiado antes de volver a jugar. “Vamos a esperar, vamos a tener paciencia. No importa si no vuelve en octubre, en noviembre o incluso en febrero”, dijo el DT, quien aclaró que “tiene que estar con confianza, jugando y totalmente recuperado”. Fue en una rueda de prensa en la que anunció la convocatoria para los partidos de eliminatoria contra Chile y Perú en octubre.

El día de la lesión de Neymar en el clásico Uruguay-Brasil (REUTERS/Andrés Cuenca)

Brasil ocupa actualmente la quinta posición en la tabla eliminatoria, con diez puntos en ocho partidos, lo que ha generado críticas y decepción entre los torcedores. Viene de perder 1-0 ante Paraguay en Asunción y si bien hoy está en la zona de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México.

Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda durante un partido contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Desde octubre de 2023, cuando se produjo la lesión, que el ex Barcelona, París Saint-Germain y el Santos no juega.

La recuperación de Neymar ha sido larga y dolorosa, según sus propias palabras. Aunque no pudo participar en la Copa América 2024, expresó su esperanza de que Brasil pudiera ganar el torneo, que finalmente fue conquistado por la selección argentina bajo la dirección de Lionel Scaloni.