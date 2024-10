La Subcomisión de género y diversidad de San Lorenzo exigió la expulsión de Néstor Ortigoza

Néstor Ortigoza, en problemas tras una denuncia por violencia de género contra su ex pareja

La Subcomisión de Género y Diversidad del Club Atlético San Lorenzo de Almagro emitió este martes un comunicado en el que celebra la reciente conformación del Tribunal de Ética y Disciplina de la institución de Boedo y además recuerda que la semana anterior había solicitado la suspensión inmediata y posterior expulsión para Néstor Ortigoza, actual primer vocal en la Comisión Directiva, denunciado por violencia de género contra su ex pareja.

El pasado 19 de septiembre, la Comisión Directiva del club, que encabeza Marcelo Moretti, había emitido un comunicado oficial para exigir la renuncia del ex futbolista del Ciclón tras la denuncia que efectuó Lucía Cassiau y los videos que se viralizaron en las redes sociales. “A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”, indicó el comunicado que difundió la cuenta oficial en X (ex Twitter) del Ciclón.

Hasta el momento, el club azulgrana no informó respecto a la situación de Ortigoza dentro de la institución y si el ídolo presentó su dimisión al cargo tras las presentaciones judiciales cruzadas por violencia con su ex pareja. El tema se destapó con material de video que se difundió en redes sociales en el que se veía al ex jugador de 39 años amenazando y golpeando a Cassiau delante de su hijo.

Luego, se conoció que ambos se habían denunciado mutuamente en una causa que investigaba “lesiones agravadas” y quedó bajo la órbita de la fiscal Lorena González de la UFI N°3 de Género descentralizada de Ezeiza. En el marco de esto, se realizó un allanamiento en el que se secuestraron dos armas de fuego en la casa de la mujer. Según pudo saber Infobae por entonces, el ex futbolista, que se separó hace casi cinco meses, denunció a la madre de sus hijos por violencia contra los chicos y contó que sabía que tenía ella armas y tenía miedo. Ante esto, Cassiau llevó adelante la misma acción contra el ex mediocampista, pero por violencia de género.

Los videos de Néstor Ortigoza que se viralizaron en redes sociales.

“Así me dejó... me está cagando a trompadas, no se quiere ir. No quiero estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos”, dijo la mujer con voz agitada en uno de los últimos videos viralizados. A su vez, mientras el dirigente del Ciclón está sentado gritándole, ella muestra en primer plano sus labios lastimados en reiteradas ocasiones con lágrimas en sus ojos.

Los videos anteriores mostraban estas mismas situaciones de constantes peleas y discusiones entre ambos. Uno, en la cocina en donde la mujer cae al suelo mientras estaba grabando a su pareja con su celular y otro en el patio, donde el ex futbolista le pegó un pelotazo. La diferencia de este último material es que no se encuentra su hijo de por medio. El video que dio a conocer el canal América TV se difundió rápidamente en las redes y ya está en manos de la justicia.

El ex futbolista de 39 años, mundialista con Paraguay en el 2010, había sido el elegido por la nueva dirigencia como manager, aunque la relación se quebró definitivamente hace un mes cuando salió a criticar públicamente la gestión que lidera el presidente Marcelo Moretti durante el mercado de pases tras el escándalo por la transferencia de Matías Reali. Horas más tarde, fue removido de ese cargo aunque continuaba involucrado en la Comisión porque había integrado la lista ganadora de las elecciones de diciembre del 2023 como vocal.

Ortigoza surgió de Argentinos Juniors, pero se convirtió en un emblema deportivo del club de Boedo al que desembarcó en el 2011, donde obtuvo dos títulos nacionales pero principalmente porque fue clave en la recordada gesta de la Copa Libertadores 2014, la primera y por ahora única en la historia del club. Luego de transitar por Olimpia de Paraguay, el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto, retornó a San Lorenzo en el 2021 para transitar sus últimos partidos como futbolista profesional hasta su retiro en 2022.

Se revelaron nuevas imágenes de la mujer que denunció al ex futbolista de San Lorenzo por violencia de género

EL COMUNICADO DE LA SUB-COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD DE SAN LORENZO:

La Subcomisión de género y diversidad informa que el día 23 de septiembre de 2024 envió a la secretaría del Club Atlético San Lorenzo de Almagro un dictamen, de carácter urgente, sobre los hechos de público conocimiento que involucran al vocal de Comisión Directiva, Néstor Ezequiel Ortigoza.

En el mismo, se solicita el inicio de sumario para su suspensión inmediata y posterior expulsión e inhabilitación mediante el procedimiento que el Estatuto establece.

En este sentido, celebramos la conformación del Tribunal de Ética y Disciplina que tendrá responsabilidad, junto con la Asamblea, de evaluar este informe y proceder de acuerdo a su análisis.

La Subcomisión de Género de San Lorenzo pidió la expulsión de Néstor Ortigoza del club (Primero San Lorenzo)