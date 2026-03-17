Barby Franco mostró su paseo por la favela Rocinha: “Yo viví en una”

La modelo hizo turismo dentro de la favela (Video: Instagram)

Barby Franco se encuentra de viaje en Río de Janeiro junto a su hija Sarah y en esta oportunidad decidió adentrarse en el costado más auténtico de la ciudad haciendo turismo por Rocinha, la favela más grande de Río. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió imágenes que muestran tanto la vida cotidiana en el barrio como su propia experiencia y mirada sobre el lugar.

Entre las postales que publicó, Barby mostró una impresionante vista panorámica de Rocinha, con sus miles de casas apiladas en la ladera de la montaña, el entramado de cables y el verde selvático que enmarca el barrio. Otra imagen ofrece un primer plano de una silla de mimbre oxidada, con el fondo de casas coloridas, transmitiendo el espíritu vibrante y resiliente del lugar.

El ingreso a la favela quedó registrado con una foto del cartel que marca le inicio del barrio “Rocinha, Rio de Janeiro”, mientras otra imagen muestra la vida cotidiana en las calles: vecinos caminando, comercios abiertos, niños jugando y la energía característica de una comunidad que late en cada rincón. La pareja de Fernando Burlando también compartió un video recorriendo el corazón del barrio, rodeada de personas y bajo el sol carioca.

Una vista panorámica de la favela de Rocinha en Río de Janeiro, donde Barbie Franco disfruta de sus vacaciones

Barby aprovechó para hacer turismo e hizo el video viral dentro de la favela

Barbie Franco compartió una imagen de una favela en Río de Janeiro, respondiendo a una pregunta de sus seguidores sobre si sentía miedo, afirmando que no.

Tras hacer el tour, la influencer respondió a las consultas de sus seguidores. Ante la pregunta “¿No te da miedo estar en la favela?”, fue contundente: “Cero. ¡Yo me crié en una y en Argentina más o menos los códigos los tenía!”. Sobre si hay que pedir permiso para entrar, aclaró: “Como en todos lados, hay códigos”. Y acerca de si el lugar es tan peligroso como dicen, sorprendió con su sinceridad: “Me re sorprendí, yo pensé que me iba a encontrar con algo más fuerte y realmente la pasé bárbaro. La gente es muy respetuosa, muy amable y re solidaria”.

A través de sus stories, Franco no solo mostró imágenes impactantes de Rocinha, sino que acercó a sus seguidores una visión real, personal y despojada de prejuicios sobre la favela más grande de Río de Janeiro, invitando a mirar más allá de los estereotipos y a descubrir la calidez y solidaridad de su gente.

La influencer compartió las postales de su verano (Video: Instagram)

Las últimas vacaciones que compartió en sus redes sociales fueron en enero y estuvieron marcadas por momentos de disfrute, conexión familiar y paisajes de ensueño. La modelo alternó entre paseos en el mar, juegos en la playa y atardeceres que parecían sacados de una postal.

En una de las imágenes más destacadas, el grupo se embarcó en una lancha y navegó cerca de acantilados y palmeras, con las clásicas construcciones de fondo y el sol cayendo en el horizonte. Barbie, sonriente y con los brazos en alto, posó junto a Fernando Burlando, amigos y su hija Sarah, mientras de fondo sonaba una canción de La Oreja de Van Gogh. El clima de la foto transmitía diversión, complicidad y la energía de las vacaciones, reforzada por la belleza del paisaje y la cálida luz dorada del atardecer.

Durante el viaje, no faltaron los momentos de juego y ternura en familia. En otra de las postales, Sarah disfrutó de la playa y jugó con su padrino a volar una cometa, en una escena espontánea y mágica que Barbie acompañó con la frase: “Sarah estaba jugando con su padrino en la playa y aparece una mariposa en la foto”. El detalle de la mariposa, capturada justo en el encuadre, sumó un guiño especial y casi de cuento al recuerdo bajo un cielo perfecto y despejado.

La secuencia de historias se completó con una imagen del sol poniéndose sobre el mar, donde el cielo se tiñó de naranjas y dorados y el agua reflejaba los últimos rayos de la tarde estival. Este cierre visual resumió el espíritu de las vacaciones: naturaleza, belleza y ese instante de calma que marca el final de un día perfecto. Además de las imágenes, Barbie subió videos en la lancha, donde se los vio bailando, cantando y disfrutando de la música junto a sus seres queridos, navegando entre aguas azules y sumando recuerdos a una temporada inolvidable.