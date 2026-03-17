Honduras

Mantienen cobro de 1,000 lempiras a autobuses turísticos en temporada alta en Tela, Honduras

La medida municipal busca financiar servicios públicos mediante una tarifa aplicada a vehículos de excursión, generando debate sobre su impacto económico en los operadores turísticos y en los visitantes de bajos ingresos.

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La polémica por el cobro
La polémica por el cobro se intensifica en Semana Santa, cuando Tela espera recibir hasta 1.300.000 visitantes según proyecciones oficiales./ (Instituto Hondureño de Turismo)

Durante la temporada alta de turismo en Honduras, uno de los temas que ha generado mayor polémica es la tarifa de 1,000 lempiras (37. 78 dólares) que la ciudad costera de Tela aplica a los autobuses de excursión que llegan a sus playas.

La medida, impulsada por la administración del alcalde Ricardo Cálix, se dirige específicamente a los vehículos de transporte masivo que ingresan a la ciudad con fines recreativos y ha desatado una ola de críticas entre turistas, transportistas y organizadores de excursiones, según el medio hondureño La Prensa.

El cobro, bajo el concepto de “uso de parqueo”, busca financiar el mantenimiento de la zona turística. Según autoridades municipales citadas por el medio, esta tarifa se aplica únicamente durante los periodos de mayor afluencia, como la Semana Santa y el Feriado Morazánico.

Los autobuses grandes pagan 1,000 lempiras, mientras que los microbuses deben abonar 500 (18.89 dólares). Aunque la medida no es nueva y se encuentra contemplada en el plan de arbitrios municipal desde hace décadas, fue en 2019 cuando se ajustó la tarifa a los montos actuales.

El Feriado Morazánico, que se celebra en Honduras durante la primera semana de octubre, es uno de los periodos vacacionales más importantes del país. El objetivo principal de esta unificación es promover el turismo interno y dinamizar la economía nacional, permitiendo que miles de hondureños viajen por el país y disfruten de actividades recreativas y familiares. Para 2026, la Semana Morazánica se celebrará del 7 al 9 de octubre, de acuerdo con lo establecido recientemente por las autoridades.

El cobro implementado busca financiar
El cobro implementado busca financiar el mantenimiento de la zona turística y reforzar servicios públicos en las playas de Tela./ (Instituto Hondureño de Turismo)

En el caso de Tela, según La Prensa, la municipalidad sostiene que los fondos recaudados a través de este cobro se destinan a reforzar los servicios públicos durante los picos de visitantes.

Larissa Cálix, gerente de la Unidad de Turismo municipal, explicó que los recursos permiten contratar personal adicional para la recolección de basura, así como reforzar la seguridad con la presencia de policías, bomberos, Cruz Roja y equipos navales.

Además, se invierte en la limpieza de playas, el mantenimiento de baños, duchas y vestidores, y en garantizar la certificación de playas limpias, lo que contribuye a mantener la calidad de la experiencia turística.

La administración de Ricardo Cálix argumenta que el volumen de residuos sólidos aumenta considerablemente durante las excursiones, lo que exige una logística especial para mantener las playas en condiciones óptimas. La tasa, aseguran, busca que el mantenimiento de la zona turística sea autosostenible, evitando que el costo recaiga únicamente sobre los impuestos de los residentes locales.

No obstante, el cobro ha generado malestar entre los organizadores de excursiones y los propios turistas. Muchos consideran que el monto es elevado y temen que este costo adicional termine por trasladarse al precio final que pagan los visitantes, lo que podría desincentivar la llegada de personas de bajos recursos. El debate se intensifica especialmente en Semana Santa, cuando Tela recibe a cerca de 1.300.000 veraneantes, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades de Turismo.

La belleza natural de la
La belleza natural de la zona costera de Tela y la atractiva oferta hotelera hacen de Tela uno de los destinos turísticos más relevantes para las autoridades hondureñas. (Instituto Hondureño de Turismo)

Mientras algunos sectores locales aplauden la iniciativa por el orden y la limpieza que genera, otros cuestionan la falta de transparencia sobre el uso de los fondos y la decisión de aplicar la tarifa exclusivamente en las temporadas de mayor demanda. La discusión se mantiene abierta en las redes sociales y en los medios de comunicación, donde ciudadanos y transportistas exigen mayor claridad y participación en la toma de decisiones que afectan directamente al turismo nacional.

En conclusión, el cobro de 1,000 lempiras por parqueo en las playas de Tela durante la Semana Santa y el Feriado Morazánico refleja la tensión entre la necesidad de financiar servicios públicos en destinos turísticos y el impacto económico que estas tarifas pueden tener sobre los visitantes y los operadores de turismo. El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y la accesibilidad para los miles de hondureños que cada año eligen Tela como su principal destino vacacional.

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