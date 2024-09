Un nuevo video complica a Néstor Ortigoza en medio de la denuncia de su ex pareja por violencia de género

Se revelaron nuevas imágenes de la mujer que denunció al ex futbolista de San Lorenzo por violencia de género

Apareció un nuevo video sobre las presuntas agresiones de Néstor Ortigoza sobre Lucía Cassau, su ex pareja. El contenido se suma a la serie de tres grabaciones que realizó la mujer para dejar en evidencia la situación que estaba viviendo con el actual vocal de San Lorenzo y reforzar su denuncia por violencia de género. A raíz de las imágenes divulgadas, la institución le exigió su renuncia de la Comisión Directiva.

En la nueva prueba otorgada por Cassiau se divisa claramente una discusión entre ambos en la que ella le remarca a la cámara que Ortigoza la estuvo golpeando. “Así me dejó... me está cagando a trompadas, no se quiere ir. No quiero estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos”, dijo la mujer con voz agitada. A su vez, mientras el dirigente del Ciclón está sentado gritándole, ella muestra en primer plano sus labios lastimados en reiteradas ocasiones con lágrimas en sus ojos.

Los videos anteriores mostraban estas mismas situaciones de constantes peleas y discusiones entre ambos. Uno, en la cocina en donde la mujer cae al suelo mientras estaba grabando a su pareja con su celular y otro en el patio, donde el ex futbolista le pegó un pelotazo. La diferencia de este último material es que no se encuentra su hijo de por medio. El video que dio a conocer el canal América TV se difundió rápidamente en las redes y ya está en manos de la justicia.

Los videos de Néstor Ortigoza que se viralizaron en redes sociales.

Ambas partes envueltas en la causa se realizaron denuncias cruzadas bajo el índice de “lesiones agravadas”, por lo que los dos se encuentran imputados. El caso está siendo llevada a cabo por la UFI N°3 de Ezeiza, especializada en delitos sexuales, violencia de género y familiar, a cargo de la fiscal Lorena González. En el caso del ex futbolista e ídolo de San Lorenzo, fuentes le indicaron a Infobae que fue acusado por daño en contexto de violencia de género; en tanto que, la mujer debe responder por lesiones leves agravadas por el vínculo hacia sus hijos.

Por su parte, Cassiau se presentó ante la justicia luego de tres llamados a declaración. La mujer presentó los videos mencionado y detalló los hechos de violencia de género que ocurrieron en el año 2023. El relato de Lucía afirma que el primer problema comenzó cuando ella se quiso marchar de la casa y cortar la relación, algo que causó el enojo del ex jugador y empezó con sus reiteradas agresiones. En el marco del acontecimiento, la casa de la imputada fue allanada y se hallaron dos armas de fuego. La denuncia del paraguayo se basa en acusaciones sobre que ella ejercía violencia sobre su hijo y que tenía miedo, ya que conocía la existencia de las pistolas.

Las armas que fueron secuestradas de la vivienda que la ex pareja de Ortigoza compartía con sus hijos (X: @okdobleamarilla)

Luego de las denuncias y la mediatización del tema, desde la directiva de San Lorenzo lanzaron un comunicado oficial exigiendo la renuncia de Ortigoza de su cargo como vocal en la institución: “A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”

En un principio, el ídolo de la institución azulgrana era manager del oficialismo, que se elevó en el cargo tras las elecciones ganadas en 2023 con Marcelo Moretti a la cabeza. Los cortocircuitos entre el presidente y el ex futbolista comenzaron el día en que este criticó públicamente la forma en la que el club gestionó la transacción de Matías Reali. Después de los dichos, fue removido de su cargo y pasó a ser vocal de San Lorenzo de la comisión. A esto, se suma la convulsionada y controvertida salida de Rubén Darío Insua del cargo de director técnico.