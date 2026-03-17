Histórico: Sporting Lisboa remontó un 0-3 en el alargue, goleó 5-0 al Bodo Glimt y jugará los cuartos de la Champions League

El Sporting de Lisboa protagonizó una de las remontadas más épicas que se recuerden en el último tiempo en la UEFA Champions League. El cuadro de Portugal venía de caer 3-0 ante Bodo Glimt en Noruega por la ida de los octavos de final, pero en la revancha disputada este martes en su país igualó la serie en los 90 minutos y, con un gol a los 60 segundos del suplementario, encaminó el 5-0 final en el Estadio José Alvalade para concretar la remontada y quedarse con el boleto a los cuartos de final, instancia en la que se medirá ante el Arsenal de Inglaterra o el Bayer Leverkusen de Alemania.

La cenicienta de la Liga de Campeones arribó a suelo luso con la obligación de conservar la ventaja lograda por los tantos de Sondre Fet, Ole Bloomberg y Kasper Hogh. Incluso, le habían concedido la posibilidad de postergar el duelo del último fin de semana contra Sarpsborg 08 FF por la primera fecha de la Eliteserien. Sin embargo, esa cuota de descanso no lo ayudó ante un rival con sed de venganza.

Sporting de Lisboa se puso adelante en el marcador a partir de los 34 minutos con el gol de Goncalo Inácio. El cierre de la primera parte incluyó un doble travesaño para el elenco de amarillo y negro, pero esa acción aislada de la visita contrastó con un trámite favorable a los lisboetas, quienes superaban físicamente a sus adversarios del Círculo Polar Ártico e hicieron notar esa diferencia en el complemento.

El Sporting de Lisboa espera por Arsenal o Bayer Leverkusen (Crédito: Reuters/Pedro Nunes)

A los 61 minutos, el vigente campeón de la Primeira Liga marcó el 2-0 a través de Pedro Goncalves y, a los 78, el VAR entró en acción para que el árbitro cobrara un claro penal por una evidente mano a instancias de la tecnología. El colombiano Luis Suárez se hizo cargo de una pelota de plomo y ejecutó un remate contra el costado derecho del arco de Nikita Haikin, quien se arrojó contra el palo opuesto.

Parecía que el cuarto tanto estaba al caer, pero el pitazo final de Sandro Schärer mandó todo al alargue y, en la primera acción de riesgo en la reanudación, llegó el festejo de Maximiliano Araújo para el 4-0 final. Y en una de las últimas acciones del juego, Rafael Nel fusiló a Haikin para el 5-0.

Este tanto significó el final de la ilusión para el Bodo Glimt, que venía de dar el batacazo en la ronda previa tras eliminar al Inter de Milán en los playoff, sumado a tener destacadas victorias al Manchester City y el Atlético de Madrid en la Fase Liga.

Por otro lado, Sporting de Lisboa jugará los cuartos de la Champions League por segunda vez en su historia, después de que la última vez había sido en la temporada 1982/83, cuando cayó ante la Real Sociedad en el paso previo a las semifinales de la edición ganada por el Hamburgo de Alemania.

Con la caída del Bodo Glimt, el Rosenborg sigue siendo el único equipo noruego en jugar los cuartos de final de la Champions League (Crédito: Reuters/Pedro Nunes)

La agenda de los octavos de final de la Champions League

Martes 17 de marzo

Sporting Lisboa 5-0 (5-3) Bodo Glimt

EN JUEGO - Manchester City vs. Real Madrid

EN JUEGO - Arsenal vs. Bayer Leverkusen

EN JUEGO - PSG vs Chelsea

Miércoles 18 de marzo

14:45 - Barcelona vs Newcastle (1-1)

17 - Liverpool vs. Galatasaray (0-1)

17 - Tottenham vs. Atlético de Madrid (2-5)

17 - Bayern Múnich vs. Atalanta (6-1)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cuándo se juegan las rondas eliminatorias de la Champions League

Cuartos de final : 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales : 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría