Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - EN VIVO: James Rodríguez debutará en la fecha 4 de la MLS en Estados Unidos

James Rodríguez, abrigado por el clima frío en el partido de Minnesota contra Cincinnati, por la MLS - crédito Minnesota United

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Minnesota United, en condición de visitante contra Vancouver Whitecaps. El partido toma una especial relevancia por la presencia del jugador de la selección Colombia, James Rodríguez.

El duelo será válido por la cuarta fecha de la Major League Soccer, donde los Loons visitan en Canadá al Vancouver, que cuenta en su nómina con el colombiano Edier Ocampo, exjugador de Atlético Nacional. El pitazo inicial será a las 3:30 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.

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