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Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - EN VIVO: James Rodríguez debutará en la fecha 4 de la MLS en Estados Unidos

El colombiano completó una semana de entrenamientos con el Minnesota United, recuperándose de una leve lesión producto de un golpe en un entrenamiento, y sumará sus primeros minutos en un partido oficial desde noviembre

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James Rodríguez, abrigado por el
James Rodríguez, abrigado por el clima frío en el partido de Minnesota contra Cincinnati, por la MLS - crédito Minnesota United

Bienvenidos al minuto a minuto del partido del Minnesota United, en condición de visitante contra Vancouver Whitecaps. El partido toma una especial relevancia por la presencia del jugador de la selección Colombia, James Rodríguez.

El duelo será válido por la cuarta fecha de la Major League Soccer, donde los Loons visitan en Canadá al Vancouver, que cuenta en su nómina con el colombiano Edier Ocampo, exjugador de Atlético Nacional. El pitazo inicial será a las 3:30 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.

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12:08 hsHoy

Ficha del partido

  • Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - Fecha 4 de la MLS Cup de Estados Unidos
  • Lugar: estadio BC Place - Vancouver, Canadá
  • Fecha y hora: domingo 15 de marzo - 3:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Apple TV.
  • Colombianos convocados: James Rodríguez (Minnesota United), Jefferson Díaz (Minnesota United), Mauricio González (Minnesota United) y Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps)

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