Villa Urquiza: desde este miércoles se activarán cortes y desvíos de tránsito por la obra del Paso Bajo Nivel

El paso bajo nivel de Álvarez Thomas en Villa Urquiza tendrá dos carriles en mano única hacia General Paz

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pondrá en marcha este miércoles el cierre del tradicional cruce a nivel de Avenida Álvarez Thomas y las vías del Ferrocarril Mitre, en el corazón de Villa Urquiza. La medida responde a la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel e implica una reorganización total del tránsito en la Comuna 12.

Según precisaron desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, “el objetivo es mejorar la seguridad vial y el ordenamiento de la circulación en uno de los corredores más transitados del norte porteño”.

La empresa Autopistas Urbanas (AUSA), responsable de la ejecución de la obra, indicó que la intervención abarca un sector neurálgico de la ciudad. El paso bajo nivel se extiende a lo largo de 255 metros entre las calles Monroe y Pedro Rivera. De acuerdo con el Gobierno porteño, la obra beneficiará a más de 29.000 personas y facilitará el trayecto diario de 18.000 vehículos.

El impacto en la movilidad será inmediato: el cierre del cruce a nivel eliminará las demoras generadas por la barrera baja y permite un flujo vehicular más ágil. Además, reduce el riesgo de accidentes entre trenes y automovilistas, y posibilita aumentar la frecuencia del servicio ferroviario.

Cuáles son los cortes y desvíos de tránsito

Los desvíos establecidos afectan tanto el tránsito liviano como el pesado en la zona de Villa Urquiza

La clausura del paso a nivel en Álvarez Thomas obliga a modificar recorridos habituales. Según lo dispuesto por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, el corte comenzó a regir desde las 11 de la noche de este miércoles 18 de marzo.

Como alternativa, el jueves 19 se habilitará un paso a nivel provisorio construido sobre la calle Miller, a 200 metros del cruce original. Este nuevo desvío, con dos carriles y mano única hacia Avenida General Paz, permanecerá operativo durante toda la ejecución de la obra, con el propósito de mantener conectados ambos lados de las vías.

El tránsito que habitualmente cruzaba por Álvarez Thomas —tanto liviano como pesado— ahora debe desviarse por las avenidas y calles Olazábal, Miller, Pedro Rivera y Galván. Los vehículos particulares pueden optar también por la avenida Monroe, que permite cruzar las vías a través del paso bajo nivel Pacheco, inaugurado en 2013 y con una altura libre de 2,80 metros. Desde el Gobierno porteño remarcaron que esta opción busca aliviar la carga de autos y motos en la zona intervenida.

El Gobierno porteño dispuso la apertura de un paso provisorio sobre la calle Miller durante la obra principal

El esquema de desvíos también implica cambios en los sentidos de circulación y las normas de estacionamiento. Pedro Rivera, entre Miller y Galván, dejará de ser doble mano y pasará a sentido único hacia Galván.

Además, se dispuso la prohibición de estacionar en los siguientes tramos: Pedro Rivera entre Miller y Galván (ambas manos), Cullen entre Pacheco y Álvarez Thomas (ambas manos) y la mano derecha de Álvarez Thomas entre Pedro Rivera y Cullen, en el sentido al sur.

Cómo será el Paso Bajo Nivel de Av. Álvarez Thomas

La nueva obra incorpora pasarelas peatonales con rampas y escaleras a ambos lados de la calzada

El proyecto, a cargo de AUSA, transformará la circulación en el sector de Villa Urquiza. El paso bajo nivel se construye sobre Álvarez Thomas, entre Monroe y Pedro Rivera, bajo las vías del ramal J. L. Suárez del Ferrocarril Mitre. Incluirá dos carriles de circulación con mano única hacia el norte, es decir, en dirección a Avenida General Paz. La intervención, que abarca unos 10.600 metros cuadrados, contempla la eliminación definitiva del cruce a nivel y la desaparición de los tiempos de barrera baja, lo que —según el Gobierno de la Ciudad— “impactará positivamente en el medioambiente y la seguridad vial tanto para automovilistas como para peatones”.

Al salir del túnel, después de la calle Cullen, la calzada se amplía a cuatro carriles: dos se desvían por Galván hacia la derecha, mientras que los otros dos continúan recto por Álvarez Thomas. Para el desplazamiento peatonal y de personas con movilidad reducida, se construirán pasarelas bajo nivel a ambos lados de la calzada, equipadas con escaleras y rampas.

A lo largo de los laterales del paso bajo nivel, el diseño prevé calles de convivencia para el acceso exclusivo a viviendas y comercios frentistas. Además, el proyecto incluye la renovación integral de veredas, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la forestación del entorno.

Como parte del paquete de mejoras, Autopistas Urbanas sumará cámaras de monitoreo, iluminación LED de bajo consumo y un sistema hidráulico renovado, con una estación de bombeo y grupo electrógeno para garantizar su funcionamiento ante eventuales cortes de energía.