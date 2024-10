El ataque de furia de Gustavo Costas por los dichos sobre internas en el vestuario de Racing: “Querían que me vaya”

El técnico de la Academia mostró su fastidio cuando le preguntaron sobre las supuestas peleas en el plantel

Luego del empate 1-1 entre Racing y Platense en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 16 de la Liga Profesional, Gustavo Costas brindó una conferencia de prensa en la que analizó el resultado que alejó a la Academia de la cima del torneo y se enojó por los rumores que circularon sobre una pelea dentro del plantel.

El entrenador de 61 años comenzó respondiendo las preguntas sobre la igualdad ante el Calamar como local que dejó a su equipo a 8 puntos del líder Vélez, rival al que enfrentará el sábado próximo en Liniers. “Nosotros tenemos que empezar a ganar. Seguro que va a ser difícil, pero tenemos que pensar en el campeonato y sumar puntos para la Libertadores. La cabeza la tenemos que tener en el campeonato y después tendremos tiempo para pensar en la semifinal (de la Copa Sudamericana ante Corinthians)”, dijo.

Acerca del partido frente a Platense que Racing comenzó perdiendo a los dos minutos tras el gol de Guido Mainero, pero que logró empatar por intermedio de Santiago Sosa, con un remate desde afuera del área, Costas agregó: “El primer tiempo del equipo fue muy bueno. Tuvimos muchas situaciones claras de gol, pero no pudimos. En el segundo me parece que ya nos quedamos sin piernas y los que entraron tampoco nos dieron lo que esperábamos. Estoy con amargura porque pensábamos en ganar. Sabíamos que nos iba a costar en la parte física. Los partidos se definen por detalles, nos llegan poco y nos hacen un gol”.

Por otra parte, Costas tuvo un cruce con la prensa luego de la pregunta acerca de una interna entre referentes del plantel como el arquero Gabriel Arias y Roger Martínez luego de una derrota ante Atlético Tucumán. “El que inventó eso es un reverendo hijo de puta. Así te lo digo. Porque no fue nada lo que pasó. Porque dicen pelotudeces que no sé... Lo que pasa es que hay un diario que a nosotros (por Racing) nos costaba salir en una tapa. Y después salimos dos veces en la semana. Increíble. Ni cuando salimos campeón del mundo salimos dos veces. Entonces es así: inventan cosas. Y te lo digo de corazón, porque si hay un problema, yo lo digo tranquilamente”, comenzó el DT.

* Gustavo Costas no baja a Racing de la lucha por el campeonato

Luego, amplió sobre los rumores que hicieron poner en duda su continuidad al frente de Racing pese al buen andar del equipo en la Copa Sudamericana: “Si vos ves el plantel que tengo, lo dije del primer día: ‘Son más buenos...’ Es más, yo quisiera que sean más hijos de puta. Por eso te digo la vez que me dolió mucho cuando empezaron a decir que en Racing estaba el vestuario en llamas. Una cosa de locos. Querían desestabilizarnos totalmente. Querían que me vaya... A mí, la verdad es que me me me embolan esas cosas, cuando nos querían desestabilizarnos, y la verdad que me dolió mucho”.

En una nota con Infobae, Juanfer Quintero, una de las figuras de Racing, negó los conflictos internos en el plantel: “La realidad es otra. Nosotros sabemos quiénes somos y nos hicimos fuerte entre nosotros. El posteo no tuvo absolutamente nada que ver con que haya problemas internos. Hoy vemos a Roger dentro de la cancha, también vemos lo que hace Gaby y cada uno sacará sus propias conclusiones. No me gusta meterme en estas cosas, porque soy un tipo que no mira las redes sociales. Sólo me enfoco en mi familia, en mi trabajo y tratar de dar lo mejor para el club. El morbo se creó afuera”.

Racing afronta un momento de gran ilusión en la Copa Sudamericana, competencia en la que se encuentra en instancia de semifinales tras haber eliminado al Athletico Paranaense. El próximo jueves 24 de octubre, la Academia comenzará la serie ante Corinthians, en San Pablo. La revancha será el 31 en Avellaneda. Por el torneo local, los dirigidos por Costas se encuentran séptimos y con un compromiso vital ante Vélez en el estadio José Amalfitani (sábado 5 a las 15). Previo al cruce de copa, recibirán por la fecha 18 de la Liga a Defensa y Justicia, con día y horario a definir.