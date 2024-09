Juanfer Quintero habló de los conflictos internos en Racing y se ilusionó con la Sudamericana: “El morbo se creó afuera”

Juanfer es una de las figuras del Racing de Costas

Cuando Racing goleó al Athletico Paranaense en el Cilindro y sacó los boletos para las semifinales de la Copa Sudamericana, el equipo de Gustavo Costas rompió una pared que permite soñar en grande. Es que la Academia logró acceder a la fase de los cuatro mejores de una competición internacional después de 27 años, ya que el último antecedente se remontaba a la Libertadores de 1997, cuando por el entonces conjunto del Coco Basile fue eliminado por el Sporting Cristal de Perú. “Estamos muy contentos. Por ahí, uno no tienen la noción de lo que significa por la vorágine del exterior, pero la realidad es que teníamos una oportunidad y fuimos unos privilegiados en poder aprovecharla. La motivación es muy grande para lo que se viene”, dijo Juanfer Quintero en diálogo con Infobae después de interpretar una producción magnífica en Avellaneda.

Alejandro Sabella se refirió a “cruzar el Rubicón” cuando la selección argentina superó los cuartos de final en el Mundial de Brasil ante Bélgica, una clasificación que llevaba 24 años sin gestarse. Y el jueves por la noche se vivió una sensación similar en el sur del conurbano bonaerense. Para lograr el objetivo, el virtuoso volante colombiano sabía que era necesaria “la concentración y la efectividad” para revertir la serie frente a los brasileños. “Teníamos que mostrar esa personalidad y jerarquía que tenemos como equipo y de forma individual”, explicó.

El golazo de Agustín Almendra, a los 17 segundos, facilitó el trabajo del combinado albiceleste. “Creo que fuimos muy inteligentes desde el principio. Apretamos desde el arranque y ese gol antes del primer minuto nos dio mucha ventaja”, subrayó. Y de inmediato se refirió a la fabulosa conquista del ex volante de Boca: “Todos los goles fueron importantes. La serie se dio así, pero es obvio que el aliciente de ese primer gol nos llevó a querer más. Demostramos tener mentalidad, jerarquía y mucha intensidad cuando no teníamos la pelota para saber manejarla cuando lográbamos tenerla. Tenemos mucha esperanza de hacer algo similar en la semifinal”.

Parte del plantel de la Academia en la previa del duelo con Talleres de Córdoba

A diferencia de lo que ocurre en la Liga Profesional, Racing se mostró regular en el certamen continental. Para algunos teóricos y analistas, las distintas realidades se debe a una cuestión de actitud, una hipótesis que Quintero descarta con argumentos: “En la actualidad todo se mide por los resultados, pero para mí nunca se trata de un tema de actitud. Cuando se habla de falta de actitud, se trata de un concepto que uno respeta, pero no comparte. Nosotros también jugamos contra once; no estamos solos en la cancha. En ocasiones, la pelota entra y todo se lo lleva la estadística. Hemos tenido partidos muy similares al de la Copa Sudamericana en la Liga y los hemos perdido. Es fútbol”.

En la misma sintonía, también se refirió a la unión del plantel. A pesar de las declaraciones que había manifestado Gabriel Arias tras la derrota con Atlético Tucumán, la publicación de Roger Martínez en su cuenta oficial de Instagram y las horas que se consumieron en los programas de televisión del mediodía que hacían referencia a una presunta crisis interna, Juanfer advirtió que “el morbo se creó afuera” del vestuario. “La realidad es otra. Nosotros sabemos quiénes somos y nos hicimos fuerte entre nosotros. El posteo no tuvo absolutamente nada que ver con que haya problemas internos. Hoy vemos a Roger dentro de la cancha, también vemos lo que hace Gaby y cada uno sacará sus propias conclusiones. No me gusta meterme en estas cosas, porque soy un tipo que no mira las redes sociales. Sólo me enfoco en mi familia, en mi trabajo y tratar de dar lo mejor para el club”, completó.

A pesar de su pasado en River, el experimentado volante de Medellín está escribiendo un nuevo capítulo de su notable trayectoria en la Academia. Su llegada a la institución albiceleste se dio gracias al convencimiento de Víctor Blanco y la propuesta que le había hecho Fernando Gago cuando estaba al frente del plantel. Sin embargo, Pintita debió buscar un nuevo destino cuando la presión social no toleraba más los resultados adversos y marchó a México un mes después de que se incorporara el cafetero.

Un breve interinato del Lagarto Fleita marcó el paso previo al inicio del ciclo de Costas. Para el ex defensor Juanfer se afianzó como un pilar fundamental en la ofensiva, pero algunos problemas personales obligaron al futbolista a viajar en más de una ocasión hacia su país y su titularidad indiscutida se interrumpió a causa del gran nivel de Baltasar Rodríguez. “Es muy fácil hablar cuando nadie sabe la situación y la realidad de la vida de las personas. Soy consciente de lo que genero y de lo importante que soy para mí mismo. No me importa lo que hablen afuera, porque se dicen muchas cosas. Solo yo y mi familia sabemos toda la verdad de lo que vivimos”, explicó.

“Hoy mi prioridad es mi familia. El fútbol pasa a un segundo plano, aunque lo disfruto. El día que no lo disfrute, me retiraré. Siento una gran responsabilidad, pero no soy el dueño de un equipo, simplemente vine a querer hacer las cosas bien. Hoy estamos haciendo historia y eso es lo más importante. Entonces, si nos ponemos a ver todo lo que pasa alrededor, pues ninguno tiene vida. Soy así, transparente. Digo lo que pienso y ahora quiero pensar en que tenemos la oportunidad de lograr algo internacional para este club; esa es mi motivación”, subrayó. Por lo tanto, antes de recibir otra cálida muestra de afecto de los hinchas de la Academia, la figura con pasado en Italia, Portugal, Francia y China advirtió para qué está Racing: “Ahorita miraremos qué pasa en los próximos partidos. Vamos a enfrentar a un gran rival en semifinales, al que le tendremos mucho respeto; porque hizo los méritos para llegar hasta aquí. Mientras tanto, debemos pensar en lo que es nuestro juego, nuestras fortalezas y analizar cómo plantear esa serie, porque sabemos que será muy difícil”. Y a la espera de aquel duelo con el Corinthians, los fanáticos se entusiasman con la consagración continental, una alegría que no se repite desde la Supercopa de 1988. Una hazaña que se podrá concretar si están todos unidos.

El plantel de Racing durante un entrenamiento en la cancha auxiliar del Cilindro