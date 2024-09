La FIFA anunció los estadios que serán sedes del Mundial de Clubes 2025

En un notable evento realizado en el Global Citizen Festival, ubicado en el Central Park de New York, la FIFA reveló los estadios que serán sedes del Mundial de Clubes 2025 que se llevará a cabo en los Estados Unidos. Gianni Infantino, junto a un elenco con grandes estrellas invitadas, confirmó las ciudades que acogerán a los miles de hinchas que viajen desde todo el mundo para apoyar a su equipo, ya que la competición contará con 32 clubes que disputarán el torneo desde el 15 de junio hasta el 13 de julio del 2025, que se jugará la gran final en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde justo un año después se disputará también la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las otras once sedes del torneo son el Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), el Estadio Bank of America (Charlotte), el Estadio TQL (Cincinnati), el Estadio Rose Bowl (Pasadena), el Estadio Hard Rock (Miami), el GEODIS Park (Nashville), el Estadio Camping World (Orlando), el Estadio Inter&Co (Orlando), el Lincoln Financial Field (Filadelfia), el Lumen Field (Seattle) y el Audi Field (Washington, D.C.).

“El fútbol es el deporte más popular del planeta, y en 2025 se inicia una nueva era para el fútbol de clubes gracias a la disputa de la competición global basada en méritos deportivos más importante e inclusiva del mundo, que la FIFA organizará aquí en Estados Unidos”, afirmó el presidente de la FIFA. “El Mundial de Clubes FIFA 2025 se disputará en doce estadios fantásticos, en los que los jugadores de los 32 mejores equipos del planeta escribirán un nuevo capítulo en la historia del fútbol mundial”, añadió Infantino.

“Este nuevo torneo de la FIFA es el único ejemplo de solidaridad e inclusividad real que existe a nivel mundial en el fútbol de clubes, ya que permitirá a clubes de África, Asia, Oceanía y América Central y del Norte jugar contra los grandes clubes de Europa y Sudamérica en un increíble Mundial que contribuirá en gran medida a hacer crecer el fútbol de clubes y a potenciar el talento en todo el planeta. Se trata de dar oportunidades y esperanza a quienes más lo necesitan y de dar prestigio a quienes permiten que el fútbol brille con luz propia. Muchas gracias a todos ellos. Aquí no discriminamos a nadie, sino que incluimos a todo el mundo. Este es el verdadero espíritu del nuevo Mundial de Clubes FIFA”, continuó.

“Para mí, ha sido un verdadero honor realizar este importante anuncio sobre el torneo ante el público congregado en el Global Citizen Festival de Nueva York. Seguro que los aficionados de los 32 equipos participantes en el Mundial de Clubes FIFA del año que viene crearán un ambiente tan bueno como el que nos hemos encontrado hoy aquí”, concluyó el presidente de la FIFA.

De cara al sorteo que se celebrará en diciembre, solo faltan por confirmarse dos de los 32 equipos participantes: uno de Sudamérica y otro que representará al país anfitrión. Más adelante se proporcionará nueva información sobre el sorteo, que distribuirá a los 32 mejores clubes del mundo en ocho grupos de cuatro para disputar la fase de grupos. El calendario de partidos se publicará poco después del sorteo, anunciaron.

Después de varias semanas inquietantes para la casa madre del fútbol, en dónde los rumores que rodeaban a su nueva competición hablaban sobre un rotundo fracaso del nuevo proyecto, la FIFA dejó claras sus intenciones y dio un golpe sobre la mesa al anunciar de manera oficial las sedes. Y, para generar mucho más impacto, realizó un mega festival en Nueva York que fue trasmitido en todo el mundo y afirmaron que el nuevo Mundial de Clubes será “el mayor evento mundial de fútbol jamás organizado en Estados Unidos y en todo el mundo, con la participación de los mejores 32 clubes del mundo”.

Con la confirmación de los estadios que se vestirán de gala para recibir a los equipos, la FIFA cortó de raíz uno de los tantos problemas que debía resolver de cara al Mundial de Clubes. Según medios europeos, como La Gazzeta dello Sport y The Guardian, la competición corre serio riesgo de no llevarse a cabo debido a todas las trabas que está teniendo y las disyuntivas que estaban sin solucionar.

La más grave es la falta de patrocinadores con las que cuenta el torneo y su televisación. La gota que rebalsó el vaso ocurrió unos días atrás, cuando se vencieron los plazos para presentar la ofertas y cerrar los acuerdos para los derechos televisivos del Mundial de Clubes 2025 y 2029. De esta manera, la organización sufrió un duro revés a la hora de solventar los gastos y poder ofrecer suculentos premios a los participantes. Uno de los problemas que se relacionaba con esto era la falta de sedes, pero, con la noticia de la confirmación oficial de las ciudades y los respectivos horarios que se comenzarán a manejar, la situación podría empezar a mejorar para la FIFA.

Infantino pretendía vender los derechos televisivos por un monto cercano a los 4 mil millones de dólares y así conseguir la sustentabilidad de la competición, que costaría cerca de USD 2 mil millones para llevarla a cabo y organizarla. La única negociación que se realizó fue con Apple TV, que puso una base de mil millones, muy lejos de lo pretendido por la entidad organizadora.

A todos estos problemas se suman el malestar por parte de los futbolistas, que ya lo expresaron públicamente con el apoyo de sus entrenadores, y la superposición con otras competiciones como la Copa de Oro de la Concacaf y la Eurocopa Sub-21. Asimismo, las demandas legales por parte de la FIFPro contra la casa madre del fútbol por la cantidad de encuentros disputado y sobrecargado calendario en el fútbol.

Después de varios meses, Infantino y la FIFA ganaron una batalla a favor del Mundial de Clubes y consiguieron una bocanada de aire fresco para mantener la integridad de la nueva competición.

Los 30 equipos clasificados al Mundial de Clubes 2025

1. Al Ahly (Egipto) – Campeón de la Champions League de la CAF en 2020/21 y 2022/23

2. Wydad (Marruecos) – Campeón de la Champions League de la CAF 2021/22

3. ES Tunis (Túnez) – Ranking CAF

4. Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) – Ranking CAF

5. Al Hilal (Arabia Saudita) – Campeón de la Champions League de la AFC 2021

6. Urawa Red Diamonds (Japón) – Campeón de la Champions League de la AFC 2022

7. Ulsan HD FC (KOR) – Ranking AFC

8. Chelsea (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2020/21

9. Real Madrid (España) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2021/22

10. Manchester City (Inglaterra) – Campeón de la Champions League de la UEFA 2022/23

11. Bayern Múnich (Alemania) – Ranking UEFA

12. Paris Saint-Germain (Francia) – Ranking UEFA

13. Inter Milan (Italia) – Ranking UEFA

14. Porto (Portugal) – Ranking UEFA

15. Benfica (Portugal) – Ranking UEFA

16. Borussia Dortmund (Alemania) – Ranking UEFA

17. Juventus (Italia) – Ranking UEFA

18. Atlético de Madrid (España) – Ranking UEFA

19. FC Salzburg (Austría) – Ranking UEFA

20. Monterrey (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2021

21. Seattle Sounders (Estados Unidos) – Copa de Campeones de la Concacaf 2022

22. Club León (México) – Copa de Campeones de la Concacaf 2023

23. Auckland City (Nueva Zelanda) – Ranking OFC

24. Palmeiras (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2021

25. Flamengo (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2022

26. Fluminense (Brasil) – Campeón de la Conmebol Libertadores 2023

27. River Plate (Argentina) - Ranking Conmebol

28. Boca Juniors (Argentina) - Ranking Conmebol

29. Seattle Sounders (Estados Unidos) - Campeón de la Concacaf Champions League 2022

30. Pachuca (México) - Campeón de la Concacaf Champions Cup 2024

31. Campeón Copa Libertadores 2024

32. País organizador (MLS Supporters’ Shield o campeón de la MLS Cup)