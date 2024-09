La reveladora prueba que le piden a Tyson para confirmar que está en condiciones de volver a pelear a los 58 años

Tyson, cara a cara con Jake Paul, en una conferencia para promocinar la pelea (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El legendario boxeador Mike Tyson está listo para regresar al cuadrilátero a sus 58 años y enfrentarse al influencer Jake Paul, 31 años menor, en una sorprendente pelea profesional programada para el 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La pelea, que resultó postergada en julio por un problema de salud del veterano deportista en un vuelo a Los Ángeles, sigue generando gran expectativa y también algunas preocupaciones sobre su estado físico.

Joe Rogan, comentarista de la UFC y reconocido podcaster, dio a conocer sus dudas respecto a la capacidad de Tyson para competir adecuadamente contra el joven youtuber. El eje del debate es que Iron Mike ha estado posteando videos de su entrenamiento, mostrando que aún mantiene las habilidades que lo convirtieron en una leyenda del boxeo. Sin embargo, los fanáticos siguen siendo escépticos debido a la brevedad de los clips compartidos.

El citado cómico, presentador y ex deportista, que viene refiriéndose al combate semana a semana en su podcast Joe Rogan Experience, está incluido en ese grupo. “Lo que quieres ver es a él haciendo sparring. Quieres verlo golpeando la bolsa durante varias rondas. Veamos tres rondas intensas en la bolsa. Quiero ver lo que puedes hacer”, expresó. Vale recordar que Kid Dynamite no pelea profesionalmente desde 2005, cuando cayó por KO ante Kevin McBride. Desde entonces solo ha participado en una exhibición contra Roy Jones Jr. en 2020, en la que recaudó 80 millones de dólares.

La preocupación por la salud de Tyson no es infundada, ya que ha tenido inconvenientes en el pasado, incluida una úlcera que pospuso una vez la pelea con Paul. “Además de eso, el historial médico y los problemas físicos de Tyson desde su retiro han sido evidentes. Ha llevado una vida plena, pero siempre con ciertos altibajos que generan dudas en cuanto a su rendimiento en el cuadrilátero”, explicó su punto Rogan, quien hace unos días debatió sobre el choque con el actor Russell Crowe, aficionado al boxeo.

“58 son 58, no importa lo que tomes y lo que te estés haciendo”, sembró interrogantes Joe. El artista, protagonista de hitos del cine como “Gladiador” y “Una mente brillante”, ofreció una mirada opuesta: “Mike Tyson de 58 años no es Mike Jones de 50 años que vive en la calle, es un tipo de ser humano diferente. Todavía puede volarte la cabeza a otra dimensión si te atrapa”.

Tyson entrena y ya tiene fecha para su pelea

Y hasta ofreció una experiencia propia con Iron Mike a modo de ilustración respecto del temor que infunde: “Me aterrorizaba como boxeador. Cuando lo conocí entre bastidores en un estadio una vez en una pelea, dije ‘todavía me das miedo’”.

En cuanto a Jake Paul, ha mantenido su confianza en que el veterano peleador será un oponente formidable. Hasta rechazó rotundamente la idea de buscar un reemplazo en caso de que Tyson no esté en condiciones óptimas para pelear. El ex rey de los pesados, por su parte, reafirmó su deseo y capacidad para competir en diálogo con Fox40 News: “Apuesta tu vida a que pelearé con Paul. Estoy deseando que llegue esto. Esto es algo que diría que me enciende. Simplemente me da vida”.

A pesar de la incertidumbre, Rogan apoyó la decisión de Tyson de regresar al ring. “Desearía que no lo hiciera. Pero, ¿qué, va a vivir para siempre? No, no va a vivir para siempre. Tal vez quiera una oportunidad más. Tal vez su cuerpo pueda hacer una pelea más”, añadió.

El oriundo de Brooklyn cuenta con un impresionante récord de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts. Paul posee un registro profesional de 10 victorias y una derrota, y ha demostrado sus habilidades al derrotar a antiguos campeones mundiales de UFC como Tyron Woodley y boxeadores legítimos como Tommy Fury. “Es vida dentro de mí mismo. Es solo yo haciendo lo que quiero hacer. Olvídate de los demás. Olvídate si desean que pierda, gane, se trata de mí haciendo lo que quiero hacer”, enfatizó el mítico deportista sobre el desafío que afrontará en dos meses.