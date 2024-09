El feroz cruce de Raphinha contra sus ‘haters’ luego de publicar fotos con su pareja: “Tú eres feo hasta con plata”

Raphinha y su mujer Natalia Rodrigues Belloli

Raphinha, futbolista brasileño que milita en el F.C. Barcelona, respondió airadamente a los comentarios negativos que recibió en Instagram tras publicar unas fotos en bañador junto a su esposa, Natalia Rodrigues Belloli. La polémica se desató debido a diversos mensajes de sus detractores, conocidos como ‘haters’, que criticaban su apariencia física y sugerían que el jugador solo era popular por su riqueza.

“¿Ves dinero en la foto? ¿Sabes de dónde vengo? ¿Sabes de dónde viene?”, replicó Raphinha a un usuario que comentó: “Qué bueno es ser rico, eh”. Esta respuesta se produjo en medio de una serie de mensajes insultantes, como “el poder del dinero” que provocó la rápida respuesta del brasileño: “Tu hasta con dinero no tendrías eso”. Otro comentario decía “Córtate ese pelo Raphinha” o “No soy feo, sólo no tengo plata”, a lo que el delantero contestó con contundencia: “Tú eres feo hasta con plata”.

La publicación de la esposa de Raphinha que provocó un aluvión de comentarios en las redes sociales

La situación explotó luego de que algunas publicaciones llegaran incluso a cuestionar la relación con su mujer, insinuando que estaba basada en su situación económica. Natalia Rodrigues Belloli también compartió su opinión junto a las imágenes, escribiendo: “Seamos dos locos en la gringa, entiendo si nadie nos entiende...”.

Raphinha, que cuenta con más de 8,3 millones de seguidores en Instagram, decidió no dejar pasar los comentarios denigrantes y contestar a sus críticos directamente en la plataforma. “La temporada es larga raphi, concentración”, le pidió otro usuario. “¿Qué dice?”, respondió Raphinha junto a un emoji de un hombre tapándose la cara con la palma de la mano.

Raphinha reacciona ante los 'haters'

Raphinha reacciona ante los 'haters'

Sus respuestas no sólo defendían su relación y su apariencia, sino también sus orígenes y esfuerzo personal. Ante otro comentario despectivo que insinuaba que incluso con dinero no era atractivo. “Lo que el dinero no haga en esta tierra nada más lo hará”. Raphinha respondió: “Ni con dinero consigues nada, eres podrido por dentro”.

Las fotos que desataron la controversia han acumulado más de 754.000 ‘me gusta’ en la plataforma. A pesar de las críticas, numerosos seguidores del futbolista le mostraron su apoyo y aplaudieron su valentía para enfrentarse a sus ‘haters’ públicamente. “Lo de este tío humillando a haters en los comentarios es acojonante, balón de oro YA”, “Representa a un 100% de los culés, tus respuestas a los haters son oro puro”, “Gente rara en los comentarios, ¡bien hecho Rafi! ¡Disfruta la vida! ¡Te amo! que se jodan los que odian”, “Todos los comentarios de mierda que tiene que aguantar Raphinha, respeto para el que es un profesional top y para su mujer por favor”.

Raphinha y su mujer Natalia Rodrigues Belloli

Raphinha atraviesa un buen momento en su carrera deportiva, sumando 3 goles y 3 asistencias en los primeros 4 partidos de la Liga, lo que lo mantiene en el ojo público tanto por su desempeño en el campo como por sus presencias en redes sociales. Por su parte, su esposa Natalia Rodrigues Belloli también respondió a los ataques. “Se llena la boca diciendo de dónde viene, sí siguieses ahí, la mujer que tiene al lado, ni te miraba. Qué ridículo”, escribió un ‘haters’. A lo que la modelo aclaró: “Llevo 10 años con él”.

Con 435 mil seguidores en Instagram, la influencer también publicó una stories con la siguiente frase: “Estoy huyendo de esa persona que tiene la costumbre de cometer una mala acción y culpar a otro por la reacción. Para mí, esta es la peor clase de personas. Insulta a quienes están en paz y no aceptan que otros se defiendan; Si eso no fuera suficiente, todavía se convierte en una víctima. Ese es el tipo de carga que nadie merece llevar”.

La stories que publicó la esposa de Raphinha