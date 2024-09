La fuerte crítica de Scaloni por el penal que “condicionó” el duelo ante Colombia y el “consejo” que le dio al VAR

Colombia 2-1 Argentina

Colombia venció a Argentina por 2 a 1 en un emocionante partido de las Eliminatorias al Mundial 2026 celebrado en Barranquilla y puso fin a una racha invicta de 12 partidos del equipo albiceleste. Los goles del local fueron anotados por Yerson Mosquera y James Rodríguez, mientras que Nico González logró el empate parcial para la visita.

“Felicitamos a Colombia que ganó. Nosotros hicimos un buen partido acorde con las circunstancias en las que vinimos a jugar. Se perdió, hay que levantar la cabeza como siempre decimos y seguir. La línea del equipo fue positiva, más allá de la derrota dimos la cara en todo momento. Pudimos no solo empatarlo, sino ganarlo, pero desde esa jugada del penal que el árbitro vio se jugó muy poco”, fue el primer análisis de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa.

El DT argentino no ocultó su malestar porque entendió que la acción de Otamendi sobre Muñoz no debió ser sancionada con pena máxima. “Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque sino después decimos que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”.

Penal por VAR de Colombia

Con relación al clima, Scaloni también aclaró: “Yo no hablaba del calor en sí, sino del horario del partido, que son cosas diferentes. El horario (15:30 hora de Barranquilla) no es para un espectáculo. Se vio en el segundo tiempo y no le debe gustar ver eso a la gente. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su máximo potencial. No es una excusa, lo dije antes y lo digo ahora”.

Volviendo a la polémica acción, el oriundo de Pujato contó qué le dijo a Muñoz tras el partido y no dudó en asegurar que esta jugada condicionó el partido: “Los cinco del VAR vieron penal, ya está. Yo sinceramente no es que no veo penal, sino que el fútbol es un deporte que también hay que mirar mucho lo que te rodea. Lo que hizo Muñoz te dice todo, no protesta en ningún momento, pero bienvenido para su equipo. Le dije eso al borde de la cancha y él se reía. Ya está, no hay que darle mucha vuelta. Es evidente que el penal condicionó el partido. No pudimos empatarlo, a nivel psicológico a ellos les dio un empujón y a nosotros con todo lo que pasó nos puso nervioso”.

Por último, le dio un consejo al VAR: “Siempre lo dije, no ahora. A mí me gustaría que se mejore eso de que la primera imagen que ve el árbitro sea que parece que lo toca. Tiene que ver la imagen entera, pero ven la primera y donde aparentemente ve un toque. Es mejorable y ha pasado siempre. Eso al árbitro lo condiciona, no cobrarlo durante el partido también lo condiciona. Pero son cosas que no voy a cambiar, e insisto, eso puede ser una cosa a mejorar. Que muestren la jugada desde el inicio sino te da la sensación de que lo tenés que cobrar. Ya está, ha caído para nuestro lado y ahora para el rival, ya está”.

Los gestos de Scaloni por el penal por VAR que le dieron a Colombia ante Argentina

Otras frases de Lionel Scaloni tras la derrota ante Colombia:

“El equipo compite más allá del resultado. Fuimos al descanso perdiendo, lo empatamos y cuando el partido estaba más para nuestro lado, vino la jugada del penal. Nunca perdimos la cara del partido, más allá de la jugada del último minuto, el equipo estuvo siempre. Tuvimos situaciones claras, hay veces que no se ganan pero las sensaciones son positivas, es un gran rival equipo y que juega bien”.

“Ganaron y los felicitamos. Hay veces que el análisis de un partido se decide mucho cuando está igualado por este tipo de jugadas. Se decidió así, hicimos lo más difícil que fue empatarlo, a partir de ahí estaba más para nosotros que para ellos y ahí con ese penal se decidió el partido”.

“Colombia tiene buenos jugadores, no es como se decía antes solo la pelota parada, tiene grandes futbolistas y aceitado un funcionamiento y lo hacen bien, tiene una enorme complejidad jugar acá contra ellos y hay que felicitarlos”.

“Intentamos siempre tener una línea, movernos atrás del balón y los últimos metros buscar ser efectivos, cosa que hoy no hemos podido serlo. La línea del equipo es la que hay, no vamos a cambiar. Sí corregir las cosas que hay por mejorar”.