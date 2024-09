La explosiva pelea de Bazán Vera con dos periodistas que lo criticaron sin saber que el micrófono estaba prendido

La explosiva pelea da Bazán Vera con dos periodistas

Almirante Brown, uno de los clubes más populares del Ascenso en Argentina, no atraviesa un gran presente en la Primera Nacional (Segunda División). El pasado domingo igualó 2 a 2 contra Brown de Adrogué en condición de visitante en una especie de final para eludir el descenso en la Zona B.

En las últimas horas Daniel El Indio Bazán Vera ídolo y actual entrenador de La Fragata, quedó en el centro de la escena tras protagonizar una explosiva pelea al aire con los periodistas José Manuel Gallego Fernández y Fernando Fuentes, quienes apuntaron contra el armado del equipo sin saber que tenían los micrófonos prendidos durante la transmisión del lunes de UniAlmirante, programa que se emite por Radio Universidad de La Matanza.

Aunque los comunicadores iniciaron el último bloque del programa pidiéndole disculpas al director técnico, Bazán Vera arremetió sin tapujos. “Ustedes están hablando y dicen cosas que no son. ¿Ustedes con quién creen que están hablando? ¿Ustedes se creen que soy un 4 de copas? ¿Ustedes se creen que yo no tengo las pelotas para armar, poner y sacar a cualquier jugador para jugar como yo creo que tiene que salir a jugar Almirante Brown? Ustedes para decir algo así tiene que saber bien, sino me tienen que llamar y yo les digo. Yo hablo con el presidente (Maximiliano Levy) de fútbol, ¡cómo no voy a hablar con el presidente del club! Pero que me diga a quién tengo que poner y a quién sacar, ustedes están re equivocados”, comenzó su relato.

“¿Ustedes con quién se creen que están hablando? ¿O ustedes creen que la personalidad que yo tuve como jugador no la tengo como entrenador? ¿En qué se basan para decir de que a mi me imponen, me arman y me dicen quién tiene que entrar o salir? El equipo juega con los jugadores que yo decido. Y si el equipo juega bien o mal es responsabilidad mía. ¿De dónde sacan que a mí me arman o me imponen? ¿De dónde lo sacaron? ¿Con quién se creen que están hablando? ¿Creen que soy un títere? Para hablar tienen que tener mucho cuidado”, remarcó el ex goleador de equipos como Olimpo de Bahía Blanca, Defensa y Justicia, Temperley, Atlanta, Unión, Tristán Suárez y Atlético de Rafaela, entre otros. Y luego, añadió: “Si ahora no tienen tiempo, voy mañana y hablo personalmente. Me preguntan y les contesto todo, como tiene que ser. ¿Ustedes se creen dueños de la verdad? Bueno, se filtró… No, están ensuciando mi apellido. ¿Quiénes se creen que son para hablar así de mi? Yo a ustedes ni los jodo. Ni digo si son buenos o malos, si relatan bien o mal. Si los escuchan 50 personas o 50 mil. No soy un 4 de copas, soy Bazán Vera. A mí me tienen que respetar. Hablo con el presidente, como cualquier técnico. ¿Ahora no se puede debatir con el presidente? ¿Qué clase de periodistas son?”.

La Fragata, tras el empate contra Brown de Adrogué, figura en el antepenúltimo puesto de la Zona B con 30 puntos, al igual que Chaco For Ever, y se ubica a 10 de la zona de Promoción por el descenso (aparece el conjunto de Adrogué) y a 11 del colista Atlético de Rafaela, que hoy estaría perdiendo la categoría a falta de siete jornadas. “¿Vos quién sos para hablar así y decir que me imponen jugadores, para hablar con total libertad y sin haber? Acá, entre vos y yo, el 4 de copas sos vos, que hablás y decís cualquier cosa. Lo que dijiste ahora se escucha por todos lados. Tenés que dar nombres, que a mí el presidente me dice quién juega y quién no. Si no queda como una disculpa y como que a mí me arman el equipo. No generen noticias donde no las hay. ¿Con quién se creen que están hablando? Cuando hablen de mí ubíquense y digan la verdad”, esbozó.

“Hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Después ‘no, disculpá, fue un audio…'. ¿Con una disculpa ahora se arregla lo que se dice que me arman el equipo? ¿De qué cuadro son, de Chicago, Laferrere? Muestran qué camiseta tienen, porque esto genera problemas”, soltó un enojado Bazán Vera.

Para concluir, el entrenador comentó: “Mañana voy, porque esto te lo puedo decir en la cara. No sé si ustedes me pueden decir las cosas en la cara… Y si me lo decís, me tenés que dar pruebas. Y si no sabés cómo es esto, cómo arreglé toda la vida las mentiras. Porque son unos mentirosos ustedes. Mañana voy y vamos a hablar”.