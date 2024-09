La crítica feroz de un ex campeón del mundo francés contra Kylian Mbappé: “Ha sido mediocre”

El francés fue foco de duras críticas en España. Foto: REUTERS/Borja Suarez

Kylian Mbappé tuvo un comienzo de temporada inestable en el Real Madrid. Lejos de las expectativas que había despertado en los fanáticos del Merengue, al francés le costó llegar al gol en los primeros compromisos de La Liga. Es por ello que la estrella con pasado en el PSG y el Mónaco reconoció recientemente que marcar sus primeros goles “fue un alivio” después de no lograr marcar en sus tres primeras presentaciones.

El capitán de la selección francesa anotó un doblete en el segundo tiempo para darle al elenco liderado por Carlo Ancelotti una victoria por 2 a 0 sobre el Real Betis, lo que les valió su segundo triunfo consecutivo en el campeonato doméstico. “Estoy contento desde que llegué aquí”, dijo el atacante en declaraciones brindadas a DAZN. Y agregó: “La gente me ha dado mucho cariño, incluso cuando no he marcado, que fue durante tres partidos. Para algunos eso no parece mucho, ¡pero para mí es muchísimo!. Sin embargo, durante el proceso, el club, los compañeros y los aficionados siempre han estado conmigo. Dándome confianza para marcar más goles para este club”.

Al que no escuchó Kiki fue a Dugarry, quien se consagró campeón del mundo en 1998 con la camiseta Le Bleu, y en una intervención en el programa Rothen destrozó a su compatriota antes de ser convocado por Deschamps para los partidos en Europa. “Es un comienzo de temporada exitoso, marcó en el primer partido, acaba de marcar un doblete, si te atienes estrictamente a las estadísticas, es un éxito. Él está ahí para marcar goles. Después, en el partido, él y su equipo tiene que ser mucho mejor”, comenzó su análisis el ex futbolista. Y argumentó: “Kylian Mbappé, a pesar de importantes estadísticas y goles, ha sido mediocre e insuficiente en el juego desde hace mucho tiempo. Desde hace varios meses, ya sea con la selección francesa, con el Paris Saint-Germain o actualmente en el Madrid”.

En su crítica despiadada el francés tiene claro que la figura que conquistó el Mundial de Rusia en 2018 “debe mejorar en su papel de atacante, ya sea en los duelos individuales o en el aspecto físico. También debe aprender en su juego de cabeza y en su calidad técnica. Cada vez hace menos la diferencia y necesita cuestionarse. Tendrá que progresar en el juego”, aseguró.

Finalmente, Christophe Dugarry insistió en que “también vemos sus limitaciones técnicas. Lo sabemos, no está en el top 10 de los jugadores más técnicos. Y hoy sus límites son evidentes con un jugador como Vinicius a su lado”.

El Real Madrid, que venía de un decepcionante empate (1 a 1) ante el humilde Unión Deportiva Las Palmas y seguía sin poder contar con el volante Jude Bellingham a causa de una lesión, tuvo otro comienzo lento y previsorio ante el combinado andaluz. De todos modos, los de la Casa Blanca lograron festejar con un doblete de Mbappé. “Es un gran momento para mí. Esperaba marcar en este estadio mítico, porque creo que es el mejor del mundo”, dijo el francés en referencia a sus gritos en el Santiago Bernabéu.

Mientras tanto, la selección francesa se prearpa para disputar los partidos de la UEFA Nations League contra Italia y Bélgica. Y Didier Deschamps también se refirió al presente de su capitán: “No estoy inquieto por su nivel. A pesar de que en la reciente Eurocopa, no estaba en su máximo nivel de forma, igual que otros jugadores, la selección francesa es mejor cuando está Kylian. Por experiencia, estar en la selección francesa es un descanso que les viene bien a muchos de ellos”.

El seleccionador francés explicó además que, aunque Mbappé no estaba en su mejor momento durante la Eurocopa, ha estado trabajando duro y se siente bien. “Obviamente todavía no está en su mejor momento, pero no es un robot ni un superhombre. Las expectativas son altas. Tiene mucha capacidad para absorber todo lo que pasa dentro y fuera del campo, pero podemos entender que la fatiga humana puede ser significativa”.

Otro tema que Deschamps abordó fue la posición en la que jugará el atacante galo en los próximos encuentros, sobre si será en el centro de la delantera o en la banda izquierda del ataque. “Kylian no tiene el registro de un atacante de pívot, como lo era el ya retirado de la selección Olivier Giroud. Todos los jugadores ofensivos han tenido siempre una libertad importante. Hay que lograr necesariamente compensaciones y equilibrios en los movimientos tácticos de los delanteros”, completó el entrenador.