“¿Felices los cuatro?”: el llamativo cruce entre la tenista española Paula Badosa con Maluma en pleno US Open

El llamativo cruce en las redes sociales entre la tenista y el cantante. Crédito: EFE

Paula Badosa es considerada la tenista que ha conquistado el circuito internacional debido con su potente juego. La española clasificó por primera vez en su carrera a la tercera ronda del US Open tras vencer a la estadounidense Taylor Townsend, pero sus seguidores se sorprendieron con las reacciones que ha protagonizado en su cuenta oficial de Instagram. Es que después del partido, a la singlista le preguntaron a qué famoso invitaría para afrontar uno de sus compromisos sobre las canchas. Y sin titubear, mencionó al cantante colombiano Maluma, una revelación que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Lo llamativo fue que el artista no tardó en responder: “Estoy listo, Paula”, escribió en sus historias. Y el intercambio no pasó desapercibido. De inmediato, Badosa compartió con sus más de 1,1 millones de seguidores la respuesta del intérprete cafetero, mientras que él, con una llegada a más de 64,1 millones de personas, también difundió la conversación. Sin dudas, fue un intercambio que generó una catarata de comentarios y especulaciones entre los fans de ambos.

No fue la primera vez que Badosa expresó su admiración por Maluma. En el pasado, la tenista ya había confesado en una charla con sus seguidores en Instagram que el colombiano es uno de sus crush entre los famosos. Sin embargo, ella está actualmente en una relación con el griego Stefanos Tsitsipas, formando una de las parejas más mediáticas del tenis, apodada Tsitsidosa tras su victoria en el US Open Mixed Madness.

Su relación ha sido un tema recurrente en los medios del mundo. Tsitsipas, en una entrevista con Tennis Talks el año pasado, confesó que su primer encuentro con su novia actual incluyó una pregunta sobre sus gustos musicales. “Soy un gran admirador de Bad Bunny y Maluma... Mi novia me preguntó en la primera cita si me gustaban. Fue una pregunta capciosa porque no determinó si le gustaba o no, pero yo le dije que sí, aunque no tenía idea. Pero ahora ya soy fan”, confesó el griego.

Mientras tanto, la conversación entre Badosa y Maluma continúa alimentando las constantes especulaciones sobre un posible encuentro en Nueva York, donde ella buscará llegar a las instancias decisivas del último Grand Slam del año.

La española, actualmente número 29 del mundo, se impuso frente a Townsend por 6-3 y 7-5 en una hora y 40 minutos. Nacida en Nueva York, pero adoptada en Cataluña, la figura ibérica arrastraba una maldición en el Grand Slam de la Gran Manzana, ya que jamás había superado la segunda ronda: en 2019 y 2020 cayó a las primeras de cambio, en 2021 y 2022 se despidió en su segundo encuentro y en 2023 se retiró por lesión antes de jugar.

Hasta el momento, su mejor resultado en un Major fue en los cuartos de final de Roland Garros en 2021. Pero este año parecía especialmente propicio para que Badosa brillara en la tierra que le vio nacer hace 26 años tras una espectacular gira de preparación por Norteamérica en pista dura en la que conquistó el WTA 500 de Washington (su primer torneo desde enero de 2022) y alcanzó las semifinales del WTA 1.000 de Cincinnati dejando por fin en el pasado un calvario de lesiones y malos resultados.

Ahora, su próximo desafío se instaló en el cruce que afrontará ante la vencedora del choque que animarán la checa Barbora Krejcikova, campeona este año en Wimbledon y octava del ránking femenino, y la rumana Elena-Gabriela Ruse. Una nueva victoria podría significar el comienzo de unos festejos que finalice con el hit Felices los 4.