Miguel Ángel Russo, íntimo: cómo está su salud, el presente de Boca y los problemas con las promesas que emigran al exterior

Fotografía del pasado 23 de abril de Miguel Ángel Russo en Rosario Central. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Tras su último paso por Rosario Central, Miguel Ángel Russo dio detalles sobre su situación actual en una extensa entrevista con Cómo te va por DSports Radio. El experimentado estratega decidió tomarse un tiempo alejado de las canchas para focalizar sus días en la recuperación sobe sus inconvenientes de salud y estar más cerca de su familia. “Ahora es momento de recuperarse, le estoy dedicando tiempo a mi familia. Cuando llegue el momento volveré a dirigir”, explicó en una de sus primeras declaraciones, luego de dejar su cargo en el Canalla.

El entrenador subrayó la importancia de sentirse en perfectas condiciones para poder desempeñar su rol de líder de manera efectiva, y destacó el apoyo que ha recibido de su círculo íntimo durante este período de descanso. “Es clave sentirme bien para poder trabajar bien. Mi familia me acompaña e incluso mis médicos también”, subrayó..

En su análisis sobre el fútbol argentino, el DT destacó la dificultad que enfrentan los equipos para mantener una regularidad. “Es muy difícil. Por ahí hay un equipo que juega tres partidos bien y el cuarto lo pierde. Es muy difícil conseguir regularidad en el fútbol argentino”, explicó. Essa falta de constancia, según su mirada, se basa en uno de los principales desafíos que enfrentan los clubes: mantener la jerarquía en los planteles.

En este sentido, abordó lo que significa la rápida salida de los jóvenes hacia otros mercados, una tendencia que considera perjudicial para el desarrollo de los propios protagonistas. “Hoy hay demasiados intereses muy pronto. El jugador se tiene que solidificar en su club, ser figura en el fútbol argentino y después el resto se da solo”, analizó. Y en su discurso, continuó con sus argumentos: “Hoy es muy difícil. Antes nosotros decidíamos solos. Hoy tenés 10 personas alrededor tuyo que quieren decidir. Cuesta mucho hasta hablar con los padres porque tienen un pensamiento distinto ¿Con esto qué quiero decir? Hoy hay mucho apuro. Eligen algunos lugares que no son buenos, que les van a dar dinero y nada más. No les van a dar el progreso que les da jugar 3 o 4 años seguidos en el fútbol argentino. Que no me digan que el chico de 20 años sabe lo que hace. Está asesorado de una forma que el dinero es lo más importante. Cuesta mucho tener la cabeza fresca cuando aparece el dinero. El fútbol argentino te enseña muchísimas cosas que en otro lado es difícil que las aprendas”.

Su pasado en Boca fue otro de los temas que se dio en el extenso diálogo. Y fiel a su estilo conservador, el Palomo escapó con elegancia ante las consultas sobre el presente del combinado liderado por Diego Martínez. “En toda mi carrera siempre fui muy respetuoso. Yo no puedo hablar de otro lugar, menos sin trabajo. Yo deseo que a Boca le vaya bien por mi pasado en el club y nada más. Respeto a los entrenadores que están trabajando y dirigiendo por sobre todas las cosas. Esto tiene que ser clave y hay que entenderlo: yo que estuve en Boca, sé cómo es y es muy fácil hablar desde afuera. Otra cosa es haber estado adentro. Hay que tener paciencia, calma y siempre desearle lo mejor a Boca”.

Finalmente, Miguel Ángel Russo también se refirió a la frase que lo caracteriza, en la que esquiva las controversias con un sello inexpugnable: “Son decisiones”. “El entrenador vive tomando decisiones en todo, desde el canchero, el utilero”, reveló entre risas. Y completó, lejos de la ironía: “En 30 días aparecen cosas, situaciones, tenés que dar los jugadores a la Selección, torneos juveniles, hay muchas cosas que salen en el ambiente y son moneda corriente por lo que al entrenador le cuesta en el desarrollo”.