La trama del diálogo de Cristian Medina que se filtró en el entrenamiento de Boca Juniors

Cristian Medina habló de su futuro en un video que difundió Boca.

La caminata abrazados de Zeballos y Advíncula, el saludo de Jabes Saralegui, las indicaciones de Javi García a Merentiel, el diálogo del abrigado Lema (con guantes) y Marcos Rojo, la aparición de Milton Giménez entre la mordida a un turrón y un trago de bebida energizante, la entrada en calor de los jugadores y arqueros, y un piedra-papel-tijera de Pol Fernández con Advíncula. Hasta allí, el video publicado por el Canal de Boca el pasado domingo transcurría con total normalidad. Pero pasados los 7 minutos de rodaje, los micrófonos captaron la charla privada de Cristian Medina con Merentiel y estalló la bomba.

“Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, fueron las palabras del juvenil xeneize que recibió varias ofertas en el último tiempo pero todavía no concretó ninguna transferencia (su contrato en Brandsen 805 es hasta diciembre de 2027). El compilado de imágenes puertas adentro del entrenamiento en Boca Predio empezó a hacerse costumbre de un tiempo a esta parte. “Entrenamiento vespertino 25/8 en Boca Predio | 9 minutos con sonido ambiente”, fue el título del corto que se hizo viral por la frase del Negro Medina.

¿Descuido o publicación adrede? A Infobae le aseguraron desde el club que no existió ningún tipo de doble intención con la publicación de las imágenes y que, a pesar de que se chequeó todo durante la edición como es costumbre semana a semana, pasaron por alto ese diálogo íntimo de Medina con Merentiel. Al día siguiente, cuando faltaban pocas horas para que Boca visitara a Estudiantes en La Plata por la Liga Profesional, en las redes recortaron el fragmento y elevaron el audio para remarcar lo que el futbolista de la selección argentina que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024 había dicho.

La palabra de Cascini por los rumores de venta de Cristian Medina

En la previa al match frente al Pincha que terminó 1-1 anoche, Raúl Cascini (integrante del Consejo de Fútbol) tomó la palabra para aclarar qué había ocurrido con la frustrada contratación del chileno Carlos Palacios y también la situación que se generó en torno a Medina: “Tenemos muchas ofertas por muchos jugadores de nuestro plantel. Estamos muy contentos con él, lo queremos muchísimo, es muy importante para el equipo y por ahora seguirá acá”.

Al Consejo de Fútbol no le hizo ruido ni mucho menos la declaración del jugador de 22 años que es considerado pieza clave por Diego Martínez desde que tomó las riendas del equipo. Parece difícil a esta altura que se concrete una venta al exterior ya que el mercado en Europa cierra a fines de agosto, pero los sondeos fueron reiterados y hasta llegaron a haber ofertas que estuvieron por debajo de lo pretendido por la entidad de la Ribera.

La cláusula de salida de Medina asciende a 20 millones de dólares, montos similares por los que Boca vendió a otras joyas canteranas como Equi Fernández (a Al Qadisiyah Arabia Saudita) y Aaron Anselmino (al Chelsea, aunque permanecerá a préstamo al menos hasta fin de año en el Xeneize). Antes estuvieron interesados Botafogo de Brasil e Inter Miami, mientras que tras su participación con la Albiceleste en París 2024 ofertaron por él Fenerbahçe de Turquía y la Fiorentina. Los montos extraoficiales que se mencionaron oscilaron en los 11 millones de dólares, pero el Consejo pretende que al menos se acerquen a la cifra estipulada de su cláusula de rescisión automática.

Miembros de la gestión anterior aseguraron que eran sumamente cautelosos con las publicaciones que involucraban a los futbolistas, ya que son extremamente celosos con ese tipo de posteos: “La verdad es que a los pibes no les gusta eso”. Sin embargo, comprendiendo que esta fue una tarea que se desarrolló dentro del marco semanal habitual y que quienes grabaron, compaginaron y publicaron son empleados rasos a los que se les escapó el “detalle” en cuestión, el departamento de comunicación continuará funcionando como hasta ahora. Aquí no ha pasado nada.