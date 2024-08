La revelación de Cristian Medina a Merentiel sobre su futuro que se filtró en un video que publicó Boca Juniors

Cristian Medina habló de su futuro en un video que difundió Boca

Este lunes, Boca Juniors volverá a jugar después de la dura eliminación ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana en Brasil. Lo hará frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Uno a las 21 por la Liga Profesional, pero una novedad sacudió el ambiente del Xeneize luego de la aparición de un video que subieron a las redes sociales del club.

En el Canal de Boca que tiene la institución en YouTube, el Xeneize publicó este domingo una publicación con el entrenamiento previo al duelo ante el Pincha. Con el título del video “Entrenamiento vespertino 25/8 en Boca Predio | 9 minutos con sonido ambiente”, se pudo encontrar un diálogo privado entre Cristian Medina y Miguel Merentiel mientras estaban en pleno receso de la práctica que lideró Diego Martínez.

“Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, fueron las palabras que se le escucha decir al volante xeneize en la charla con el delantero uruguayo. A partir de la filtración de las imágenes, el mundo Boca en las redes sociales comenzó a referirse a la posible salida de Medina del equipo.

Hay que recordar que ya son varias las ofertas que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol recibieron por el mediocampista de gran momento y que viene de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo la conducción de Javier Mascherano con la Selección Sub 23.

Cristian Medina podría dejar Boca Juniors (REUTERS/Cristina Sille)

En las últimas horas, se conoció que la Fiorentina puso los ojos en Medina tras la salida a la Juventus de Nicolás González. El ofrecimiento del conjunto italiano, que ya no cuenta con el ex Boca Nicolás Burdisso como director deportivo, fue de 11 millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador, monto que está lejos del dinero pretendido por la dirigencia de Boca para dejarlo ir. Hay que recordar que la cláusula de salida del volante asciende a 15 millones de dólares, que en los últimos días del mercado de pases crece a USD 20 millones.

Hace menos de una semana, trascendió que el Fenerbahçe de Turquía era uno de los más interesados en contratar al futbolista surgido de las divisiones inferiores del Xeneize. En la oficina del Consejo de Fútbol del club Xeneize que dirigen Raúl Cascini y Marcelo Delgado en los pasillos del predio de Ezeiza estuvieron al tanto de esta noticia proveniente del Viejo Continente.

De acuerdo a fuentes turcas, el club que tiene a Jose Mourinho como entrenador delineó una estrategia para incorporar a Medina y obtener beneficios económicos significativos de su posterior venta. “Mario Branco ya decidió lo que hará con Cristian Medina. El objetivo del director deportivo es mantener a Medina en la plantilla al menos dos temporadas y venderlo por unos 35-40 millones de euros (36 a 41 millones de dólares)”, detalló el medio Fanatik.

Esta no es la primera oferta que recibió Boca por el volante. A finales de 2023, el Botafogo de Brasil ofreció 7 millones de dólares por el 80 % del pase, propuesta que fue rechazada por la dirigencia que tiene a Riquelme como cara visible del fútbol.

Esta noche, Medina será titular en la visita del Xeneize a La Plata. El conjunto de Martínez marcha en la novena posición con 17 puntos, a siete unidades del líder Huracán cuando le resta el juego de hoy para intentar acercarse y meterse de lleno en la lucha por el torneo de la Liga Profesional tras quedar afuera de la Copa Sudamericana y con la Copa Argentina en la mira para enfrentar a Talleres de Córdoba con fecha a designar.