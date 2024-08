El áspero recibimiento a Jannik Sinner en el US Open luego del escándalo por el caso de doping

El abucheo a Jannik Sinner en el US Open

El tenista italiano Jannik Sinner, líder del ranking ATP, comenzó el Abierto de Estados Unidos con una esforzada victoria ante Mackenzie McDonald (140 del mundo), superando el desafío de reponerse de caer en el primer set y del clima enrarecido tras su reciente caso de dopaje. El transalpino se impuso en dos horas y veinticuatro minutos con un marcador de 2-6, 6-2, 6-1 y 6-2, y avanzó a la siguiente ronda donde se enfrentará al joven estadounidense Alex Michelsen (49 del listado). Cabe recordar que Sinner viene de consagrarse campeón en el Masters 1000 de Cincinnati la semana pasada.

Luego de haber fallado en dos controles antidopaje, la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) declaró inocente a Sinner tras determinar que un medicamento utilizado por su fisioterapeuta, que contenía clostebol, provocó los positivos durante el torneo de Indian Wells. Jannik, de 23 años, perdió el dinero y los puntos acumulados en aquel evento, pero no recibió sanción adicional. El panel independiente aceptó que la contaminación durante un tratamiento “no fue intencionada”.

Pero la controversia no cesó, al punto que mientras algunos de sus colegas lo defendieron, otros, como Nick Kyrgios, lo fustigaron. “Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, está bien...”, expresó en su cuenta en la red social X.

Pues bien, su presentación en el US Open representó su primera exposición ante el público tras el hecho. Y apenas pisó el court, se encontró con el abucheo de parte de los presentes, con algunos aplausos que se mezclaron. Aunque con el correr del encuentro se fue ganando las muestras de cariño, hasta el reconocimiento final por el triunfo. “Significa mucho para mí. El apoyo aquí siempre es increíble”, manifestó.

Tal vez, esa bofetada iniciática desde las tribunas y todo lo que se habló en los últimos días lo afectó en el inicio del match. “No empecé de la mejor manera, el primer partido de un torneo nunca es fácil y traté de mantenerme mentalmente y entrar en ritmo poco a poco”, concedió. A pesar del nervioso comienzo, logró reponerse y mostrar su mejor versión para ganar los siguientes sets con autoridad.

El caso levantó bastante revuelo en el mundo del tenis debido a la magnitud del torneo y la naturaleza del positivo. Sin embargo, el italiano asegura sentirse liberado al haber demostrado su inocencia. “Intento recordarme cada día que yo no he hecho nada malo,” afirmó en declaraciones a ESPN.

“Desde que supe que había ocurrido esto, no fui yo mismo en la cancha. Perdí la alegría y me obligué a mí mismo a seguir luchando por cada pelota, pero era complicado competir así”, agregó en la previa del duelo ante McDonald.

El objetivo principal de Jannik Sinner en este Abierto de Estados Unidos es avanzar más allá de los cuartos de final alcanzados en 2022. Además, dentro del cuadro masculino, un posible enfrentamiento con el español Carlos Alcaraz (N° 3) en semifinales y con el serbio Novak Djokovic (N° 2) en una eventual final, aumentan la expectativa y el interés en su participación.

* Las principales alternativas del duelo

Para este torneo, el fisioterapeuta Giacomo Naldi, acusado por el error que derivó en el doping, fue desvinculado del equipo del italiano. Sin embargo, publicó una fuerte carta en las redes sociales en busca de responder a las críticas. “Ha sido una época muy dura para mí y para mi equipo. Todavía lo es, porque todo está muy fresco. Ahora también sé quién es mi amigo y quién no lo es, porque mis amigos saben que jamás haría algo así, que nos mantenemos juntos. Ahora toca pasar página, mi reputación no es algo que realmente pueda controlar”, prologó.

“En efecto, es cierto que existen dos vías de justicia: la real sancionada por los Tribunales y la (desgraciadamente más eficaz) sancionada por los medios de comunicación. Esta última demasiado a menudo superficial y raramente basada en los hechos reales, que en este caso, además, son públicos. Como espectador, siempre me he preguntado cuál es el objetivo de la espectacularización de los acontecimientos judiciales, si no es juzgar, crear o destruir personas y sus reputaciones. Hoy, como protagonista, ¡tengo la confirmación!”, escribió.

“Me duele pensar que ya no formo parte de esto, es duro no estar en el palco con vosotros y animando a Jannik, pero tendré que acostumbrarme rápido. Por último, gracias a todas las personas que no juzgaron superficialmente estos días”, concluyó.