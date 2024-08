Estalló el escándalo en el mundo del tenis tras la absolución de Sinner luego de dar positivo en dos controles antidopaje: “Es ridículo”

Jannik Sinner estrecha su mano con Nick Kyrgios tras el partido en el Miami Open de 2022 (Michael Reaves/Getty Images)

El italiano Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP de tenis, fue absuelto este martes por un tribunal independiente después de haber dado positivo por clostebol en marzo de 2024 y el tema generó polémicas y algunas críticas de parte de colegas, como Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Lucas Pouille y Liam Broady, quienes se expresaron en redes sociales tras el fallo.

El australiano, que no está activo en el circuito desde junio de 2023 y se desempeña como comentarista de televisión, lanzó algunos dardos al conocerse la noticia que absolvía al italiano de 23 años que viene de consagrarse campeón del Masters 1000 de Cincinnati. “Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años. Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, está bien...”, expresó Kyrgios en su cuenta oficial de X, respondiendo a un posteo del periodista Stuart Fraser (Time Sports) que daba a conocer la noticia de Sinner. Ambos se enfrentaron una sola vez en el Masters 1000 de Miami (2002) con triunfo para el italiano.

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció que Sinner se contaminó involuntariamente, según determinaron las investigaciones. Durante el Masters 1000 de Indian Wells, el tenista italiano dio positivo por clostebol, un esteroide anabolizante derivado de la testosterona prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). Sin embargo, la instancia aseguró a través de un comunicado que Sinner presentó una tasa débil del esteroide y fue controlado nuevamente diez días después.

Por su parte, el canadiense Denis Shapovalov, mostró su desencanto con la decisión de la ITIA. “No puedo imaginar lo que sienten ahora mismo todos los demás jugadores que fueron sancionados por sustancias contaminadas. Reglas diferentes para jugadores diferentes”, indicó en la red social. La opinión del norteamericano no pasó inadvertida y su colega francés Lucas Pouille le respondió: “¿Qué pasa con los jugadores que fueron baneados por solo tres inasistencias y nunca dieron positivo?”. “Quizás deberían dejar de tomarnos por idiotas, ¿verdad?”, insistió.

Las críticas de los tenistas del circuito ATP tras el caso de Jannik Sinner

Otro de los jugadores que se manifestó públicamente sobre la absolución de Sinner fue el británico Liam Broady, quien expresó su opinión en las redes. “Tanto si Sinner se dopaba como si no, esto no está bien. Muchos jugadores pasan por lo mismo y tienen que esperar meses o años para que se declare su inocencia. No tiene buena pinta”, señaló.

Por su lado, Sinner emitió un comunicado de prensa en el que dio una explicación al respecto. “Voy a dejar ahora ese episodio difícil y lamentable en el pasado. Voy a continuar respetando el programa antidopaje de la ITIA, tengo a mi alrededor un equipo que es meticuloso en el respeto a las reglas”, escribió el tenista.

La ITIA precisó que, mientras se realizaba la investigación, no se hizo público el caso positivo. Al concluir la investigación, un tribunal independiente determinó que Sinner no cometió ninguna falta o negligencia. En su defensa, Sinner explicó que la sustancia ingresó a su organismo debido a la contaminación a través de un miembro de su equipo, quien había aplicado un spray de venta libre que contiene clostebol sobre su propia mano para curar una pequeña lesión. Según publicó la Gazzetta dello Sport, “los deportistas no pueden utilizarlo sin una necesidad terapéutica real y una autorización específica. A veces sucede que el error ocurre por parte de médicos y fisioterapeutas, que utilizan spray a base de Clostebol en deportistas sin darse cuenta del peligro”.

En el caso de Sinner, el miembro del equipo del italiano le realizó masajes al jugador, lo que llevó a la contaminación. Después de analizar estos detalles, la ITIA aceptó la explicación del jugador sobre la procedencia del clostebol y reconoció que la presencia de la sustancia no fue intencionada. El tribunal también coincidió con esta verificación.

Jannik Sinner tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati (Susan Mullane-USA TODAY Sports)

Karen Moorhouse, directora general de la ITIA, declaró en el comunicado: “Después de la investigación, la ITIA aceptó la explicación del jugador sobre la procedencia del clostebol y reconoció que la presencia de la sustancia no fue intencionada. Ello también fue aceptado por el tribunal”.

A pesar de que la versión de Sinner fue validada, se le retiraron los puntos ATP y las ganancias obtenidas en el Masters 1000 de Indian Wells, en cumplimiento con las normas al respecto. El número uno del mundo expresó su intención de dejar atrás este difícil episodio y continuar respetando el programa antidopaje de la ITIA.

El comunicado de Jannik Sinner:

Comunicado de Jannik Sinner. (@janniksin /Instagram)