La dura carta de uno de los acusados por el escándalo de dopaje contra el número 1 del tenis Jannik Sinner: “Destruir personas”

Habló el ex fisioterapeuta de Sinner tras el escándalo por dopaje

Jannik Sinner, el renombrado tenista italiano y actual número uno del mundo, se encuentra en el centro de la polémica tras ser absuelto de dos controles antidopaje positivos que se produjeron en marzo de este año. Estos incidentes han desatado una crisis que ha afectado tanto al jugador como a su equipo, ya que el jugador tuvo que despedir a dos piezas clave luego de lo sucedido.

Durante una conferencia de prensa en la antesala del comienzo del US Open, el jugador que está en la cima del ranking ATP abordó por primera vez en público este delicado tema: “Ha sido una época muy dura para mí y para mi equipo. Todavía lo es, porque todo está muy fresco. Ahora también sé quién es mi amigo y quién no lo es, porque mis amigos saben que jamás haría algo así, que nos mantenemos juntos. Ahora toca pasar página, mi reputación no es algo que realmente pueda controlar”, reconoció el italiano en declaraciones que citó el medio especializado Punto de Break.

Luego del escándalo, el tenista decidió despedir a dos de sus principales asistentes, el preparador físico Umberto Ferrara y el fisioterapeuta Giacomo Naldi, tras determinar que ellos fueron responsables de la contaminación involuntaria que resultó en los resultados positivos. Ferrara y Naldi admitieron su responsabilidad en los hechos, declarando que el spray que causó la controversia fue comprado y utilizado de buena fe, pero resultó ser el origen de la contaminación.

Poco tiempo después de la primera aparición pública de Sinner tras el hecho, uno de los que también habló fue el propio Naldi. El fisioterapeuta aprovechó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de agradecimiento por el trabajo realizado junto al resto del equipo del tenista italiano, pero no pudo ocultar su enojo frente a las críticas que se generaron con el caso, que explotó en la prensa de la disciplina y en Italia.

“En efecto, es cierto que existen dos vías de justicia: la real sancionada por los Tribunales y la (desgraciadamente más eficaz) sancionada por los medios de comunicación. Esta última demasiado a menudo superficial y raramente basada en los hechos reales, que en este caso, además, son públicos. Como espectador, siempre me he preguntado cuál es el objetivo de la espectacularización de los acontecimientos judiciales, si no es juzgar, crear o destruir personas y sus reputaciones. Hoy, como protagonista, ¡tengo la confirmación!”, escribió el ahora ex colaborador de Sinner.

Sinner viene de ganar el Masters 1000 de Cincinnati antes del US Open (Sam Greene-The Cincinnati Enquirer/USA TODAY Sports)

“Me duele pensar que ya no formo parte de esto, es duro no estar en el palco con vosotros y animando a Jannik, pero tendré que acostumbrarme rápido”, agregó Naldi, al mismo tiempo que le agradeció al resto del equipo del jugador y a aquella personas que no lo juzgaron de manera “superficial” luego que el caso de dopaje de Sinner salió a la luz en la prensa.

Este escenario se presentó luego de las primeras declaraciones públicas de Sinner antes de participar en el US Open. “Debido a estos errores, no me siento con tanta confianza como para seguir con ellos”, dijo el tenista de 23 años que en este 2024 tiene un récord de 48 triunfos y sólo cinco derrotas. Esta temporada, el italiano se consagró campeón del Australian Open, además de triunfar en los últimos dos Másters 1000 de Miami y Cincinnati.

En su charla con los medios en Flushing Meadows, Sinner agregó que necesita “espacio” y “aire limpio” después de lo sucedido, a pesar de reconocer que ambos “han sido una parte importantísima de mi carrera”, sobre los dos ex colaboradores de su equipo despedidos. Es importante recordar que Ferrara compró el spray utilizado para tratar una herida en un dedo de Naldi, quien posteriormente realizó masajes a Sinner. El tenista afirmó no estar al tanto del contenido y origen exacto del spray.

Sinner llegó a la cima del ranking mundial en junio al alcanzar las semifinales en Roland Garros y está bajo el ojo de la opinión pública desde que se conocieron los resultados de los controles. Ahora, su enfoque está en “pasar de página” y seguir adelante con su carrera, consciente de que su reputación es algo fuera de su control.

Varios tenistas apuntaron contra la situación que atraviesa Sinner tras haber dado positivo por clostebol en marzo de 2024. Colegas como Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Lucas Pouille y Liam Broady se expresaron en redes sociales tras el fallo y destacaron cómo se sentirían aquellos tenistas que fueron sancionados en situaciones similares a las que vivió el italiano, que se defendió dando detalles de la cantidad de la sustancia que le fue encontrada en su cuerpo luego del falló que publicó la fallo que difundió la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

“Otra cosa en la que debemos fijarnos es en la cantidad que había en mi cuerpo, que era 0,000000001, hay muchos ceros antes del uno. Estoy feliz porque todo haya salido a la luz, en cierto modo es un alivio para mi equipo y para mí. En mi cabeza siempre supe que no he hecho nada malo. Siempre he respetado las reglas de antidoping y siempre las respetaré”, concluyó Sinner.

Sinner junto a los dos colaboradores que despidió tras el escándalo de dopaje

La carta del ex fisioterapeura de Sinner, Giacomo Naldi:

Hace un año y medio, me uní a un equipo fantástico, formado por buenas personas, grandes profesionales, compañeros de viaje. Con ellos he vivido momentos de alegría y de dolor, he compartido emociones, he saboreado victorias y derrotas. Con las personas de este grupo he creado un fuerte vínculo, pero sobre todo he podido alcanzar metas históricas, que nos han llevado a la historia del tenis italiano. Estoy orgulloso de haber formado parte de este gran equipo, consciente de haberlo dado todo, de haber sido profesional al cien por cien, pero también de haber dado más, porque cuando pones el corazón, sin duda das más. Me duele pensar que ya no formo parte de esto, es duro no estar en el palco con vosotros y animando a Jannik, pero tendré que acostumbrarme rápido.

Gracias Vagno, Darren, Umbe, Cipo, ha sido un viaje precioso, una historia inolvidable.

Gracias Jannik y mucha suerte, por una gran carrera, eres un campeón. ¡Sigue cazando!

Gracias también a Alex, Joseph, Larry, Pierre, Ruben y todas las personas que son importantes para el equipo.

Por último, gracias a todas las personas que no juzgaron superficialmente estos días.