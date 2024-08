La ex suegra de Ralf Schumacher defendió a su hija en medio del escándalo y reveló una charla íntima: “Siempre negó los rumores”

Ralf Schumacher junto a Cora cuando todavía eran matrimonio (Photo by Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images)

Hace más de un mes, Ralf Schumacher reveló públicamente su homosexualidad al publicar una foto en sus redes sociales junto a su pareja Ettiene. Una de las primeras en reaccionar frente a dicha confirmación fue la ex esposa de quien supo ser piloto de Fórmula 1. En una entrevista concedida al medio alemán Der Spiegel, Cora Brinkmann fue contundente sobre la nueva vida del hombre con quien se casó en 2001 y se separaron 14 años más tarde.

“Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”. La modelo y presentadora televisiva agregó que durante su matrimonio enfrentaron rumores en el paddock de la F1 -área de preparación y reuniones de pilotos- sobre la orientación sexual del hermano del siete veces campeón mundial.

En respuesta a las declaraciones de Cora, Ralf Schumacher utilizó sus redes sociales para defenderse y descalificar las acusaciones de su ex pareja. “Con todo el ida y vuelta me gustaría dejar claro que Cora nos felicitó en septiembre (principios de octubre) de 2023 porque pensaba que nos habíamos casado. Ella también estaba feliz. Como se puede ver en este mensaje dirigido personalmente a Ettiene. Creo que es una vergüenza para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Ambos sólo queremos que nos dejen en paz”, escribió en su cuenta de Instagram y publicó una captura de los mensajes.

Frente a este escenario, la ex pareja de Ralf no tardó en responder y acusó a Schumacher de publicar mensajes privados. “¿Qué tan patética tiene que ser una persona para publicar ilegalmente mensajes privados de WhatsApp para ocultar la verdad?”, escribió la madre de David, el hijo que tuvo con el ex piloto y que también es un apasionado por el mundo motor.

Ralf Schumacher junto a su novio Ettiene

En medio del conflicto que sacude a la opinión pública en Alemania, la que ahora apareció en escena fue la madre de Cora. Ingrid Brinkmann fue consultada por el periódico Bild y se refirió a las declaraciones de su hijo y su ex yerno. “Lo siento por cómo ahora la insultan en público y la presentan como una mentirosa”, dijo.

“Él siempre nos negó los rumores”, agregó en relación a las suposiciones sobre la elección sexual de Ralf que se generaron con el paso de los años e incluso durante el matrimonio del ex corredor de Fórmula 1 y su hija. Al mismo tiempo, Ingrid afirmó que Cora se casó con el menor de los hermanos Schumacher por amor y negó los rumores de que recibió dinero por sus votos o de que el matrimonio fue arreglado.

“Por supuesto que se acostó con Cora. Por eso todos pensábamos que era un mal rumor que Ralf era gay”, explicó en diálogo con el periódico germano. Además, también contó una charla íntima que tuvo con el ex piloto de 49 años. “Hablé con Ralf y le pregunté por qué siempre había problemas. Se sentó frente a mí y dijo: ‘Ingrid, te lo aseguro, definitivamente no soy gay. Son sólo rumores’”.

Para concluir, la madre explicó que su hija “luchó” por su marido “hasta que ya no fue posible”. Y concluyó con una frase contundente sobre la forma de ser del piloto que pasó más de una década en la Fórmula 1: “Ralf Schumacher no se deja imponer nada ni nadie”.

Hay que recordar que el intercambio de mensaje público comenzó después de la nota que brindó Cora Brinkmann al Der Spiegel en la que brindó detalles del proceso tras enterarse del cambio de orientación sexual de su ex esposo. “Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica”, expresó la ex pareja del hermano de Michael.

“Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón. Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la ex esposa con la que tuviste un hijo. Siento que desperdicie mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”, apuntó la conductora y también apasionada por el automovilismo. ¿Habrá un nuevo capítulo del escándalo del que habla toda Alemania?

La charla de WhatsApp que publicó Schumacher en la que Cora felicitaba a la pareja de Ralf por su noviazgo