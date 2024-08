Ralf Schumacher mostró un mensaje privado de su ex esposa sobre la relación con su novio y estalló el escándalo: “Una vergüenza”

La respuesta de Ralf Schumacher tras los dichos de su ex esposa Cora

Algunas semanas atrás, Ralf Schumacher sorprendió al mundo al anunciar públicamente su homosexualidad. El ex piloto de Fórmula 1 y hermano menor del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher publicó una foto en sus redes sociales junto a su actual pareja, Ettiene.

Esa revelación generó numerosas reacciones, pero la que provocó mayor controversia fue la de su ex esposa y madre de su hijo David Cora Brinkmann, que apuntó con dureza contra el menor de los Schumacher. “Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto”, afirmó la modelo en una entrevista que le concedió al medio Der Spiegel.

La también presentadora televisiva, que estuvo casada desde 2001 hasta 2015, agregó que durante su matrimonio enfrentaron rumores en el paddock sobre la orientación de Ralf en el ambiente de la máxima categoría del automovilismo mundial. Pocos días después de dicha publicación, el ex piloto que logró seis victorias y corrió durante 11 temporadas seguidas en la F1 utilizó sus redes sociales para responderle a su ahora ex pareja.

“Con todo el ida y vuelta me gustaría dejar claro que Cora nos felicitó en septiembre (principios de octubre) de 2023 porque pensaba que nos habíamos casado. Ella también estaba feliz. Como se puede ver en este mensaje dirigido personalmente a Ettiene. Creo que es una vergüenza para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Ambos sólo queremos que nos dejen en paz”, escribió Schumacher en su cuenta de Instagram.

El chat que le mandó la ex esposa de Ralf Schumacher antes de sus dichos contra el ex piloto de F1 y su actual pareja

Además, compartió una captura del mensaje privado que le habría mandado Brinkmann a su novio de origen francés. ¿Qué decía ese mensaje con fecha del 6 de octubre de 2023? Los detalles, a continuación:

- Cora: “Felicitaciones”. (emojis de un anillo, botella de champagne, celebración y una iglesia)

- Ettiene: “¿Qué?” (emoji de risas)

- Cora: “Me dijeron que se casaron porque los dos llevan anillos en el lado derecho. Estoy muy contenta por ambos”. (con emojis de un corazón hecho con las manos y besos)

- Ettiene: “Pero en Francia es en la mano izquierda... desde el lado del corazón. Así que... (emojis de no entender y tapándose la cara)

- Cora: “Ralf es alemán. (emoji de guiño) “De todos modos, estoy feliz por ustedes, chicos”. (emoji de beso).

- Ettiene: “Gracias, Cora”. (emoji de cara con corazones)

Una vez que se conoció este mensaje, que tuvo decenas de comentarios apoyando a Ralf tras la entrevista que brindó su ex esposa, la propia Cora usó sus redes sociales y acusó al padre de su hijo. “¿Qué tan patética tiene que ser una persona para publicar ilegalmente mensajes privados de WhatsApp para ocultar la verdad?”, escribió en Instagram, según indicó el diario alemán Bild.

Ralf Schumacher y su ex esposa Cora. Estuvieron casados 14 años (Friedemann Vogel/Bongarts/Getty Images)

Hay que mencionar que Brinkmann tuvo duras palabras tras conocer la nueva relación de pareja de Schumacher. “Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica”, expresó la ex pareja del hermano de Michael.

“Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón. Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la ex esposa con la que tuviste un hijo. Siento que desperdicie mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba?”, apuntó la influencer en la entrevista que le brindó a Der Spiegel.

¿Habrá un nuevo capítulo de este escándalo entre la modelo y el ex piloto de la Fórmula 1? A pesar de los cruces entre ambos en las redes, el que dejó en claro su postura tras saber de la nueva relación de su padre fue David, el hijo de ambos. Cuando Ralf publicó la foto e hizo pública su nueva relación con su novio, el joven que sueña con seguir los pasos de su padre y su tío dejó un sentido mensaje.

“Me alegró mucho que por fin hayas encontrado a alguien con quien realmente te sentís muy cómodo y seguro. Te apoyo al 100 por ciento papá y te deseo todo lo mejor y felicidades”, escribió.