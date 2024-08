El pasado como futbolista del novio de Madonna 37 años menor que ella

Madonna y su nuevo novio, Akeem Morris (Instagram/@madonna)

Akeem Morris ganó notoriedad en las últimas horas no solo por su perfil académico y deportivo, sino también por su relación con Madonna, 37 años más grande que él. El joven nació el 2 de mayo de 1996 en Jamaica. Años más tarde, se trasladó a Nueva York, se graduó en Ciencias Políticas y Gobierno en la Universidad Stony Brook entre 2014 y 2017, donde también se destacó como futbolista.

En esos tres años en el fútbol universitario sumó un total de 65 partidos según publicó el portal de la mencionada alta casa de estudios. Más allá de lo académico, se destacó en el ámbito deportivo, jugando como delantero para el club de fútbol Oyster Bay United, un equipo de la liga premier con sede en Nueva York, según informó ESPN.

Morris es bastante esquivo en las redes sociales, con apenas 10 publicaciones en Instagram. Sus fotos muestran que ahora pasa su tiempo entre Brooklyn y Jamaica, y que a eso se suman los viajes a Italia del brazo de Madonna.

Akeem Morris jugó 65 partidos en el fútbol universitario (Stony Brook)

La vida de Morris en Manhattan y Brooklyn se refleja ampliamente en sus redes sociales, donde comparte su interés por la moda, las fiestas y un estilo de vida juvenil. Sin embargo, lo que realmente ha capturado la atención mediática es su relación sentimental con Madonna, especialmente debido a la diferencia de edad entre ellos y la forma en que la cantante ha documentado su vida en sus redes.

Recientemente, Madonna hizo público un emotivo mensaje sobre su recuperación tras una enfermedad grave: “Hoy hace un año, recién había regresado a casa del hospital después de sobrevivir a una enfermedad potencialmente mortal. Apenas podía mantenerme en pie en mi patio trasero. Me recuperé milagrosamente y tuve un año increíble. Gracias, Dios. ¡La vida es bella!”, expresó la cantante.

Esta difícil etapa comenzó el 24 de junio de 2023 cuando fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos por una infección bacteriana grave, según informó su representante, Guy Oseary, a través de Instagram.

La producción fotográfica en la que se habrían conocido Madonna y Akeem Morris (@papermagazine)

La relación entre Madonna y Morris se materializó en el ojo público cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones, incluyendo una reciente escapada a Portofino, Italia, antes del cumpleaños número 66 de la cantante. Según la prensa local italiana, Madonna planeaba celebrar su día en una propiedad privada de Dolce & Gabbana, acompañada por Morris.

Anteriormente, según el DailyMail, Morris había estado en la vida de la cantante durante un tiempo, destacando una sesión fotográfica conjunta para la revista Paper Magazine en agosto de 2022, titulada “Madonna Is the Wildest Party Favor”. Aunque no se les volvió a ver juntos hasta el 4 de julio de 2024, la relación parece haber evolucionado hacia una etapa más seria. La pareja se habría conocido en esa producción.

La relación no pasó desapercibida, especialmente para la ex novia de Morris, quien respondió públicamente a través de un video de TikTok, evidentemente impactada por el nuevo romance: “Baja el dedo si tu novio de 3 años ahora está saliendo con Madonna”.