El cruce más insólito en el fútbol argentino entre Damonte y el cantante de Estelares, Manu Moretti: “Hace rato que no mete un hit”

El entrenador de Sarmiento de Junín se refirió a las críticas recibidas de parte de Manu Moretti, vocalista de la banda de rock

Israel Damonte, director técnico de Sarmiento de Junín, contó que tuvo un cruce con Juan Manuel Moretti, el cantante de Estelares, sobre quien aseguró que suele criticarlo cuando los resultados no acompañan al conjunto de la provincia de Buenos Aires en la Liga Profesional de Fútbol.

En una entrevista que dio en el programa Beo Sports, a Damonte le consultaron por los comentarios que realizó Manu Moretti, líder de la banda de rock formada en La Plata. “¿Qué pasó con el de cantante de Estelares?”, le preguntaron al DT. “Siempre me critica, pero está bien. Es el que canta ‘Ella dijo’, pero hace rato que no mete un hit, pero es bueno...”, respondió.

Luego, el ex entrenador de Colón de Santa Fe siguió lanzando dardos contra Moretti: “La gente cuando no sabe de alguna cosa es así. Es lo mismo que yo vaya a ver un recital de él y tuitee y diga eso (que no mete un hit). Es un hincha, en algún momento hablé con él, pero no entiende. Una vez, cuando ganamos en cancha de River, el club hizo un video y en el inicio aparece él desde el Monumental diciendo: ‘Disfrutando este triunfo histórico’. Cuando perdemos tira bombas. Es la típica... Figuretti cuando ganás y cuando perdés te tira algún palo desde ahí. Te soy sincero: no entiende nada, pero es normal que quiera escribir y tiene su derecho porque es un hincha. Me imagino que deber ser socio, o no, pero está perfecto”.

Luego de la nota, que salió al aire el martes 13 de agosto, el cantante nacido en Junín respondió a un comentario del periodista Pablo Gravellone en la red social X, en referencia a lo que dijo Damonte. “¡El partido con River fue en 2022! Y celebramos triunfo y juego. Ese equipo tenía a Castro, Gondou y Lisandro (López) en un buen momento. Con el DT, solo mensajes de Twitter, nunca hablamos”, aclaró Moretti.

El descargo de Manu Moretti por los comentarios a Israel Damonte por su rendimiento en Sarmiento de Junín (@JManuelMoretti)

Luego, el cantante recordó una de sus publicaciones en la red social en la que hacía referencia al juego de Sarmiento y lo que pretendía ver como hincha. “Exactamente lo defensivo es lo que Sarmiento tiene muy bien trabajado. Nos gustaría, más ahora que a Gaitán se lo ve tan lúcido, trabajar también el juego asociado, pases buenas entregas, desmarcarse, generar circuito de ataque. Volumen de juego”, escribió hace cuatro días.

Moretti, oriundo de Junín y fanático de Sarmiento, lidera la popular banda de rock que tuvo su primer disco oficial a mediados de los 90 y creó éxitos como “Ella dijo”, “Un día perfecto” o “Las trémulas canciones” por citar algunos casos que impulsaron la popularidad de la agrupación. “Cuando empiezo la secundaria ya estábamos en Junín, por supuesto, y empiezo a ir a la cancha, me relaciono con Sarmiento del 77, campeón de la Primera C con un equipazo. Y después, el gran espaldarazo que me coloca de corazón entero en mi querido Sarmiento de Junín, que es de 1980 cuando hace ese campañón que lo seguíamos. Veníamos a cancha de Chacarita, de Banfield. Tenía 14 años”, relató años atrás en una entrevista con TNT Sports.

Durante la entrevista, Damonte también recordó una anécdota cuando dirigía a Huracán. El entrenador pasó por un kiosco cercano al estadio y recibió una crítica de parte del dueño del local, quien luego de decirle los cambios que él le haría al equipo, le entregó mal el vuelto y el pedido que el técnico le había hecho.

“Me bajé a comprar un gaseosa, unos chicles y dos turrones a un kiosco a pocas cuadras de la cancha de Huracán y había dos personas hinchas del club adentro y uno me dijo todo lo que tenía que hacer. ‘Por qué no lo ponés al equipo así, por qué no lo armás de esta manera, yo lo sacaría a este...’ Cuando termina de hablar, le pagué. Me dio mal el vuelto, me dio otra gaseosa y los chicles me dio mal los gustos. Entonces yo le digo: ‘Tenés que hacer tres cosas acá en el kiosco y le erraste a las tres, pero, sabés cómo tengo que armar el equipo y de qué manera...’. Es lo que se da con el hincha”, cerró el técnico que lucha por la permanencia de Sarmiento en la Primera División.

El actual DT de Sarmiento contó el día que fue a un kiosco y tuvo una discusión con el vendedor