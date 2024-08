La reacción de los argentinos Majdalani y Bosco tras ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos

La reacción de Majdalani y Bosco tras ganar la medalla en los Juegos Olimpicos

Argentina sumó su segunda medalla plateada en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la dupla compuesta por Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en multicasco mixto. La dupla albiceleste terminó ubicándose en la segunda posición de la tabla de posiciones de la categoría multicasco mixto para adueñarse de otro galardón para el país tras lo hecho por José Maligno Torres.

Luego de 12 regatas, los representantes sudamericanos llegaron séptimos en la medal race por delante de la dupla neozelandesa y británica que también peleaba por el podio para terminar asegurándose la segunda ubicación. Italia, que ganó el oro, fue segundo en la última competencia y terminó certificándose la presea dorada.

Bosco y Majdalani le habían dado otra medalla al país y lo primero que hicieron cuando se acercaron a la zona de arribo fue lanzarse al agua para fundirse en un profundo abrazo con sus compañeros, entrenadores y auxiliares del equipo.

Apenas dejó la embarcación y pisó tierra firme, Mateo se dio un profundo abrazo con Santiago Lange, uno de los referentes de la disciplina pero también con quien tiene una relación especial. “A Mateo lo conozco más, tengo una relación más cercana, fue mi entrenador en Río. Imaginate, lo vi nacer en el deporte. Es una felicidad tremenda”, le explicó a Infobae el hombre que fue bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008, aunque lo más sobresaliente fue la dorada de Río de Janeiro 2016.

“Mateo venía a hablar de tácticas de regatas conmigo a los 13 años. Dos mundiales salieron podio con Klaus (Lange, su hijo). Yo quería que siga navegando con Klaus en su momento. Es una historia muy larga, pero no quiero sacar el protagonismo de ellos hoy. Simplemente decir que es tan lindo verlos”, agregó en TV Pública.

Mateo Majdalani también habló sobre este particular vínculo con Santiago Lange: “Arranqué verdaderamente desde muy chico con Santi. Mi rol diría que empezó como ayudante y observador, después se fue transformando en entrenador. Al principio la diferencia entre lo que él sabía y yo sabía era enorme. Pero sin duda haber estado esos años ahí me enseñó un montón. La ventaja del entrenador es que está adentro, vive todo, ve todos los errores y capaz tiene un poquito menos de frustración y tiene un poquito más de frialdad para analizarlos. Eso a la hora de aprender sobre un deporte sirve mucho”.

La celebración de los argentinos luegos de colgarse la medalla de plata (Foto: Reuters/Luisa Gonzalez)

Otra de las imágenes emocionantes fue la de Eugenia Bosco dialogando con su celular segundos después de dejar la embarcación: “Mi hermano, que hoy no está acá. Está en Estados Unidos que se fue por laburo. Me dijo que vio toda la Medal y sí, me emocionó hablar con él. Aunque no esté acá, él fue parte de todo este camino”, explicó la tripulante en diálogo con TyCSports.

“Creo que la mejor decisión que tomaron fue en el 2021, la de venirse a vivir a Europa porque nuestro deporte es básicamente en Europa. Creo que fue una excelente decisión que han tomado para estar cerca. Dejando sus familias, desarraigo, un esfuerzo enorme para ellos. La gran característica que tienen ellos además de ser grandes navegantes es la disciplina. Son incansables. Esto fue un trabajo cuesta arriba y siempre mejorando ante adversidades. Nunca bajaron los brazos”, reflejó Javier Conte, entrenador del dúo, pero también quien le dio al país una medalla de bronce en Sidney 2000 en compañía de Juan de la Fuente.

La celebración de los argentinos tras ganar la medalla plateada (Foto: Reuters/Luisa Gonzalez)

“Capaz se me ve sólo a mí como parte del equipo, pero fuimos muchas personas. Nuestras familias, la de ellos, la mía, que incondicionalmente apoyaron este proyecto. No me quiero olvidar de nadie”, señaló de la Fuente.

“Quiero agradecerle a Euge, porque formamos un equipo. Hay un montón de personas alrededor pero los que siempre estamos somos ella y yo. Es un equipo chico, pero equipo al fin. La verdad que sin ella hubiese sido imposible. Me queda agradecer muy especialmente a mi pareja, a Paula, que se tomó este objetivo casi como suyo. Nos vinimos a vivir acá y se lo quiero dedicar a ella, por todo lo que sacrificó ella por esto. Sé que lo quería tanto como nosotros. Y a mis viejos, que siempre me bancaron en este deporte. Desde muy chico me dejaron seguir con esto que parecía una locura”, agregó Majdalani.

