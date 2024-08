Majdalani y Bosco hicieron historia en los Juegos Olímpicos: ganaron la medalla de plata en vela de París 2024

Majdalani-Bosco ganan la medalla de plata en vela

La dupla Mateo Majdalani y Eugenia Bosco hicieron historia para el deporte argentino y ganaron la segunda medalla en los Juegos Olímpicos París 2024. Tras terminar en el 7° puesto de la Medal Race se aseguraron la segunda posición en la tabla general y lograr la presea número 11 en la historia de la vela.

El primer impacto de la regata final llegó con una sanción a la embarcación británica, que según los registros de la organización se adelantaron en la largada (OCS, o sea salida prematura-) y fueron descalificados la competición. Por su parte, Majdalani y Bosco largaron pasados, pero lograron retomar y recuperarse en el comienzo de la prueba y recuperar varias posiciones para mejorar en la clasificación de la Medal Race.

A la llegada de la primera marca de las dos de la prueba, pasaron por el 6° puesto con una ventaja de dos embarcaciones a Nueva Zelanda (8°), ya que Suecia se disponía entre ellos. En la continuidad de la Medal Race, la dupla argentina pasó en el séptimo lugar en la marca número 2, justo detrás de los neozelandeses.

Los que se separaron del resto rápidamente fue el equipo de Francia para liderar junto a los italianos, que con la segunda posición en la regata final se encaminaron a la medalla de oro. Tras la tercera marca, Argentina se mantuvo en posición y alcanzó superar su rival directo en la lucha por la plata y con el séptimo puesto de la regata final se hicieron con el segundo lugar de la general detrás del binomio italiano.

Majdalani y Bosco celebraron la medalla de plata para la vela argentina (REUTERS/Andrew Boyers)

Una vez que pasaron la marca final, y como ya es una tradición de la disciplina, los dos argentinos se tiraron al agua de la Marina en Marsella para celebrar su éxito. Una vez que llegaron a la costa, toda la delegación de la vela argentina de otras disciplinas los esperaron para abrazarlos y celebrar un éxito conjunto para un deporte que alcanzó un nuevo podio en los Juegos Olímpicos. Lo mismo que su entrenador Javier Conte, otro histórico personaje del yachting argentino, también medallista olímpico.

“Es un alivio. En este momento no me entra la felicidad en el cuerpo. Se me vienen a la cabeza un montón de personas. Ellas saben quienes son”, expresó Majdalani tras la coronación. “La palabra es alivio, pero no lo sé. Todavía no caigo de todo lo que estamos viviendo. Estoy muy agradecida con todo el equipo que creamos. Es mucha gente”, agregó Bosco en diálogo con TyC Sports.

Acto seguido, Mateo recordó cómo se puso en marcha el binomio con Eugenia tras haber sido entrenador de Lange y Carranza en Río 2016. “Cuando terminó Río, yo tenía muchas ganas de navegar y Euge estaba en la categoría y le propuse probar para ver si podíamos armar un equipo. Creo que formamos un gran, gran equipo. Llegamos a un lugar que soñamos, que veníamos muy lejano, pero ella tiene un compromiso increíble. Estoy muy feliz de todo lo que hicimos”, analizó.

Acto seguido, el que también habló fue Javier Conte. “Estoy muy feliz de compartir este momento como entrenador como ellos. La mejor decisión que tomaron fue en 2021 de venirse a vivir a Europa. Esa fue una excelente decisión para estar cerca. Fue un esfuerzo enorme porque dejaron su familia, el desarraigo. Ellos son excelentes navegantes y tienen disciplina. Son incansables. Fue un trabajo cuesta arriba, pero nunca bajaron los brazos. A mi me motivaba como entrenador”, explicó el ex regatista que ganó con Juan De La Fuente en la Clase 470 de Sydney 2000.

Hay que recordar que el binomio argentino terminó en la segunda posición de la general, con 41 puntos netos, detrás de los italianos Ruggero Tita-Caterina Banti, medalla de oro en Tokio 2020, que tienen 27 puntos netos. A la Medal Race llegaron en el tercer puesto los británicos John Gimson-Anna Burnet y los neozelandeses Micah Wilkinson y Erica Dawson, con 47 puntos netos cada uno.

Si analizamos el desarrollo de la prueba de los argentinos, hay que mencionar que recién en el último día de actividad lograron ganar su primera regata, pero su regularidad les permitió alcanzar una posición expectante de cara a la lucha por el podio olímpico en la capital de Francia.

Tuvieron cinco 2° puestos -en las regatas número 1, 2, 8, 9 y 11- un quinto lugar (3° carrera) y el sexto puesto en las regatas 5 y 6. Su peor carrera fue el 12° lugar de la jornada final de la clasificación, la que se descartó según el formato de competencia. Por esa razón es que los argentinos finalizaron con 41 puntos en total y disputaron la Medal Race sabiendo que tenían grandes chances de subirse al podio.

Los argentinos de la disciplina microcasco mixto vuelven a ser fieles representantes de la vela argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. Es que después del boxeo con 24 medallas, la disciplina con embarcaciones sobre el agua es la que más podios consiguió en más de 100 años con un total de 11. La última en llegar había sido de la mano de Santiago Lange y Cecilia Carranza en la clase Nacra 17 en Río 2016 (similar a la actual con otro nombre), pero hay que sumar cinco de plata y cinco de bronce.

La alegría de los argentinos tras la medalla de plata en París 2024 (REUTERS/Luisa Gonzalez)