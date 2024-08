El espectacular gol de chilena de Walter Bou que se perfila como candidato al Premio Puskás: los memes y mejores reacciones en las redes

Walter Bou fue el gran protagonista del triunfo sobre la hora de Lanús como local ante Tigre por 3-2. En un emocionante encuentro correspondiente a la novena fecha de la Liga Profesional, Eduardo Salvio había anotado dos goles y se erigía como la figura, sin embargo, la Panterita selló la victoria con una espectacular chilena desde afuera del área que le permitió al Granate sumar tres puntos vitales ante un rival que se hunde en las tablas de posiciones y del descenso.

Tras un cotejo parejo, el clímax del partido llegó casi al final, cuando Walter Bou, en una muestra de técnica y coordinación, realizó una chilena desde fuera del área que culminó en un golazo, firmando el agónico 3-2 para Lanús. Este gol no pasó desapercibido en las redes sociales, donde rápidamente fue tendencia y muchos lo colocaron como serio candidato al Premio Puskás al mejor gol del año, incluso la propia cuenta oficial del club del Sur del Gran Buenos Aires.

El golazo de chilena de Walter Bou desde otro ángulo y con sonido ambiente

“Vino el centro, me quedó ahí y la tiré de zurda porque de derecha no me sale. Gracias a Dios entró y estamos contentos y felices porque volvimos a ganar en nuestra cancha”, reconoció el autor de la maravilla en estadio Ciudad de Lanús-Néstro Díaz Pérez. “¿Al premio Puskás? Ojalá. Fue lindo gol y gracias al equipo que lo buscamos hasta lo último. Estoy feliz”, continuó la Panterita.

A propósito de su gran momento, donde lleva anotados 16 goles en 25 partidos en este 2024, además de brindar tres asistencias, Walter Bou recordó que no tuvo un buen inicio de torneo. “Me tocó desgarrarme el último día de pretemporada y gracias a los doctores que me ayudaron pude volver bien. Y marcar para ayudar al equipo”, expresó en diálogo con ESPN Premium.

Para Lanús, el desafío ahora es mantener esta racha positiva y seguir sumando puntos importantes de cara a la recta final de la Liga Profesional 2024. En la próxima fecha, se enfrentarán a Argentinos Juniors, un rival que también busca afianzarse en la parte alta de la tabla.

Además, enfrentará a Liga de Quito por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El primer juego en Ecuador se llevará a cabo el miércoles 14 de agosto, mientras que la revancha como local será una semana después.

