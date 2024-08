La historia de Imane Khelif, la boxeadora que no pasó las pruebas de género y debutó con un triunfo en París 2024: “Sufrí bullying por mi apariencia”

Imane Khelif, de Argelia, después de vencer a la italiana Angela Carini en su combate de peso ligero femenino de los Juegos Olímpicos (AP Foto/John Locher)

Los Juegos Olímpicos de París 2024 colocaron en el centro de la escena a la argelina, Imane Khelif, después de su victoria durante el primer round del combate contra la italiana, Angela Carini. La pugilista de 25 años pasó a los cuartos de final en la categoría hasta 66 kilos en el nivel femenino por el abandono de su rival, quien sufrió una serie de golpes contrarios a menos de 50 segundos del inicio. Estas imágenes generaron repercusión a nivel mundial por una deportista que ya fue protagonista de otro hecho controversial tiempo atrás.

La dueña de un récord de 37 victorias (5KO) y 9 derrotas (ninguna por nocaut) debutó en la disciplina el 12 de octubre de 2018 con un triunfo ante la tailandesa, Anusara Dusanthia, según informa el sitio especializado BoxRec. Ese resultado la hizo llegar a las semifinales del Torneo Balcánico, pero de ahí en más acumuló cinco caídas de manera consecutiva, incluyendo sus participaciones en ese certamen, los Juegos Africanos 2019 y el Campeonato Mundial AIBA 2019.

A partir de febrero de 2020,Khelif encadenó una marca positiva hasta llegar a la final del Memorial Bocskai 2021, en el cual perdió por decisión unánime ante la finlandesa, Mira Potkonen. A partir de ese momento, su carrera tuvo una espiral ascendente con 18 victorias en 20 peleas, que la llevaron a ser campeona del Torneo del Bósforo 2021, Guantes de Oro de Belgrado 2021, Copa de Naciones 2022 y Strandja Memorial 2022. La británica, Amy Broadhurst, detuvo su arrollador paso en la definición del Campeonato Mundial Femenino 2022.

En el medio de esos títulos, también participó de sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio. Le ganó a la tunecina Mariem Homrani, aunque fue eliminada en los cuartos de final por la futura campeona, Kellie Harrington, por decisión unánime. A diferencia de lo hecho en París, la luchadora compitió en la categoría del peso ligero (hasta 61 kilos).

La pelea entre Imane Khelif y Angela Carini en los Juegos Olimpicos de Paris

Ya en 2023, la peleadora africana buscó superar el subcampeonato mundial logrado en 2022 y avanzó hasta la final del torneo jugado en Nueva Delhi, pero la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), encargada del evento, la descalificó junto a la taiwanesa Lin Yu-ting porque los estudios realizados arrojaron un “nivel de testosterona más alto que el nivel medio de las mujeres”, según detalló La Gazzetta dello Sport. El periodista de ese medio, Antonino Morici, la definió como “intersexual” bajo la “terminología del Instituto Superior de Salud”. Posee “variaciones innatas (presentes desde el nacimiento) en las características del sexo, que no entran dentro de las nociones típicas del cuerpo femenino”.

Esta decisión de la IBA provocó la respuesta de Imane Khelif, luego de haber sido apartada por no “superar las pruebas de elegibilidad de género”, informó el diario El Español: “Frecuentemente sufrí bullying por mi apariencia, y resistí y continué a pesar de todo. Hoy esos argumentos tuvieron éxito y estoy en shock. Participé en muchos torneos y no hubo problemas, pero cuando mis chances de ganar la medalla de oro fueron grandes, llegaron y lo evitaron, justificándose con que mis números son más altos que los del resto de las mujeres”.

Su regreso sucedió ese mismo calendario para encarar el Clasificatorio olímpico africano, en el cual logró el boleto a París 2024 y escribió un mensaje en su perfil de Instagram después de alcanzar este logro: “Estoy muy feliz porque estaba deseando esta competencia. Todos los problemas que he sufrido desde el Campeonato Mundial, el entusiasmo del pueblo argelino, orgulloso de su país, se detuvieron debido a esta injusticia que me ocurrió”.

La argelina se expresó en su cuenta personal de Facebook en los inicios de este año: “Me dijeron que presentaba características que significaban que no podía boxear contra mujeres. Es un gran complot. Hay gente que ha conspirado contra Argelia para que esta bandera no sea izada y que no obtenga la medalla de oro”.

Cayó en los cuartos de final de Tokio 2020 (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El presidente de la IBA, Umar Kremlev, había advertido que “a partir de las pruebas de ADN, hemos identificado a varios deportistas que intentaron engañar a sus compañeros haciéndose pasar por mujeres”. Y aclaró, en palabras que reprodujo la agencia de noticias rusa Tass: “Según los resultados de las pruebas, se demostró que tienen cromosomas XY (presentes en el género masculino). Estos deportistas fueron excluidos de la competición”. Khelif pudo participar en los JJOO de Francia porque el deporte olímpico está organizado por la “Unidad de Boxeo París 2024 del COI”, que tiene “reglas más laxas que la IBA”, según manifestó el diario británico The Guardian. El portavoz del COI, Mark Adams, dijo que todas las mujeres cumplen “las reglas de elegibilidad de la competición”. “Son mujeres en sus pasaportes”, expresó según France 24.

Cabe aclarar, el médico genetista Gabriel Ércoli (MN 142.115) contó en diálogo con Infobae que la existencia del tipo de cromosomas señalado no la hacen pertenecer al género masculino: “Una mujer usualmente tiene dos cromosomas X en su par sexual, pero en ocasiones puede tener cromosomas XY debido a condiciones genéticas como el Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos. En esta condición, el cuerpo no responde a las hormonas masculinas (andrógenos) como la testosterona. Aunque la persona tiene un cariotipo XY, desarrolla características sexuales femeninas. También puede ocurrir en otros casos, como el síndrome de Swyer, donde las personas tienen un cromosoma Y, pero las gónadas no se desarrollan como testículos, y las características físicas son compatibles con las del sexo femenino”.

“Las mujeres con niveles más altos de andrógenos suelen tener mayor masa muscular y fuerza. También presentan mayor resistencia y recuperación luego del ejercicio, junto con un menor porcentaje de grasa corporal. Por todo esto, pueden tener ventajas en deportes que requieren fuerza y resistencia”, concluyó el especialista.

La boxeadora recibió el apoyo del Comité Olímpico y Deportes de Argelia, que “condenó enérgicamente el comportamiento inmoral y la difamación” contra ella: “Tales ataques a su personalidad y dignidad son profundamente injustos”. “Toda la nación está detrás de ti, orgullosa de tus logros y del honor que traes a Argelia. Vamos a centrarnos en tu increíble talento y el arduo trabajo que has hecho para representar a nuestro país en el escenario global”, añadieron.

Tras lograr un estreno triunfal en los Juegos Olímpicos, Imane Khelif optó por expresarse de manera escueta con una frase en redes sociales: “Alabado sea Dios. Primera victoria”. Se enfrentará este sábado en los cuartos de final a la húngara, Luca Hámori, que venció a la australiana Marissa Williamson. Su próxima rival fue consultada por esta situación y le mandó un desafiante mensaje: “No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales. He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria”.