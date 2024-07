Roma presentó a Matías Soulé: la foto de su nueva camiseta con el número que usó un ídolo argentino y su encuentro con Paulo Dybala

El futbolista argentino es una de las incorporaciones del poderoso club italiano. Posó con la camiseta de un ídolo y se abrazó con Dybala

Matías Soulé es uno de los Europibes argentinos que hace años viene pidiendo pista en la Serie A y se convirtió en un refuerzo top de la Roma para la próxima temporada del fútbol italiano. El extremo derecho de 21 años oriundo de Mar del Plata, quien se marchó a temprana edad desde Vélez rumbo a Juventus, será compañero de Paulo Dybala y Leandro Paredes en el equipo que dirige Daniele De Rossi.

El jugador que también participó de las selecciones juveniles argentinas y brilló en la pasada temporada en el Frosinone, cedido desde la Juve, fue adquirido en 25.6 millones de euros, con un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y tuvo una presentación con honores en su nuevo club. Hasta recibió el número de camiseta de uno de los grandes ídolos: Gabriel Omar Batistuta. “Lo elegí porque estaba libre y es el número preferido de mi abuela”, confesó.

En una de las fotos que publicó la Roma en sus redes sociales, se ve a Soulé posando con la remera número 18 del Bati, el goleador argentino que tuvo un gran paso por la Loba entre 2000 y 2003. “Es un sueño para mí estar acá, cómo me querían y cómo yo también quería venir. Le agradezco también a mi familia, que siempre han estado ahí para apoyarme, a mi novia y a todos los que trabajan conmigo. No puedo esperar para empezar a entrenar”, dijo el futbolista en una nota con el canal oficial de la institución.

En el clip de presentación del elenco romano, se ve a Soulé arribando a la capital italiana ovacionado por los tifosi y luciendo su nueva camiseta en una producción de fotos. Además, el joven talento que marcó 11 goles en 39 partidos con el Frosinone en la pasada temporada, tuvo su primer encuentro con el entrenador De Rossi y se fundió en un abrazo con Dybala. “Uhh, mirá quién está acá. ¿Qué hacés, hermano?”, expresó el cordobés, sorprendido al ver al nuevo refuerzo de la Roma. Luego se sumó el capitán del equipo, Lorenzo Pellegrini, para darle la bienvenida.

Matías Soulé con la camiseta histórica de Gabriel Batistuta. El jugador argentino usará el mismo número que el Batigol (@OfficialASRoma)

“La verdad que no me lo esperaba. Sabía que había unas cuantas personas, pero en realidad no me lo había imaginado en mi vida”, describió el marplatense la multitudinaria bienvenida que le dieron en el conjunto romano. Ante la pregunta sobre si había tenido un comentario previo de sus compatriotas Dybala y Paredes sobre el club, respondió: “Me hablaron de todo, de cómo estaban acá, de lo bien que la estaban pasando. Y yo también les pregunté de todo. Y luego cada día hablábamos más con Paulo: ‘Cuando vengas te espero acá. Hay un lugar libre para vos’”.

Acerca de su juego y posición en el campo de juego, el futbolista formado en el Fortín reconoció que le gusta jugar en la zona de ataque por el flanco derecho, incluso por detrás del punta. “Con dos delanteros también podría jugar de mediocampista y lo estoy haciendo. Creo que puedo hacer diferentes funciones. Evalué todo antes de venir acá y obviamente con el entrenador. Vi el año pasado cómo jugaban y cómo cambió el equipo”, completó.

Por último, le dejó un mensaje a los fanáticos de la Roma que lo recibieron en el aeropuerto: “Les agradezco por el apoyo, para mí fue asombroso. Espero retribuirles el cariño en el campo de juego y nos vemos pronto en el estadio”.

El encuentro entre Matías Soulé y Paulo Dybala. Ambos compartirán equipo en la Roma (@ASRomaEN)