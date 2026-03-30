América Latina

Críticas contra Edmand Lara y su esposa por viaje a México para ver el partido de Bolivia con Surinam

El vicepresidente y su esposa, la diputada Diana Romero, están en la mira por su viaje a Monterrey para ver el primer partido del repechaje. La Cámara de Diputados anunció un proceso contra la legisladora

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Hombre con sombrero vaquero y mujer con gafas de sol, ambos con bufandas verde y roja, sentados en un estadio. Primer plano del hombre en la esquina superior izquierda
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, viajó a Monterrey (México) junto a su esposa, la diputada Diana Romero, para alentar a la selección boliviana en el partido de repechaje contra Surinam el pasado jueves

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, y su esposa están en el ojo de la tormenta por haber viajado a Monterrey, México, para presenciar el partido de repechaje para el Mundial, entre la selección de su país y la de Surinam el pasado jueves 26 de marzo.

En redes sociales surgieron críticas contra el vicepresidente y su esposa, la diputada oficialista Diana Romero, quienes viajaron junto con su hijo el lunes 23 en un vuelo chárter invitados por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), según confirmaron a este medio fuentes de esa entidad.

Durante la estadía de casi una semana en México, Lara y su esposa fueron blanco de críticas y agresiones, según se puede ver en videos que se difundieron en redes sociales. En una de las grabaciones se escucha que alguien increpa al vicepresidente y le dice que “¡vaya a trabajar, trabaje primero y después pasee!” mientras lo filma de cerca. Más tarde se viralizó un video en la tribuna del estadio en el que se escuchan abucheos y silbidos contra el vicepresidente por sostener la bandera de Bolivia al revés.

Edmand Lara, con sombrero vaquero blanco y bufanda boliviana, camina junto a Diana Romero y un joven con camisetas verdes y bufandas
El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, junto a su esposa Diana Romero y su hijo, en Monterrey, México.

El viaje también provocó cuestionamientos de parte de autoridades. El diputado Manolo Rojas manifestó que debería haberse quedado en el país para cumplir sus funciones; mientras que el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, apuntó una supuesta falta de coherencia en el vicepresidente que critica a quienes “no trabajan” y afirmó que “habrá que hacer un cómputo de cuánto tiempo está en la Vicepresidencia y cuánto tiempo fuera del país”.

Consultado por las críticas, el segundo mandatario del país respondió: “Si me van a juzgar por venir, bueno, pero yo vengo con la conciencia tranquila, la ilusión y el orgullo de alentar a esos chicos que levantaron una selección que estaba agonizando; me voy tranquilo”.

En medio de los cuestionamientos, la familia Lara desistió de quedarse hasta este martes para el partido contra Irak y regresó a Bolivia el domingo 29.

La Cámara de Diputados anunció un proceso disciplinario contra la diputada Romero por ausencias repetidas. “Se iniciará un proceso disciplinario contra la representante, por si habría incumplido con los requisitos establecidos en el reglamento de permisos”, informó el presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro.

Medios locales reportan que la diputada habría acumulado al menos diez ausencias en lo que va de su gestión, lo que supuestamente violaría el reglamento interno del legislativo y podría derivar en sanciones por considerarse abandono de funciones o uso indebido de permisos parlamentarios.

Un hombre con gorra negra y polo marrón sonríe y gesticula con las manos en un avión, rodeado de otras cinco personas que también sonríen en la cabina
En redes sociales difundieron imágenes del vicepresidente en el avión rumbo a México, en la que también se observa a la dirigente de fútbol Danitza Soliz y el gerente de Entel, Jorge del Solar.

En el mismo vuelo que llevó a la familia Lara a México viajó una numerosa delegación integrada por dirigentes de fútbol, hinchas invitados por la FBF, periodistas y creadores de contenido, además de algunos funcionarios de la empresa estatal de telefonía, Entel, patrocinadora de la selección, y algunos familiares.

También viajaron cinco niños con un acompañante adulto cuyos pasajes y viáticos fueron cubiertos por Entel, al igual que los de una influencer, dos periodistas estatales y un funcionario de la telefónica encargado de asistir a los menores y a sus acompañantes, según informó Patricia Grossman, subgerente de Comunicación Institucional de la compañía. “Todo ha sido a partir de una normativa específica de patrocinios se los ha podido apoyar (...) todo con respaldo legal y normativo”, aclaró.

Bolivia está a un paso de clasificar al mundial, tras haber ganado el primer partido del repechaje por 2-1 a la selección de Surinam. Este martes tendrá una cita decisiva ante Irak: noventa minutos que pueden marcar el regreso al Mundial tras 32 años de ausencia.

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