Matías Soulé, a fondo: su reacción tras conocer a Messi, por qué rechazó ser dirigido por Gallardo y la sorpresa del DT de Italia cuando eligió a la Argentina

Matías Soulé está apuntado a ser el futuro de la selección argentina. El joven de 20 años forma parte de una camada proyectada como la renovación de un equipo con baluartes de talla mundial como Lionel Messi y Ángel Di María, pero hasta el momento no tuvo su oportunidad en la Mayor más allá de ser citado en diferentes ocasiones. Actualmente, despunta su talento a préstamo desde la Juventus en el Frosinone de Italia.

En charla con Generación F, de ESPN, el extremo derecho paso por varios temas como su desconocida reacción al ver por primera vez a Messi en una convocatoria de la Selección: “Llegué después, él había llegado antes. Entraba con las valijas para el lado de las habitaciones, donde está el pasillo en el predio de la AFA... estaba él. Salió a la puerta para saludarnos. Nos saludamos y, cuando llegué a la habitación, fui al baño y decía: ‘Esta mano no me la lavo más’”.

En este sentido, detalló el día que se le plantó al DT de la selección de Italia, Luciano Spalletti, quien buscó convencerlo de inclinarse por la Azzurra antes de vestir la Albiceleste. Luego de escuchar su negativa, el entrenador campeón con Napoli en el Calcio ponderó su valentía: “Le dije que le agradecía. Él me dijo que... Aparte, yo chico diciéndole que no, no fue fácil: ‘Te felicito porque me dijiste que no‘. Se sorprendió”.

Soulé viene de ser parte de la última convocatoria de la Sub 23 liderada por Javier Mascherano, en la cual convirtió un gol digno de ser candidato al Premio Puskas en el triunfo 4-2 ante México en el primer ensayo de la fecha FIFA. Con gran parte de sus compañeros posee un grupo de WhatsApp que se llama “Sub 23″ y contó que Santiago Castro es el que más habla en el chat.

En consonancia, se refirió a la posibilidad de jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Celeste y Blanca: “Sería un sueño, sería hermoso poder ir. Es difícil por la cantidad de jugadores que pueden ir de mi edad o mayores. Ojalá que sí, pero vamos a ver. Tendría que hablarlo con la Juventus”.

A la espera de regresar a fin de temporada a la Vecchia Signora, Matías Soulé acumula 10 goles y 2 asistencias en 31 partidos con el Frosinone, equipo que pelea por evitar el descenso en la Serie A. Aunque su estadía se pudo haber interrumpido antes de tiempo porque su nombre estuvo bajo la órbita del Al Ittihad de Marcelo Gallardo a comienzos de este año. Así explicó por qué rechazó el ofrecimiento: “No hablé con Gallardo. Sí fue verdad lo que se decía del equipo de él en Arabia Saudita. Mi representante me llamó, fue todo muy rápido, de sorpresa. Lo hablé con mi familia, pero tenía en la cabeza que no me quería ir de Europa”.

Además, recordó los clubes que lo quisieron antes de partir al Viejo Continente y precisó los motivos que lo llevaron a inclinarse por la entidad de Turín: “Fue una decisión rápida venir a Italia y qué club elegir. Había distintas opciones y la Juve era el mayor desafío. Me dijeron que lo piense, pero a los 10 minutos dije que vayamos a la Juve. Las otras opciones eran el Atlético Madrid, Mónaco, Barcelona, Benfica... ¿Por qué la Juve? No sé, por toda la historia que tiene. Estaba Cristiano Ronaldo en ese momento”.

Por último, el atacante marplatense dedicó un apartado de la entrevista para referirse a su fanatismo con Independiente. Señaló que posee una cuota menor de fanatismo en comparación a su padre y contó cómo vive los encuentros: “Mi viejo sí se queda a ver los partidos. Putea un poquito, pero ve los partidos. Yo no los veo, de chico sí. Si puedo, me quedo, pero no puteo”. A continuación, calificó al Kun Agüero como su ídolo de la infancia y, de los partidos del Rojo que pudo ver en vivo, se quedó con su jugador favorito: “Me encantaba el Rolfi Montenegro”.

