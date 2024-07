El blooper de la organización de los Juegos Olímpicos en la presentación de la argentina Macarena Ceballos en la semifinal de los 100 metros pecho

El blooper de la organización de los Juegos Olímpicos con la argentina Macarena Ceballos

Macarena Ceballos hizo historia en París 2024: se convirtió en la primera nadadora argentina en clasificarse a una semifinal olímpica después de 20 años. Lo hizo con un tiempo de 1:06:89 en su serie en los 100 metros pecho femenino: la última vez que una representante albiceleste había accedido a esta instancia fue en Atenas 2004, cuando Georgina Bardach se alzó con la medalla de bronce en los 400 metros medley.

Fue allí que deportista oriunda de Córdoba, de 29 años, pasó por un momento insólito. En medio de la presentación antes de lanzarse a la pileta, la organización cometió un error al mostrar la bandera de China en vez de la de Argentina a sus espaldas. Esta falla provocó indignación tanto entre comentaristas como en los seguidores de la disciplina.

“No sería la bandera de Argentina, la de atrás, es la de China. Maca mira para atrás y se ríe. No se puede creer. Lo peor es que no hay ninguna china en la serie, no es que se les escapó la bandera”, comentó Gonzalo Bonadeo en la transmisión de TyC Sports. En efecto, la nadadora se sorprendió al ver la bandera, pero una vez que ingresó en Paris La Défense Arena, el espacio con capacidad para 17.000 espectadores que alberga la disciplina, saludó amablemente al público y a la cámara y se concentró en la prueba.

El blooper provocó una ola de reclamos en las redes sociales, máxime ante el fastidio provocado por los incidentes que sufrió la selección masculina de fútbol en la derrota ante Marruecos, con invasión de campo y lanzamiento de proyectiles y bombas de estruendo a la delegación. “VERGUENZA Macarena Ceballos salía a competir en semis de 100 m pecho y le pusieron la bandera china. INSÓLITO”, escribió en X @jusgarcia10.

“Qué vergüenza cómo están tratando a los argentinos en estos JJOO, en la presentación cuando ingresó Macarena Ceballos le pusieron la bandera china en vez de la suya”, sumó @gkobttom. “Lo rojo que ven atrás de Macarena Ceballos es la bandera de China; su cara al verla fue mortal, jajaja. Algo pasó ahí que quedaron las imágenes de la serie anterior. Recordamos que el único Chino que compite en Argentina es Diego Simonet”, bromeó @CaroMitriani.

Luego, Maca finalizó 15° en la general de las semis, con un tiempo de 1:07.31, y no llegó a la final, hecho que le provocó frustración. “Tengo un montón de sensaciones, estoy feliz de estar acá pero con mucha bronca por el tiempo, que no entrené para esto. Hice un entrenamiento muy duro para demostrar otra cosa, no sé qué me pasó. Es mucho el sacrificio que hacemos para que las cosas no salgan como las planeé”, se lamentó ante los micrófonos de la señal.

Tendrá una nueva oportunidad en estos Juegos de París: el miércoles 31 de julio formará parte de las eliminatorias de los 200 metros pecho.

Macarena, en plena acción en la semifinal (EFE/ Lavandeira Jr)