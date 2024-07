Atenta selección argentina: México busca convencer a una joven promesa que ya fue convocada por Scaloni

México busca convencer a Luka Romero (Getty Images)

Mientras aún reina la alegría por el bicampeonato en la Copa América y se está atento a lo que sucederá con la Sub 23 en los Juegos Olímpicos de París 2024, una noticia encendió algunas alertas en la Asociación del Fútbol Argentino y la Selección. Andrés Lillini, a cargo de la captación, formación y consolidación de Selecciones Nacionales Mexicanas en categorías menores, tendría en la mira convencer a Luka Romero, el joven nacido en Durango, México, hace 19 años, y que actualmente su pase pertenece al Milan de Italia.

Aunque en su tiempo, el delantero rechazó rechazó la invitación para unirse a la Tri, optando por defender la camiseta albiceleste, según develó el sitio 365Scores, parece estar decidido a querer cambiar esa narrativa. La apuesta es alta: quieren convencer a Romero de cambiar de equipo nacionales para que se convierta en el referente de la selección mexicana.

Andrés Lillini ya ha iniciado gestiones para que Luka Romero considere esta posibilidad. Desde la Federación Mexicana de Fútbol le ofrecen un proyecto a futuro donde pueda convertirse en una figura central y un líder en los próximos ciclos de la Selección Mexicana.

Vale destacar que Luka, de 19 años, no solo tiene la nacionalidad mexicana, sino también la argentina y española. Esta variedad de opciones le ha permitido valorar distintas propuestas, decidiéndose finalmente por la Albiceleste, país de origen de sus padres. Desde México confían en que dado que Romero no ha participado en los últimos torneos con el equipo argentino existe una ventana de oportunidad para convencerlo. Al no disputar el mínimo de encuentros con la Selección Mayor, aún tiene la posibilidad de decantarse por otro combinado nacional.

Luka Romero es futbolista del Milan de Italia (Christopher Trim/Csm Via Zuma Pr / Dpa)

Romero, nacido el 18 de noviembre de 2004 en Durango mientras su padre jugaba para los Alacranes de la ciudad, siempre ha mostrado una inclinación por jugar para Argentina, incluso sobre España. Su decisión inicial se basó en el primer llamado que recibió de la selección argentina en la categoría Sub-15, lo cual marcó el inicio de su compromiso con la albiceleste.

En una entrevista anterior con Infobae, Luka Romero expresó: “Las tres selecciones vinieron a buscarme. Estoy muy agradecido por eso, me pone contento que las otras selecciones me quieran. La primera que me llamó fue Argentina, en el Sub 15. Ahí ya decidí que quería ir para Argentina. Después vinieron a hablar, pero decía que la primera que me había llamado había sido Argentina”.

El atacante, que en la pasada temporada disputó cinco juegos con la camiseta del Rossonero y 13 con la del Almería (convirtió tres goles), supo integrar una lista preliminar de Lionel Scaloni con la selección mayor de Argentina, pero no pasó el último corte en la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo de 2022. Al año siguiente fue una de las figuras del combinado nacional entrenado por Javier Mascherano en el Mundial Sub 20, donde aportó dos goles y brindó una asistencia.

Actualmente, Luka Romero tiene un contrato con el AC Milán hasta el año 2027, pero podría recalar a préstamo en el Deportivo Alavés de España.

México, con Andrés Lillini buscan convencer a Romero de sumarse a un proyecto que busca refundar y relanzar al Tri luego de varios receses, como ser eliminado en fase de grupos en el Mundial de Qatar 2022 y no superar su zona en la Copa América de Estados Unidos 2024.