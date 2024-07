Una ex figura del fútbol alemán fue lapidario con Cristiano Ronaldo al compararlo con Messi: la diferencia clave que marcó

Dietmar Hamann, junto a Messi y Cristiano; los astros que comparó

El domingo finalizaron la Copa América y la Eurocopa. Y las dos máximas figuras del fútbol mundial en los últimos 20 años terminaron con un sabor totalmente diferente. Mientras Lionel Messi, aún lesionado, levantó el trofeo en Estados Unidos, Cristiano Ronaldo quedó lejos de las instancias decisivas y vio por TV la consagración de España.

En ese contexto, Dietmar Hamann, ex futbolista de la selección alemana (fue subcampeón del mundo en Corea-Japón 2002) con pasos por Bayern Múnich, Newcastle, Liverpool y Manchester City, comparó el comportamiento del argentino y el portugués en situaciones críticas, destacando una actitud notoriamente diferente entre ambos astros y volcándose en favor de la Pulga.

En una entrevista con TopOffshoreSportsBooks, Hamann valoró la conducta de Messi al priorizar al equipo sobre su propio rendimiento. “Si Messi estuviera en un estado en el que ya no pudiese ayudar al equipo, no insistiría en jugar”, afirmó. CR7, según el ex mediocampista germano, que también ofició como entrenador, no actuaría de la misma manera.

En la reciente Eurocopa, Portugal se enfrentó a Francia en los cuartos de final y perdió en la tanda de penales, un resultado que evidenció la situación: Cristiano Ronaldo participó en todos los partidos sin lograr ser determinante y no anotó ningún gol durante todo el torneo. Su desempeño fue objeto de numerosas críticas, y algunos reportes de la prensa europea sugieren una interna en la selección portuguesa, donde las nuevas estrellas compiten tanto entre ellas como con Ronaldo por sus roles en el equipo. Además, el luso quedó en el ojo de la tormenta porque luego de que Joao Félix fallara el disparo decisivo, no se acercó a consolarlo. Por el contrario, se dirigió directamente hacia los vestuarios, en una imagen que poco tiene que ver con la de un líder.

Messi y su segunda Copa América consecutiva (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Para Hamann, lo que distingue a Messi es su espíritu colectivo. “Leo le diría al entrenador: ‘No creo que pueda hacerlo más, empieza con otra formación. Si me necesitas durante los últimos 20 o 30 minutos, podría hacer un poco de magia’”, explicó, resaltando la capacidad del capitán de ceder su lugar en favor del equipo. De hecho, fue lo que ocurrió en la final ante Colombia: cuando no pudo más por la inflamación en su tobillo derecho (sufrió una lesión ligamentaria), pidió el cambio -en su lugar ingresó Nicolás González).

El contraste con Cristiano Ronaldo es evidente para Hamann. Mientras el argentino muestra una mentalidad de equipo, el portugués priorizaría su presencia en el campo. “De ninguna manera habría ocupado un espacio donde alguien más hubiese desempeñado un papel mejor”, remarcó sobre Messi

Lionel Messi, tras la consagración de Argentina en la Copa América, ha demostrado nuevamente su valor tanto dentro como fuera del campo, no solo con su habilidad y destrezas futbolísticas, sino también con su disposición para beneficar al equipo por encima de sus intereses personales.

La decepción de Cristiano tras quedar afuera de la Euro ante Francia (AP Foto/Martin Meissner)

En el epílogo de su trayectoria (con 37 años, viste la casaca del Inter Miami), Messi encontró el éxito en continuado con la Albiceleste, cosechando dos Copas Américas, el Mundial de Qatar y la Finalissima. Cristiano Ronaldo (39) continúa siendo implacable ante los arcos con la camiseta del Al Nassr de Arabia Saudita, pero no logró trasladar esa valía en la Euro con Portugal. Incluso, dilapidó un penal ante Eslovenia, en un rubro en el que no suele fallar.