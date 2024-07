Salió a la luz el video de la polémica reacción de Cristiano Ronaldo luego de que Portugal quedara eliminada por penales en la Eurocopa

Cuando terminó el encuentro, los jugadores de Portugal fueron a consolar a Joao Félix menos su capitán, Cristiano Ronaldo

Cuando terminó el partido entre Portugal y Francia por los cuartos de final de la Eurocopa, en los alrededores del Volksparkstadion, estadio del Hamburgo en Alemania, los hinchas de Portugal le cortaron la cabeza a una figura de Joao Félix y se sacaban fotos con su cuerpo, lo señalaban como el responsable de la eliminación de su selección del torneo continental. Lo que pasaba afuera en la desconcentración del público había pasado antes en el campo de juego, instantes después de que Francia consiguiera el acceso a las semifinales.

Portugueses y franceses habían protagonizado un encuentro chato, discreto, con más tensión que juego, con un desempeño de poco vuelo que fue encaminándose lenta e inexorablemente a una definición por penales. Portugal venía de clasificar a cuartos de final con una actuación estelar del arquero Diogo Costa, que había contenido tres penales ante Eslovaquia en la instancia previa. Contra Francia, no pudo atajar ninguno. Convirtieron Ousmane Dembelé, Youssouf Fofana, Jules Koundé, Bradley Barcola y Theo Hernández. En Portugal, en cambio, no marcaron todos. Convirtieron Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva y Nuno Mendes. El que no lo hizo fue Joao Félix, cuyo remate cruzado se estrelló en la base del palo derecho de Mike Maignan. Ese yerro posibilitó que el penal de Theo Hernández definiera al ganador y al perdedor.

Las cámaras alternaron a los que festejaban con los que no. Y en ese juego de cámaras, advirtieron la pena en el rostro de Cristiano Ronaldo, con la cinta de capitán en la mano y la mirada perdida. Días después se difundió por las redes sociales una imagen del momento crucial desde otro ángulo y con otro foco: se concentró en la reacción de los futbolistas tras el penal del defensor zurdo francés. Los ganadores -salvo Aurelien Tchouameni- salieron para festejarlo cerca del autor del gol y del arquero. Los perdedores se dispersaron. Pero cuando advirtieron que había quedado uno particularmente afectado, volvieron para consolarlo. Incluso, desde el banco de suplentes invadieron la cancha para respaldar la pena del más afligido.

Cristiano Ronaldo, Francisco Conceicao, Pepe, Nelson Semedo, Ruben Dias y Bernardo Silva esperan la definición por penales ante Francia. Del otro lado, estaba Joao Félix (REUTERS/Wolfgang Rattay)

La imagen eligió perseguir a Cristiano Ronaldo, quien empezó a caminar hacia los bordes de la cancha. Miró para atrás, constató la escena y siguió caminando hacia afuera. Recibió el saludo de Bruno Fernandes y el abrazo de Ruí Patricio, el arquero suplente. Significaba el fracaso de la selección portuguesa y una nueva decepción del delantero de 39 años que juega en el Al-Nassr FC de la liga de Arabia Saudita: se retiró de la Eurocopa luego de sido titular los cinco partidos y de haber jugado 486 minutos sin convertir un gol.

“Queríamos más. Merecíamos más. Para nosotros y para cada uno de ustedes. Para Portugal. Estamos agradecidos por todo lo que nos han dado y por todo lo que hemos logrado hasta ahora. Dentro y fuera del campo, estoy seguro de que este legado será honrado y seguirá construyéndose. Juntos”, escribió CR7 en su cuenta de Twitter, en un mensaje que permite adivinar cierta predisposición para continuar en la selección portuguesa que dirige Roberto Martínez. En los últimos días surgió el rumor de que Cristiano Ronaldo no piensa retirarse hasta compartir cancha con su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Junior, que actualmente tiene catorce años.

Lo que es incierto es el futuro de Joao Félix. Tras una temporada en la que no logró asentarse en el Barcelona, había proyectado que la Eurocopa se convertiría en su plataforma de revalorización como futbolista. Pero no pasó. Ahora deberá regresar al Atlético de Madrid, donde tampoco parece tener garantizada su continuidad. Benfica podría ser su destino pero su valor es elevado. En la Eurocopa disputó dos partidos: el primero fue ante Georgia, un encuentro intrascendente para Portugal que ya tenía asegurado el primer puesto y que cayó de manera sorpresiva por dos a cero. El segundo fue contra Francia en los cuartos de final, en el que jugó los últimos quince minutos de la prórroga. Perdió una ocasión de peligro de cabeza y erró el penal que terminó con la participación de la selección lusa en la competición europea.